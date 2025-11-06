Neue 3D-Simulationen zeigen: Schwarze Löcher könnten anders aussehen, als Einstein dachte

Einsteins Erbe auf dem Prüfstand? Eine neue Theorie schlägt unterschiedliche Arten schwarzer Löcher vor. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Ein internationales Team von Physiker:innen hat eine neue Methode entwickelt, um die Gültigkeit von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie (ART) präzise zu überprüfen. Die Arbeit stammt von Forscher:innen der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und des Tsung-Dao Lee Instituts in Shanghai, China.

Veröffentlicht wurde ihre Studie in der renommierten Fachzeitschrift Nature Astronomy. Sie schlägt einen Weg vor, wie zukünftige Teleskope feststellen könnten, ob es „unterschiedliche Arten” von Schwarzen Löchern gibt, die nicht Einsteins Modellen folgen.

Der Einstein-Test im Extremen

Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) ist bislang der „Goldstandard” zur Beschreibung der Gravitation und des Universums im Großen. Die Einsteinschen Feldgleichungen beschreiben, wie Materie und Energie die Raumzeit krümmen – und wie diese gekrümmte Raumzeit wiederum die Bewegung von Materie und Licht bestimmt. Eine der bekanntesten Lösungen für diese Gleichungen, die sogenannte Kerr-Lösung für rotierende Objekte, beschreibt die Eigenschaften von schwarzen Löchern, die extrem große, rotierende Massen wie kollabierende Sterne bilden können.

Die spektakulären Bilder der Event-Horizon-Telescope-Kollaboration (EHT) von M87* und Sagittarius A* passen zwar gut zu Einsteins Theorie. Allerdings ist die Messunsicherheit laut der Pressemitteilung der Goethe-Universität noch zu groß, um alternative Gravitationstheorien sicher auszuschließen.

Simulationen zeigen die Abweichung

Einige dieser bislang hypothetischen Theorien, die ebenfalls Schwarze Löcher vorhersagen, könnten die Realität unter extremen Bedingungen genauer beschreiben. Hier setzt die neue Methode des Teams um den Frankfurter Physiker Prof. Luciano Rezzolla an. Die Forscher nutzten hochkomplexe dreidimensionale Computersimulationen, um synthetische Bilder von Schwarzen Löchern zu erzeugen. Diese Simulationen basieren nicht auf Einsteins ART, sondern auf einer breiten Klasse von alternativen Theorien, die von der Kerr-Lösung abweichen.

Das Ergebnis: Die Schatten, welche diese „exotischen” Schwarzen Löcher werfen, unterscheiden sich messbar von den Einstein’schen Vorhersagen. Laut der Studie in Nature Astronomy würde eine Abweichung in den Bildern von nur zwei bis fünf Prozent ausreichen, um die Theorien zu unterscheiden.

Warten auf die nächste Teleskop-Generation

Die aktuelle Auflösung des EHT reicht für diesen Feinabgleich noch nicht aus. Die Methode ist ein theoretisches Testverfahren, das auf Instrumente der nächsten Generation angewiesen ist.

Dazu zählen das „Next-Generation Event Horizon Telescope“ (ngEHT) oder zukünftige Radioteleskope im Weltall. Diese sollen die notwendige Winkelauflösung von unter einer Millionstel Bogensekunde erreichen. Das entspricht dem Blick auf eine Münze auf dem Mond.

„Einer der wichtigsten Beiträge, den die EHT-Kollaboration zur Astrophysik geleistet hat, ist die Verwandlung von Schwarzen Löchern in testbare Objekte“, erklärt Rezzolla. Bislang konnten durch die EHT-Daten bereits extremste Alternativen wie „nackte Singularitäten” oder Wurmlöcher für M87* und Sagittarius A* ausgeschlossen werden.

Die Arbeit der Physiker ist ein wichtiger Schritt, um die fundamentalen Gesetze des Universums zu testen. Sie verlagert die Debatte von der reinen Theorie zu messbaren Kriterien. Kritisch anzumerken bleibt jedoch, dass die praktische Anwendung dieser Methode ausschließlich von der Realisierung zukünftiger, extrem ambitionierter Teleskopprojekte abhängt.

Die Forscher:innen selbst, darunter der Erstautor Dr. Akhil Uniyal aus Shanghai, erwarten, dass sich Einsteins Theorie auch in diesen Tests bewähren wird. Sollten die Messungen künftig aber eine Abweichung zeigen, stünde die Physik vor einer Sensation.