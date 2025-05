Endlich ein Modell in Sicht? Wann Apples smarte Brille erscheinen soll

Haben wir in absehbarer Zeit noch ein Smartphone in der Tasche, oder tragen wir die Technik in Zukunft auf der Nase? Immer mehr Hersteller arbeiten schließlich an smarten Brillen. Auch Apple soll dazu gehören.

Die erste Generation der Apple-Brille mit dem internen Codenamen N401 ähnelt laut Bloomberg den Ray-Ban Smartglasses von Meta, sei aber „besser gemacht“. Wie bei den Meta-Brillen sollen Kameras, Mikrofone und Lautsprecher verbaut werden, jedoch keine Technik zur Darstellung von Informationen im Sichtfeld. Es fehlt das Display. Langfristig soll Apple anstreben, eine klassische Brille als Augmented-Reality-Modell zu entwickeln, die auch Inhalte im Sichtfeld des Nutzers darstellen kann.

Konkurrenz bereits am Markt

Die Ray-Ban Smartglasses sind bereits erhältlich und kommunizieren mit dem Smartphone, um Musik abzuspielen, Benachrichtigungen zu senden oder mit Metas KI-Modellen zu interagieren. Die Nachfrage nach diesen Brillen scheint zu steigen: Ray-Ban-Hersteller EssilorLuxottica plant laut Berichten, die Produktion deutlich zu erhöhen.

Als problematisch für Apples Smartglasses-Pläne gelten intern die aktuellen Einschränkungen von Siri und Apple Intelligence. Die Apple-KI ermöglicht derzeit keine natürliche Konversation, und selbst einfache Sprachbefehle funktionieren nicht immer zuverlässig. Für die Interaktion mit einer smarten Brille ist dies ein erhebliches Hindernis.

Apple Intelligence bietet zwar die Funktion „visuelle Intelligenz“ für iPhones, die auch für Smartglasses geeignet wäre, allerdings ist der Funktionsumfang noch sehr begrenzt im Vergleich zu Meta und anderen. Als Ausweichlösung nutzt Apple dabei zusätzlich ChatGPT und Googles Bildersuche.

Wachsender Markt für KI-Hardware

Auf dem Markt der smarten Brillen gibt es nicht nur Konkurrenz von Meta. Google plant mit Android XR ebenfalls in diesen Bereich einzusteigen und hat bereits erste Hardware-Partner und Brillenhersteller genannt. Zudem könnte Apples Markteinführung Ende 2026 mit der ersten Hardware von OpenAI zusammenfallen. Apples ehemaliger Chef-Designer Jony Ive entwickelt zusammen mit anderen früheren Apple-Designern und Interface-Experten ein KI-Gerät für den ChatGPT-Entwickler. Dabei handelt es sich laut Berichten allerdings nicht um eine Brille, ob und wie die Hardware getragen wird, ist unklar.

Bloomberg berichtet außerdem, dass Apple ein Projekt für eine Apple Watch mit integrierter Kamera diese Woche eingestellt hat. Die Entwicklung von Airpods mit Kamera werde jedoch fortgeführt, heißt es unter Berufung auf Insider.

Die Apple Vision Pro im Detail

