T Coronae Borealis: Spektakuläre Sternenexplosion steht kurz bevor – so kannst du sie beobachten

Wie Space.com berichtet, könnte T Coronae Borealis (T CrB) in Kürze eine dramatische Helligkeitssteigerung erleben. Die Nova – so bezeichnet man den Helligkeitsausbruch eines Sterns – entsteht in regelmäßigen Abständen aufgrund einer heftigen thermonuklearen Explosion. Frühere Ausbrüche wurden 1866 und 1946 beobachtet – ein Muster, das auf eine Wiederkehr alle 80 Jahre hindeutet.

Helligkeitsausbruch bei T Corona Borealis: So entsteht die Nova

T CrB befindet sich rund 3.000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Nördliche Krone. Dabei handelt es sich um ein Doppelsternsystem, bestehend aus einem Weißen Zwerg und einem Roten Riesen, die sich in relativ engem Abstand umkreisen.

Der Weiße Zwerg zieht dabei stetig Materie von seinem Begleiter an. Die dadurch entstehende Anreicherung von Energie steigert sich im Laufe von 78 bis 80 Jahren so weit, bis es zu einer thermonuklearen Explosion kommt. Dieses Phänomen wird als wiederkehrende Nova bezeichnet.

Wenn T CrB zum Ausbruch kommt, leuchtet der Doppelstern 1.000 Mal heller am Nachthimmel als sonst und ist dann ausnahmsweise und nur für kurze Zeit mit bloßem Auge zu erkennen. Die Helligkeit von T CrB entspricht dann in etwa der des Polarsterns.

Warum du jetzt den Himmel im Auge behalten solltest

Eigentlich hätte T CrB den Erwartungen zufolge zwischen April und September 2024 ausbrechen sollen. Das ist nicht passiert. Doch Experten rechnen weiterhin mit einer Eruption.

Für Hobby-Astronom:innen ist die Verzögerung eine gute Nachricht, denn das Sternbild, in dem sich T CrB befindet, ist jetzt schon drei Stunden nach Sonnenuntergang am Himmel zu sehen. Richtig gut sichtbar ist es dann nach vier Stunden. Im September hätte man noch bis in die frühen Morgenstunden warten müssen.

Wenn ein Ausbruch stattfindet, dauert das Spektakel nur wenige Tage, bevor der Stern langsam verblasst – für weitere 80 Jahre.

So findest du T Coronae Borealis am Nachthimmel

Um die Nova nicht zu verpassen, wenn sie sichtbar wird, geht man am besten wie folgt vor: Zuerst sucht man das markante Sternbild Großer Wagen. Dann folgt man dem Bogen seines Griffs zum orangefarbenen Arktur und weiter zur blau-weißen Wega. Dazwischen liegt die halbkreisförmige Anordnung der sieben Sterne von Corona Borealis – genau dort wird T CrB bei einem Ausbruch als besonders heller Stern zu sehen sein.

Die mögliche Eruption von T Coronae Borealis im März 2025 ist eine seltene Gelegenheit, ein spektakuläres Himmelsereignis mitzuerleben. Also: Himmel im Auge behalten! Denn eine solche Explosion ist so selten, dass sie meist nur einmal in einem Menschenleben zu beobachten ist.

