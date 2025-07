Elektronische Patientenakte jetzt auch am PC – doch es gibt einen Haken

Patientendaten sollen künftig in einer elektronischen Patientenakte gespeichert werden.(Foto: Andrei_R/ Shutterstock)

Nach einigen Testläufen und einer kurzfristigen Verschiebung ist die Elektronische Patientenakte Ende April an den Start gegangen. Für Arztpraxen, Krankenhäuser und Apotheken wird die Nutzung nach der anfänglichen Phase ab dem 1. Oktober 2025 sogar verpflichtend. Ziel der ePA ist es, unser Gesundheitssystem ein Stück weit digitaler und effizienter zu machen, doch in der Vergangenheit war der Zugang gerade für viele ältere Patient:innen erschwert.

Ab sofort ist die Elektronische Patientenakte (ePA) auch als Desktop-Anwendung verfügbar. Nutzer:innen der gesetzlichen Krankenversicherung können damit ihre Gesundheitsdaten künftig nicht nur über die bereits etablierte App auf Smartphone oder Tablet, sondern auch über einen Computer verwalten. Ziel der neuen Anwendung ist es, die Nutzung der ePA zu erleichtern und einem breiteren Nutzerkreis zugänglich zu machen – insbesondere Menschen, die digitale Gesundheitsdienste lieber am PC nutzen.

Kartenlesegerät und PIN der Gesundheitskarte erforderlich

Eine Hürde zur Nutzung stellt allerdings (neben der Karte und der PIN) das hierfür benötigte Kartenlesegerät dar. Denn dass gerade jene Nutzer:innen, die nicht über ein mäßig aktuelles Smartphone verfügen, das Kartenlesegerät einsetzen, ist wenig wahrscheinlich.

Die Desktop-App soll in Kürze für sämtliche Kassen verfügbar sein, allerdings kann es je nach Kasse etwas dauern, bis die Funktionen zur Verfügung stehen. Immerhin, so erklärt das damit betraute Unternehmen, seien mit der ePA-Version 3.0.5 alle nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen.

Neben den bereits bekannten Funktionen ist nun unter anderem ein Messenger sowie erweiterte Kontrolloptionen für die Patient:innen implementiert. Ob und in welcher Form diese seitens der Arztpraxen und Apotheken genutzt werden, bleibt abzuwarten, die Nutzung sei freiwillig, heißt es.

Opt-out-Möglichkeiten bleiben bestehen

In der Tat spricht vieles dafür, dass Patient:innen ihre Daten über den Browser auf dem größeren Bildschirm einsehen und konfigurieren können. Die Desktop-Version ermöglicht unter anderem die Einsicht in medizinische Befunde, Impfungen, Medikationspläne, Röntgenbilder und Arztbriefe. Zudem lassen sich Berechtigungen für Arztpraxen und andere Leistungserbringer komfortabler verwalten, als das via Smartphone der Fall ist. Entwickelt wurde die Anwendung im Auftrag der Gematik, die für die Telematikinfrastruktur im deutschen Gesundheitswesen zuständig ist.

Mit dem Start der Desktop-Anwendung wird ein weiterer Schritt zur breiteren Etablierung der ePA vollzogen. Die Einführung der ePA ist Teil der digitalen Gesundheitsstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit. Weiterhin gibt es aber auch die Möglichkeit, der elektronischen Patientenakte für alle gesetzlich Versicherten zu widersprechen (Opt-out-Verfahren). Auch lassen sich bestimmte Daten für bestimmte Nutzer:innengruppen (etwa Apotheken) ausschließen. Die diesbezügliche Vergabe der Zugriffsrechte ist mit dem Update ebenfalls granularer und detaillierter geworden. Die Sichtbarkeit der Daten lässt sich zukünftig damit gezielter auch für einzelne Gesundheitspartner deaktivieren.

Wer sich generell gegen die Nutzung der ePA entscheidet, für den bleibt aber ohnehin alles beim Alten: Die Gesundheitsdaten werden wie bisher in den jeweiligen Arztpraxen oder Krankenhäusern abgelegt und erst auf Anfrage oder nach Absprache an weitere behandelnde Instanzen weitergegeben. Das Gesetz sieht dabei außerdem weiterhin vor, dass die Kassen bei der Nutzung der ePA unterstützen, die Versicherten beraten und ihnen dabei helfen, ihr Recht wahrzunehmen. Darüber hinaus sollen sie für die Widerspruchsregelung und die Zugriffsberechtigungen zuständig sein, wenn die Patient:innen hier Beratung und Unterstützung wünschen.

