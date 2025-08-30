Anzeige
Elon Musks 100-Milliarden-Plan: Wie Mark Zuckerberg bei der Übernahme von OpenAI behilflich sollte

Stellt euch vor, zwei erbitterte Rivalen verbünden sich heimlich für einen der größten Deals der Tech-Geschichte. Genau das hätte passieren können – und zwar erst vor wenigen Monaten.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Elon Musks 100-Milliarden-Plan: Wie Mark Zuckerberg bei der Übernahme von OpenAI behilflich sollte

Elon Musk hat überlegt, OpenAI zu kaufen. (Foto: Photo Agency / Shutterstock.com)

Was klingt wie das Drehbuch eines Hollywood-Films, soll sich laut einem Bericht der Financial Times tatsächlich so angebahnt haben. Demnach hat Elon Musk im Februar dieses Jahres versucht, seinen Konkurrenten Mark Zuckerberg für eine Übernahme von OpenAI zu gewinnen.

Das Angebot hatte es in sich: Knapp 100 Milliarden US-Dollar, genauer 97,4 Milliarden, wollte Musk für das KI-Unternehmen aus Kalifornien auf den Tisch legen. Die Information stammt aus Gerichtsakten, die im Zuge von Musks laufender Klage gegen OpenAI öffentlich wurden.

Ein Angebot, das nie zustande kam

Laut den Dokumenten kommunizierte Musk mit dem CEO von Meta über eine mögliche finanzielle Beteiligung an dem Gebot. Zu einer Partnerschaft kam es jedoch nicht.

Weder Zuckerberg noch sein Unternehmen Meta unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung. OpenAI selbst wies das Angebot umgehend zurück. Personen aus dem Umfeld des Unternehmens sollen es als reinen „PR-Stunt“ abgetan haben.

Ironische Wendung im Duell der Tech-Milliardäre

Die versuchte Annäherung zwischen Musk und Zuckerberg ist deshalb so bemerkenswert, weil beide in der Öffentlichkeit eine scharfe Rivalität pflegen. Erst im vergangenen Jahr forderte Musk den Meta-Chef zu einem „Käfigkampf“ heraus.

Gleichzeitig startete Meta mit Threads eine direkte Konkurrenzplattform zu Musks X. Dass ausgerechnet diese beiden Akteure hinter den Kulissen über einen gemeinsamen Milliardendeal verhandeln, wirft ein bezeichnendes Licht auf die strategischen Machtspiele im KI-Sektor.

Schachzug mit juristischen Folgen?

Die Enthüllung könnte für Musk auch juristisch unangenehme Folgen haben. Schließlich verklagt er OpenAI mit der Begründung, das Unternehmen habe seine ursprüngliche, gemeinnützige Mission verraten und verfolge nun rein kommerzielle Interessen. Über diesen Rechtsstreit berichtete auch t3n bereits.

Sein eigener Versuch, das Unternehmen für eine gigantische Summe zu kaufen, scheint dieser Argumentation zu widersprechen. Es legt den Verdacht nahe, dass es Musk weniger um die Rettung einer Non-Profit-Idee als vielmehr um die Kontrolle über eine der weltweit führenden KI-Technologien geht.

Diese Perspektive ist eine potentielle Schattenseite seiner öffentlichkeitswirksamen Kritik. Der Vorgang unterstreicht vor allem eines: Der Wettbewerb um die besten KI-Forscher:innen und die technologische Vorherrschaft ist derart intensiv, dass selbst die größten Gegenspieler kurzzeitig zu möglichen Verbündeten werden können.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 22.08.2025 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn hier nochmals zur Verfügung gestellt.

