Diese elektrische Straßenbahn fährt auf der Straße statt auf Schienen

Schienenlose Straßenbahn in Australien. (Bild: Stadtverwaltung Perth/Stirling)

Die Idee, die Vorteile von schienengeführter Straßenbahn und Bus zu kombinieren, ist keineswegs neu. Entsprechende Versuche reichen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück. Jetzt scheint die Idee wieder neue Befürworter:innen zu finden.

Anzeige Anzeige

Straßenlose Straßenbahnen in China

Nach zwei Jahren Probezeit ging Ende 2019 in China eine Straßenbahn an den Start, die weder Schienen noch Oberleitungen benötigt. Sie wird elektrisch angetrieben und ist auf Gummirädern unterwegs – und zwar auf einer eigenen Spur, die mit Sensoren ausgestattet ist. Dadurch soll die Bahn auch autonom fahren können.

Den chinesischen Hersteller der Bahn, die China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), hat sich jetzt die westaustralische Millionenstadt Perth an Bord geholt, um ein ähnliches Verkehrssystem umzusetzen. Drei Jahre nach Beginn der Planungen und einer millionenschweren Förderung durch die australische Regierung ist das Projekt jetzt testbereit.

Anzeige Anzeige

Testbetrieb der ersten Trackless Tram Australiens

Seit einigen Tagen ist die erste sogenannte Trackless Tram Australiens im Perther Stadtteil Stirling im Probebetrieb. Sie soll bis zu 150 Passagier:innen mitnehmen und bis zu 70 Kilometer pro Stunde schnell sein können.

Aufgrund einer speziellen Stabilisierungstechnologie in der Federung und einer Streckenführung über magnetische Nägel soll das Gefährt ähnlich reibungslos wie eine Straßenbahn unterwegs sein. Vorteil: Weder Schienen noch Oberleitungen seien notwendig, was die Kosten senke.

Anzeige Anzeige

Angetrieben wird die schienenlose Straßenbahn von Batterien oder Brennstoffzellen, was das Fahrzeug emissionsfrei mache, wie es von der Stadt Perth heißt. Weil die 30 Meter lange Bahn sowohl vorn als auch hinten gefahren werden kann, werden auch keine großflächigen Umdrehpunkte benötigt.

Vorerst verbindet die Trackless Tram den Stadtteil Stirling mit dem Strand. Ob das System großflächig zum Einsatz kommt, soll sich nach der aktuellen Testphase zeigen. Bisher steht dafür noch keine Finanzierung zur Verfügung.

Anzeige Anzeige

Schienenlose Straßenbahn für Istanbul

An dem System der schienenlosen Straßenbahn versucht sich derzeit auch das deutsche Unternehmen Hübner. Gemeinsam mit dem türkischen Fahrzeugbauer Akia hat Hübner die – allerdings eher an einen gestreckten Bus erinnernde – Transera vorgestellt, wie Zeit Online berichtet. Das Fahrzeug soll erstmals 2025 in Istanbul fahren.

Während der Verzicht auf Schienen und Oberleitungen auf den ersten Blick als überzeugendes Argument für das System Straßenbahn auf Rädern zu sprechen scheint, gibt es auch gewichtige Gegenargumente. Werde das System zusätzlich zu bestehenden aufgebaut, würden auch zusätzliche Betriebshöfe, Mechaniker:innen oder speziell ausgebildete Fahrer:innen benötigt, wendet Klaus Bogenberger von der TU München ein.

Einfacher sei es daher, bestehende Systeme zu erweitern, so der ÖPNV-Experte gegenüber Zeit Online. Zudem sei es jetzt schon schwierig, Fahrer:innen zu finden. Autonomes Fahren sei daher die „größte Herausforderung“, aber auch die größte Chance für den Nahverkehr.

Anzeige Anzeige

12 Bilder ansehen Stadt der Zukunft Quelle:

Das autonome Fahren wiederum soll auch die schienenlose Straßenbahn beherrschen, dank der speziellen Sensoren in der Spur. In Australien wird allerdings zunächst ein:e Fahrer:in hinter dem Steuer sitzen.

Mehr zu diesem Thema China