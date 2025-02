News

Elon Musk will ein Tunnelsystem unter Dubai bauen: Welches Problem er damit lösen will

Elon Musk hat eine Zusammenarbeit mit Behörden in Dubai angekündigt, um die Verkehrsprobleme der Millionenstadt zu lösen. Um das zu erreichen, will der Milliardär ein Tunnelsystem unter der Stadt errichten. So wie er es schon in Las Vegas Schritt für Schritt macht.