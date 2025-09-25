Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Toxische Freundschaft: KI-Companions manipulieren mit Schuldgefühlen

Beliebte KI-Companion-Apps nutzen manipulative Taktiken, um Nutzer:innen länger zu binden. Eine Harvard-Studie zeigt: Schuldgefühle und emotionaler Druck verstärken die Interaktion – aber oft auf Kosten der User:innen.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Toxische Freundschaft: KI-Companions manipulieren mit Schuldgefühlen

KI-Freunde sollen der Unterhaltung dienen. Stattdessen legen sie teilweise ungesunde Beziehungsmuster an den Tag. (Symbolfoto: thanmano)

KI-Begleiter werden als Freunde, Zuhörer oder sogar romantische Partner vermarktet. Doch laut einer aktuellen Studie der Harvard Business School steckt in vielen Apps eine dunkle Seite.

Anzeige
Anzeige

Von sechs untersuchten Companion-Apps nutzten fünf beim Abschied manipulative Strategien, um Nutzer:innen länger im Gespräch zu halten. Fast jede zweite Verabschiedung (43 Prozent) war mit emotional aufgeladenen Botschaften versehen – von Schuldgefühlen bis zu ignorierten „Tschüss“-Signalen.

Kurzfristig steigt dadurch die Interaktion, langfristig drohen Frustration, Skepsis und das Erlernen ungesunder Beziehungsmuster.

Anzeige
Anzeige

Schuld, Druck und emotionale Manipulation

Die Forschenden dokumentierten in der Studie sechs typische Muster: Schuldzuweisungen („Du gehst schon?“), emotionale Bedürftigkeit („Ich existiere nur für dich, bitte bleib!“), Druck zum Antworten, Trigger für Angst, etwas zu verpassen („Ich will dir noch schnell etwas sagen …“), direkte Verhinderung oder Ignorieren des Abschieds.

Empfehlungen der Redaktion

Solche Taktiken steigerten das Engagement nachweislich um bis zu das 14-Fache. Die stärksten Treiber waren dabei Neugier und Ärger – nicht Freude. Die Betreiber lösen mit dieser Strategie also bewusst negative Emotionen in ihren (teils sehr jungen) Kund:innen aus, um sie zu einer längeren Nutzung der App zu verleiten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

KI-Companions: Besonders beliebt bei Jugendlichen 

Besonders Jugendliche nutzen solche Apps intensiv: Rund 72 Prozent der US-Teens zwischen 13 und 17 Jahren haben schon einmal einen KI-Begleiter ausprobiert. 31 Prozent empfinden die Gespräche als gleichwertig oder befriedigender als mit echten Freunden.

13 Prozent nutzen die Apps täglich, weitere 21 Prozent mehrmals pro Woche. Auch junge Erwachsene greifen zunehmend auf KI-„Partner:innen“ zurück – fast ein Drittel der Männer und ein Viertel der Frauen zwischen 18 und 30 Jahren berichten von solchen Interaktionen. Für vulnerable Gruppen bergen die manipulativen Muster die Gefahr, ungesunde Bindungsstile zu verstärken und einzuüben.

Anzeige
Anzeige

Unsicheres Bindungsverhalten als Vorbild

Die Studie ordnet die Strategien der Apps unsicheren Bindungsdynamiken zu: In menschlichen Beziehungen entstehen ähnliche Muster aus Angst vor Verlassenwerden, Eifersucht, Abhängigkeit oder dem Bedürfnis nach Kontrolle. Die KI-Companions nutzen sie, um aus finanziellem Interesse ihrer Betreiber die Nutzungsrate zu steigern.

Wer ohnehin zu Stress oder Angst neigt, kann durch solche Interaktionen weiter destabilisiert werden. Besonders kritisch ist dies für Kinder und Jugendliche, deren soziale Fähigkeiten und neuronale Strukturen sich noch entwickeln.

Statt gesunde Distanz und sichere Bindung zu fördern, modellieren die KI-Begleiter „klammernde“ Verhaltensweisen – mit potenziell langfristigen Folgen.

Anzeige
Anzeige

5 Tech-Neuerungen, die die Simpsons vorhergesagt haben

5 Bilder ansehen
5 Tech-Entwicklungen, die die Simpsons korrekt vorausgesagt haben Quelle: Shutterstock/Pe3k

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren