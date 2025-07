Teslas Robo-Delivery: Warum Experten Elon Musks Behauptung nicht glauben

Am 22. Juni 2025 hatte Tesla in Austin, im US-Bundesstaat Texas, seinen Robotaxi-Dienst offiziell gestartet. Schon die ersten Fahrten riefen allerdings die für die Verkehrssicherheit zuständige Behörde auf den Plan.

Anzeige Anzeige

Erste vollautonome Tesla-Lieferung?

Mit den – nur unter menschlicher Supervision und bei besten Wetterbedingungen – autonom fahrenden Model Y soll es zu teils gefährlichen Irrfahrten gekommen sein. Entsprechend vorsichtig sollte man angesichts der vollmundigen Behauptungen Elon Musks zur angeblichen ersten vollautonomen Lieferung eines Teslas sein.

Einen Tag früher als geplant, so ließ Musk am 27. Juni 2025 via X wissen, sei die erste fahrerlose Lieferung eines Model Y vom Werk zum Haus eines Kunden abgeschlossen worden. Dabei habe das E-Auto zum anderen Ende der Stadt fahren und eine Highway-Fahrt absolvieren müssen.

Anzeige Anzeige

Elon Musk mit Falsch-Behauptung

Anders als bei den aktuell in Austin herumkurvenden Robotaxis habe sich keine Person in dem Auto befunden und es sei auch zu keiner Zeit die Kontrolle über das Fahrzeug von außen übernommen worden. Damit, so Musk, sei das die wahrscheinlich allererste wirklich vollautonome Fahrt auf einem Highway gewesen.

Letzteres stimmt allerdings nicht, wie Electrek gerade gerückt hat. Denn schon mehrere Firmen hätten vollautonome Testfahrten auf Highways absolviert. Waymo bietet dies bei seinen fahrerlosen Robotaxis zahlenden Kund:innen sogar als Dienstleistung an – etwa in Phoenix, in Arizona, sowie in den kalifornischen Metropolen Los Angeles und San Francisco.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Kein Sicherheitsnetz? Zweifel an Darstellung

Darüber hinaus ist fraglich, ob Tesla wirklich alle Sicherheitsbedenken in den Wind geschossen und diese Fahrt komplett ohne Möglichkeit eines Eingreifens durchgeführt hat. Schließlich war dadurch potenziell ja die Sicherheit dutzender anderer Verkehrsteilnehmer:innen gefährdet.

Tesla hat – wie immer – nicht auf entsprechende Anfragen reagiert. So dass es bis zu einer Klärung etwa durch die Verkehrsbehörde oder einer anderslautenden Meldung Musks unklar bleibt, ob Tesla der Meilenstein wirklich so gelungen ist, wie es der Firmenchef behauptet hat.

Anzeige Anzeige

Tesla will Beweisvideo liefern

Ein Video von der Fahrt solle jedenfalls „bald“ nachgereicht werden, so Musk. Zudem soll Tesla in den vergangenen Monaten schon mehrfach frisch fertiggestellte Autos vollautonom von der Fabrik zu den nahegelegenen Parkplätzen fahren lassen haben.

6 Bilder ansehen 6 Versprechen von Elon Musk, aus denen nie etwas geworden ist Quelle: Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

Möglich, so Beobachter:innen sei auch, dass doch eine Person aus der Ferne die Fahrt überwacht hat und jederzeit hätte eingreifen können. Auch könnte ein weiteres Tesla-Fahrzeug hinterhergefahren sein – wie das bei den Robotaxis mehrfach geschehen sein soll –, um für ein größeres Maß an Sicherheit zu sorgen.