Endlich auch für iPhones: Whatsapp bringt zwei nützliche Android-Features auf iOS-Geräte

iPhone-Nutzer:innen bekommen eine neue Funktion in Whatsapp. (Foto: Photo Agency / Shutterstock)

Wer Whatsapp besonders ausgiebig nutzt, wird das Problem kennen. Im Laufe des Tages sammeln sich zahlreiche Nachrichten, doch oftmals fehlt die Zeit, diese direkt aufzurufen. Oder ihr habt sie schon komplett lesen können, als sie in euren Benachrichtigungen aufgetaucht sind. Dennoch zeigt das Whatsapp-Icon immer die Zahl der nicht aufgerufenen Nachrichten an und macht User:innen mit der stetig steigenden Nummer Druck – zumindest wenn ihr ein iPhone nutzt.

Whatsapp: Android-Funktion bald auch auf iPhones verfügbar

Denn Android-User:innen haben schon eine Weile eine Funktion namens „Zähler zurücksetzen“. Habt ihr also beispielsweise fünf neue Nachrichten, könnt ihr Whatsapp öffnen und direkt wieder schließen, ohne auch nur eine Nachricht zu öffnen – und der Zähler wird trotzdem zurückgesetzt. Dadurch könnt ihr euch Zeit und Nerven sparen. Ihr müsst nicht jede einzelne Nachricht öffnen. Zudem könnt ihr mit dem zurückgesetzten Zähler neue Nachrichten wieder besser erkennen.

Wie WABetaInfo berichtet, soll diese Funktion jetzt auch für iPhone-User:innen umgesetzt werden. Die Whatsapp-Neuerung ist dabei standardmäßig aktiviert. Wer also weiterhin gern den ursprünglichen Zähler beibehalten will, muss in den Benachrichtigungseinstellungen nach ganz unten scrollen und den Schalter wieder deaktivieren.

Zudem erwartet iOS-User:innen eine zweite Funktion. Diese lässt sich aber nicht abschalten, da sie von euch manuell genutzt werden muss. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, alle Nachrichten auf einmal als gelesen zu markieren. Das funktioniert, indem ihr in der Chat-Übersicht das Optionsmenü oben rechts öffnet und dann auf „Alle gelesen“ tippt. Auch diese Funktion kennen Android-User:innen schon seit einer Weile.

Zunächst wird die Beta des Messengers mit den neuen Funktionen versorgt. Wann die Neuerung auch in der Release-Version von Whatsapp auf iOS-Geräten zur Verfügung steht, ist nicht bekannt. Wie WABetaInfo betont, waren die Neuerungen wohl für kurze Zeit schon in der Release-Version für iOS-Geräte vorhanden – wurden dann aber schnell wieder deaktiviert. Dementsprechend könnte ein Release nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen.

Kennt ihr schon diese iPhone-Funktionen?

