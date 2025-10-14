SpaceX und xAI: Elon Musk kauft sich ungewollte Cybertrucks jetzt selbst ab
Schon jetzt gilt Teslas Cybertruck als größter Flop der Autogeschichte. Neue Absatzzahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2025 untermauern den Negativtrend. Obwohl der Gesamtmarkt gegenüber dem Vorjahresquartal um 30 Prozent zugelegt hat, brachen die Tesla-Verkäufe in den USA um 63 Prozent ein.
Cybertruck verkauft sich schlechter als erwartet
Zahlen von Cox Automotive zufolge konnte Tesla in den Monaten Juli, August und September 2025 gerade noch knapp 5.400 Cybertrucks verkaufen. Geplant waren ursprünglich 250.000 Cybertrucks pro Jahr. Aktuell sieht es eher nach 20.000 aus. Zur Einordnung: Teslas Model Y verbuchte allein im dritten Quartal 115.000 Verkäufe – ein Plus von 29 Prozent.
Jetzt scheint Tesla-Chef Elon Musk eine besondere Idee zu verfolgen, um die Verkäufe des unbeliebten E-Monsters zu steigern. Musk kauft die Cybertrucks einfach selbst. Also nicht er persönlich, obwohl er sicher über die Mittel verfügen würde – aber seine Konzerne SpaceX und xAI.
E-Pickup-Trucks an xAI und SpaceX geliefert
Wie Electrek berichtet, sollen SpaceX und xAI Hunderte, wenn nicht Tausende Cybertrucks aufgekauft haben. In den vergangenen Tagen seien demnach ganze Wagenladungen mit den E-Pickup-Trucks vor xAI-Büros und auf der Starbase von SpaceX gesichtet worden.
Laut dem Teslas Chefingenieur für den Cybertruck, Wes Morill, sei zumindest der Einsatz des Fahrzeugs bei SpaceX schon bei der Entwicklung geplant gewesen. Neben SpaceX soll derweil auch Tesla selbst vorhaben, seine Service-Flotte mit Cybertrucks aufzufüllen.
Verkaufseinbruch im vierten Quartal abfangen
Dass das Manöver ausgerechnet jetzt stattfindet, dürfte an zwei Dingen liegen. Zu Ende September 2025 ist eine wichtige E-Auto-Förderung der US-Regierung ausgelaufen. Entsprechend sind die Verkaufszahlen im dritten Quartal US-weit stark angestiegen – und dürften im aktuellen vierten Quartal entsprechend einbrechen.
Nicht allerdings für Tesla, wie Brancheninsider Fred Lambert von Electrek schreibt, könnte ein kleiner Trick dazu führen, dass für die an xAI und SpaceX verkauften Cybertrucks die ausgelaufenen Steuernachlässe noch gelten. Die Auslieferungen fallen aber schon ins vierte Quartal, wo Tesla dann in den Rankings entsprechend punkten könnte.