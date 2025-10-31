Unerwartete Entdeckung: Das elektrische Feld der Erde ist „verkehrt herum“ gepolt

Das Magnetfeld der Erde ist ein dynamisches und komplexes Konstrukt, das uns vor schädlichen Einflüssen aus dem Weltraum schützt. (Illustration: Capitano Footage/ Shutterstock.com)

Wissenschaftler:innen müssen einen fundamentalen Aspekt des irdischen Magnetfelds neu bewerten. Eine Studie von Forschern der Kyoto University, der Nagoya University und der Kyushu University in Japan zeigt, dass das elektrische Feld der Magnetosphäre – unser Schutzschild gegen den Sonnenwind – eine umgekehrte Polarität aufweist.

Bislang galt es als Standardmodell, dass die Morgenseite (Dawn) der Magnetosphäre positiv und die Abendseite (Dusk) negativ geladen ist. Wie Science Daily zu der Studie berichtet, deuten neue Satellitendaten und Simulationen auf das genaue Gegenteil hin: Die Morgenseite ist negativ geladen, die Abendseite positiv.

Ein jahrzehntelanger Irrtum

Diese Umkehrung ist eine signifikante Abweichung von der Lehrmeinung. Das großräumige elektrische Feld (Morgen-Abend-Konvektionselektrizitätsfeld) ist der Hauptmotor für geomagnetische Störungen. Bisher nahmen Physiker:innen an, dass die Verteilung der elektrischen Ladung (Raumladung) die Ursache für dieses Feld sei.

Die neue Studie, die im Journal of Geophysical Research: Space Physics veröffentlicht wurde, stellt dies infrage. Die Forscher nutzten magnetohydrodynamische (MHD) Simulationen, um die Bedingungen im erdnahen Weltraum nachzubilden.

Das Ergebnis: Die Plasmabewegung, also der Strom der geladenen Teilchen von der Sonne, ist die primäre Ursache. Das elektrische Feld und die nun beobachtete, umgekehrte Ladungsverteilung sind beides Folgen dieser Bewegung, nicht deren Ursache.

„Die elektrische Kraft und die Ladungsverteilung sind beides Ergebnisse, nicht Ursachen, der Plasmabewegung“, erklärt der Hauptautor Yusuke Ebihara von der Kyoto University.

Nicht überall ist alles verkehrt

Die Forscher betonen jedoch eine wichtige Einschränkung. Die traditionelle Theorie ist nicht gänzlich falsch, sondern nur unvollständig.

Während die Polarität in der Äquatorebene (also dem Bereich, der oft für Satellitenbahnen genutzt wird) tatsächlich umgekehrt ist, behalten die Polarregionen die erwartete, „alte” Polarität bei. Dieser Unterschied zwischen den Zonen war bisher nicht modelliert worden und erklärt sich durch die unterschiedliche Ausrichtung der Erdmagnetfeldlinien im Verhältnis zur Plasmaströmung.

Relevanz für Starlink, GPS und Stromnetze

Diese Erkenntnis ist für die Technologie auf der Erde und im Orbit von hoher Relevanz. Die Magnetosphäre ist unser wichtigster Schutzschild gegen hochenergetische Teilchen der Sonne.

Wenn sogenannte Sonnenstürme auf dieses Schild treffen, wird Energie eingekoppelt. Dieses „Weltraumwetter” kann Satellitenflotten wie Starlink stören, GPS-Signale verfälschen und im Extremfall sogar irdische Stromnetze durch induzierte Ströme lahmlegen.

Die bisherigen Modelle zur Vorhersage dieser Stürme basierten auf der Annahme der alten Polarität. Wenn die Energieeinkopplung nun fundamental anders funktioniert als gedacht, müssen diese Modelle angepasst werden. Eine präzisere Vorhersage ist essenziell, um teure Infrastruktur rechtzeitig in einen Sicherheitsmodus zu versetzen.

Die Studie basiert auf MHD-Simulationen. Obwohl diese Modelle extrem leistungsfähig sind, stellen sie eine Vereinfachung der realen Bedingungen dar. Die Autoren selbst merken an, dass ihre Simulationen Plasma als Einzelflüssigkeit behandeln und bestimmte Ströme (Verschiebungsströme) vernachlässigen.

Weitere Forschung, etwa mit Zwei-Flüssigkeits-Simulationen (die Ionen und Elektronen getrennt betrachten), sei notwendig, um die Ergebnisse endgültig zu bestätigen. Es handelt sich damit um einen fundierten Paradigmenwechsel, dessen Details aber noch validiert werden müssen.