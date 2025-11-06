Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Neue 3D-Simulationen zeigen: Schwarze Löcher könnten anders aussehen, als Einstein dachte

Stellt euch die bekannten Bilder Schwarzer Löcher vor. Was, wenn sie ein Detail verbergen, das Albert Einsteins wichtigste Theorie fundamental infrage stellt?

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Neue 3D-Simulationen zeigen: Schwarze Löcher könnten anders aussehen, als Einstein dachte

Einsteins Erbe auf dem Prüfstand? Eine neue Theorie schlägt unterschiedliche Arten schwarzer Löcher vor. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Ein internationales Team von Physiker:innen hat eine neue Methode entwickelt, um die Gültigkeit von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie (ART) präzise zu überprüfen. Die Arbeit stammt von Forscher:innen der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und des Tsung-Dao Lee Instituts in Shanghai, China.

Anzeige
Anzeige

Veröffentlicht wurde ihre Studie in der renommierten Fachzeitschrift Nature Astronomy. Sie schlägt einen Weg vor, wie zukünftige Teleskope feststellen könnten, ob es „unterschiedliche Arten” von Schwarzen Löchern gibt, die nicht Einsteins Modellen folgen.

Der Einstein-Test im Extremen

Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART)  ist bislang der „Goldstandard” zur Beschreibung der Gravitation und des Universums im Großen. Die Einsteinschen Feldgleichungen beschreiben, wie Materie und Energie die Raumzeit krümmen – und wie diese gekrümmte Raumzeit wiederum die Bewegung von Materie und Licht bestimmt. Eine der bekanntesten Lösungen für diese Gleichungen, die sogenannte Kerr-Lösung für rotierende Objekte, beschreibt die Eigenschaften von schwarzen Löchern, die extrem große, rotierende Massen wie kollabierende Sterne bilden können.

Anzeige
Anzeige

Die spektakulären Bilder der Event-Horizon-Telescope-Kollaboration (EHT) von M87* und Sagittarius A* passen zwar gut zu Einsteins Theorie. Allerdings ist die Messunsicherheit laut der Pressemitteilung der Goethe-Universität noch zu groß, um alternative Gravitationstheorien sicher auszuschließen.

Simulationen zeigen die Abweichung

Einige dieser bislang hypothetischen Theorien, die ebenfalls Schwarze Löcher vorhersagen, könnten die Realität unter extremen Bedingungen genauer beschreiben. Hier setzt die neue Methode des Teams um den Frankfurter Physiker Prof. Luciano Rezzolla an. Die Forscher nutzten hochkomplexe dreidimensionale Computersimulationen, um synthetische Bilder von Schwarzen Löchern zu erzeugen. Diese Simulationen basieren nicht auf Einsteins ART, sondern auf einer breiten Klasse von alternativen Theorien, die von der Kerr-Lösung abweichen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Das Ergebnis: Die Schatten, welche diese „exotischen” Schwarzen Löcher werfen, unterscheiden sich messbar von den Einstein’schen Vorhersagen. Laut der Studie in Nature Astronomy würde eine Abweichung in den Bildern von nur zwei bis fünf Prozent ausreichen, um die Theorien zu unterscheiden.

Warten auf die nächste Teleskop-Generation

Die aktuelle Auflösung des EHT reicht für diesen Feinabgleich noch nicht aus. Die Methode ist ein theoretisches Testverfahren, das auf Instrumente der nächsten Generation angewiesen ist.

Anzeige
Anzeige

Dazu zählen das „Next-Generation Event Horizon Telescope“ (ngEHT) oder zukünftige Radioteleskope im Weltall. Diese sollen die notwendige Winkelauflösung von unter einer Millionstel Bogensekunde erreichen. Das entspricht dem Blick auf eine Münze auf dem Mond.

„Einer der wichtigsten Beiträge, den die EHT-Kollaboration zur Astrophysik geleistet hat, ist die Verwandlung von Schwarzen Löchern in testbare Objekte“, erklärt Rezzolla. Bislang konnten durch die EHT-Daten bereits extremste Alternativen wie „nackte Singularitäten” oder Wurmlöcher für M87* und Sagittarius A* ausgeschlossen werden.

Die Arbeit der Physiker ist ein wichtiger Schritt, um die fundamentalen Gesetze des Universums zu testen. Sie verlagert die Debatte von der reinen Theorie zu messbaren Kriterien. Kritisch anzumerken bleibt jedoch, dass die praktische Anwendung dieser Methode ausschließlich von der Realisierung zukünftiger, extrem ambitionierter Teleskopprojekte abhängt.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Die Forscher:innen selbst, darunter der Erstautor Dr. Akhil Uniyal aus Shanghai, erwarten, dass sich Einsteins Theorie auch in diesen Tests bewähren wird. Sollten die Messungen künftig aber eine Abweichung zeigen, stünde die Physik vor einer Sensation.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren