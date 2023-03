Snailbrook: Musk will utopische Stadt in Texas bauen – das steckt dahinter

Musks Stadt soll in Texas, unweit der Hauptstadt Austin auf einer Fläche von mehreren Quadratkilometern entstehen, berichtet das Wall Street Journal (WSJ), das Einsicht in Grundbücher hatte und mit Personen gesprochen hat, die mit dem Projekt vertraut sein sollen.

Bei Treffen mit Landeigentümer:innen und Immobilienmakler:innen habe Musk seine Vision als eine Art texanische Utopie entlang des Colorado River beschrieben, wo seine Mitarbeiter:innen leben und arbeiten könnten, heißt es in dem Bericht.

weniger Bebauungsgesetze In Texas gibt es

Mit dem Großprojekt vertraute Personen sagten, Musk plane, Mitarbeiter:innen von mehreren seiner Unternehmen in neuen Häusern mit unter dem Marktpreis liegenden Mieten unterbringen zu wollen. Die geplante Stadt grenze an Boring- und SpaceX-Einrichtungen, die sich derzeit im Bau befinden.

The Boring Company ist ein von Musk gegründetes Tunnelbau- und Infrastrukturunternehmen. Auch Tesla-Angestellte sollen in Musks Stadt Platz finden.

Dass sich Musk bei diesem Projekt für Texas entschieden hat, dürfte kein Zufall sein. Kalifornien, seine langjährige Heimat, sei das Land der „Überregulierung, Überprozessualisierung, Überbesteuerung“, sagte er im Dezember 2021 – und verlegte die Hauptsitze von Tesla und Boring nach Texas, wo es weniger Bebauungsgesetze sowie Umweltauflagen gibt.

Foto soll „Willkommen in Snailbrook“-Schild zeigen

Einige Häuser, ein Pool, Sportmöglichkeiten im Freien und ein Fitnessstudio sollen auf dem Gelände, das rund 56 Kilometer entfernt von Austin liegt, bereits stehen. Ebenso Schilder mit der Aufschrift „Willkommen in Snailbrook“, wie ein Foto in einem Reddit-Forum zeigen soll. Snailbrook, auf deutsch Schneckenhaus, ist eine Anspielung auf das Maskottchen von Musks Boring-Unternehmen.

An der Idee scheinen Musk und sein Umfeld schon länger zu basteln. Insider:innen berichten, dass Musk in einer Runde mit seiner Ex-Freundin, der Sängerin Grimes, Kanye West und seinem Architekturdesigner vergangenes Jahr mehrere Male darüber diskutiert habe, wie eine Musk-Stadt aussehen könnte. Bastrop County, der Bezirk, in dem Musks Stadt womöglich entsteht, habe allerdings noch keine Eingemeindungsanfrage bekommen, sagte eine Bezirkssprecherin.

In der Gegend gibt es laut Forbes nicht nur Begeisterung ob der Musk-Pläne. Ein Youtuber, der in dem Gebiet lebt, prangert an, dass The Boring Company plane, täglich knapp 550 Liter Abwasser in den Colorado River zu leiten.

Fragwürdige Bedingung an Mietvertrag geknüpft?

Dass im Hintergrund aber bereits kräftig gearbeitet wird, scheint außer Frage zu stehen. In den vergangenen drei Jahren sollen Musk oder seinem Unternehmen nahestehende Gruppierungen mindestens 14 Quadratkilometer Land in dieser Gegend erworben haben. Dieses Areal ist rund viermal so groß wie der New Yorker Central Park. Dem Wall Street Journal nach mussten zahlreiche der Landverkäufer:innen Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen.

Laut dem WSJ sehen Musks Pläne vor, rund 800 US-Dollar Miete für Ein- und Zweizimmerwohnungen zu verlangen. Eine Bedingung für seine Mitarbeiter:innen laute: Wer entlassen werde oder seinen Job bei einem Musk-Unternehmen kündige, habe 30 Tage Zeit, um die Wohnung zu räumen. Wie sozialverträglich eine solche Vorgehensweise wäre, sei mal dahingestellt.

