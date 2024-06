„Es geht nicht ums Geld“: Warum Elon Musk Tesla trotzdem verlassen könnte, wenn er keine 56 Milliarden Dollar bekommt

Elon Musk, CEO von Tesla, sollte schon vor Monaten einen Bonus von 56 Milliarden US-Dollar erhalten. Es gab sogar bereits eine erste Abstimmung der Aktionär:innen. Allerdings wurde diese von einem Gericht in Delaware unterbunden und für ungültig erklärt. Der zweite Anlauf für die Abstimmung findet am 13. Juni 2024 statt.

Anzeige Anzeige

Seit geraumer Zeit versuchen die Verantwortlichen deshalb, die Werbetrommel bei Aktionär:innen zu rühren und sie zu überzeugen, für die Bonuszahlung zu stimmen. Jetzt deuten sie sogar an, dass Elon Musk Tesla hinter sich lassen könnte, wenn die Bonuszahlung ausbleibt.

Verlässt Musk Tesla, wenn er das Geld nicht bekommt?

„Was wir schon 2018 festgestellt haben und auch heute noch feststellen, ist, dass Elon nicht unbegrenzt Zeit hat“, heißt es von Robyn Denholm, Vorsitzende des Verwaltungsrates bei Tesla. In einem Brief an die Aktionär:innen fährt sie fort: „Außerdem hat er keinen Mangel an neuen Ideen oder Orten, an denen er einen unglaublichen Unterschied für die Welt machen kann. Wir wollen diese Ideen, diese Energie und die Zeit für Tesla; zu eurem Wohle und dem der Besitzer:innen. Aber das braucht gegenseitigen Respekt.“

Anzeige Anzeige

„Es geht offensichtlich nicht um das Geld”, schreibt Denholm weiter. Denn auch ohne den riesigen Bonus wäre er immer noch einer der weltweit vermögendsten Menschen. Stattdessen wäre es für Musk eine Auszeichnung, das größte Vergütungspaket in der Geschichte zu erhalten.

Anzeige Anzeige

Wie stehen die Chancen für den Bonus von Musk?

Schon jetzt sollen bereits 25 Prozent der Aktionär:innen ihre Stimme abgegeben haben, wie The Verge berichtet. Und von diesen Aktionär:innen sollen mehr als 80 Prozent für die Bonuszahlung für Musk gestimmt haben. Aktuell sieht es also danach aus, als würde Musk schon bald bekommen, was er sich wünscht.

Zuletzt hatte Musk außerdem indirekt damit gedroht, die KI- und die Robotikabteilungen von Tesla nicht weiter auszubauen, wenn er nicht 25 Prozent der Anteile des Unternehmens bekomme (via Electrek). Aktuell hält der CEO rund 13 Prozent des Unternehmens. Ob das der nächste Schritt für Musk ist, nachdem er seine Bonuszahlung erhalten hat, bleibt abzuwarten.

17 Bilder ansehen Elon Musks Leben in Bildern Quelle: dpa