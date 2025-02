Für eine stattliche Summe könnt ihr zum NPC in Elder Scrolls 6 werden – und damit anderen helfen

Seitdem Elder Scrolls 6 2018 angekündigt wurde, ist es recht still um das Rollenspiel von Bethesda geworden. In der Zwischenzeit hat das Studio weitere große Rollenspiele wie Starfield und Action-Games wie Indiana Jones und der Große Kreis veröffentlicht – aber von Elder Scrolls 6 war nichts zu sehen. Umso überraschender kommt jetzt eine Ankündigung für alle Fans, die sich in dem Spiel verewigen wollen.

Erschafft einen NPC in Elder Scrolls 6

Denn wie Bethesda über X bekannt gegeben hat, haben Spieler:innen die Möglichkeit, einen Charakter in der Welt des Rollenspiels zu erschaffen. So heißt es: „Diese einmalige Chance ermöglicht es euch, euch in einem der meist erwarteten Spiele aller Zeiten zu verewigen: The Elder Scrolls 6.“ Der einzige Haken: Ihr müsst euch diesen Platz im Spiel erkaufen.

Die gute Nachricht ist dabei aber, dass das Geld nicht an Bethesda geht, sondern dem guten Zweck zugeführt wird. Denn der Platz im Spiel wird in Zusammenarbeit mit Make-A-Wish versteigert. Die gemeinnützige Organisation nutzt Spendengelder, um schwerstkranken Kindern Herzenswünsche zu erfüllen. Laut Make-A-Wish wurden seit 1980 mehr als 550.000 Kinderwünsche durch Spendengelder erfüllt. Allein 2024 waren es mehr als 2.000 Wünsche.

Innerhalb kürzester Zeit gab es erste Gebote für die Auktion. Der Startpreis von 1.000 US-Dollar wurde mittlerweile deutlich überschritten. Das aktuelle Gebot liegt bei 30.500 Dollar. Allerdings wird auf der Make-A-Wish-Auktionsseite nicht direkt ersichtlich, wie lang die Auktion noch läuft. Interessierte Bieter:innen müssen also darauf hoffen, dass die Auktion rechtzeitig endet, bevor sie überboten werden.

Natürlich müssen der oder die Gewinner:in am Ende nicht zwangsläufig sich selbst in The Elder Scrolls 6 als NPC verewigen. Unter der Ankündigung von Bethesda sammeln sich zahlreiche Vorschläge, wer einen Platz im Spiel verdient hätte. Ganz vor mit dabei: Die Skyrim-Oma Shirley Curry, die im vergangenen Jahr im Alter von 88 Jahren ihre Youtube-Karriere beendet und damit aufgehört hat, Videos aus der Welt des Rollenspiels zu veröffentlichen.

