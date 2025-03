Elon Musk hat 2025 schon fast 100 Milliarden Dollar verloren

Elon Musk: 100 Milliarden Dollar in 2 Monaten verloren. (Foto: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Mehr als 250 Millionen US-Dollar hat Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk für den Wahlkampf des US-Präsidentschaftskandidaten ausgegeben. Belohnt wurde das mit zunächst stark steigenden Kursen, der Aussicht auf Regierungsaufträge und dem Amt als Doge-Regierungsberater.

Trump-Politik sorgt für purzelnde Kurse

Die hohen Erwartungen von Kryptobranche und Aktienmärkten in die Trump-Administration, die bis Dezember 2024 für Rekordkurse gesorgt hatten, erfüllten sich aber bisher nicht. Im Gegenteil: Insbesondere die Zollpolitik und die dadurch gestiegene Sorge vor anziehenden Preisen hat die Kurse einbrechen lassen.

Hintergrund ist, dass die voraussichtlich steigenden Verbraucher:innenpreise die Inflation anheizen könnten, was wiederum die US-Notenbank Fed davon abhalten dürfte, die Zinsen in erwartetem Umfang zu senken. Anhaltend hohe Zinsen bremsen aber potenziell die Investitionen in Risikoanlagen wie Kryptowährungen und Tech-Aktien.

Investor: Börse mag keine idiotische Politik

Aktienmärkte reagieren nervös auf politische Unsicherheiten oder wirtschaftliches Chaos. Oder wie es der Investor Ross Gerber bei X ausdrückt: „Die Börse mag keine idiotische Politik. So einfach ist das“.

Bei Musk kommt noch etwas anderes hinzu: Neben dem drohenden Wirtschaftskrieg mit China, einem wichtigen Absatzmarkt für Tesla, macht auch die allgemein E-Auto-feindliche Politik („Drill, Baby, drill“) des US-Präsidenten Trump Musks Firma zu schaffen.

Weltweite Proteste gegen Tesla-Chef Elon Musk

Aktuell noch wichtiger sind die weltweiten Proteste gegen die Trump-Politik, die sich vor allem an der Person Musks und dessen Kahlschlägen abarbeiten. Das beschädigt die Marke Tesla, die ja auch für eine umweltfreundliche und liberale Einstellung steht, offenbar nachhaltig.

Seit Jahresbeginn sind die Absatzzahlen für Tesla weltweit kräftig eingebrochen, während der E-Automarkt deutliche Zuwächse verzeichnet. In Deutschland etwa sind die Tesla-Neuzulassungen im Februar 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat um 76 Prozent zurückgegangen. Europaweit steht ein Minus von 50 Prozent zu Buche.

Tesla-Aktie verliert ein Drittel an Wert

Entsprechend nervös reagieren die Tesla-Anleger:innen. Nachdem Mitte Dezember 2024 mit rund 480 Dollar ein Rekordwert erreicht wurde, notierte die Aktie am 5. März 2025 auf unter 280 Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie rund ein Drittel an Wert verloren.

Das wiederum spiegelt sich auch im Vermögen von Elon Musk wieder. In den gut zwei Monaten seit Jahresbeginn schmolz dieses um knapp 100 Milliarden Dollar zusammen. Aber: Mit rund 336 Milliarden Dollar ist Musk laut Milliardärsindex von Bloomberg immer noch mit Abstand der reichste Mensch der Welt.

Zuckerberg, Arnault und Buffett mit Milliardenplus

Dass es trotz der aktuell schwierig erscheinenden Wirtschaftslage auch anders geht, zeigen andere Superreiche wie Mark Zuckerberg, Bernard Arnault oder Warren Buffett, die ihre Vermögen 2025 um zweistellige Milliardensummen steigern konnten.

