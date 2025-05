Endlich Ordnung auf Whatsapp: Mit diesem Feature findest du wichtige Nachrichten schnell wieder

Das neue Stern-Feature in Whatsapp-Channels ermöglicht es Nutzern, wichtige Updates zu markieren und schnell wiederzufinden. (Foto: Reza Nur Arifin / Shutterstock.com)

Metas Messaging-App Whatsapp wächst und wächst und wächst. Schon über drei Milliarden Menschen nutzen die App regelmäßig. Zudem wird sie stetig mit neuen Features versehen, die inzwischen weit über die Messaging- und Kommunikationsfunktionen hinausgehen. User können im Status Sticker und Musik wie auf Instagram teilen, Sprach- und Videoanrufe mit diversen Filtern und Hintergründen starten und eigene Avatare erstellen sowie zahlreiche Emojis wählen.

Ähnlich wie Instagrams Broadcast Channels funktionieren auch die Whatsapp-Channels, die als One-to-many-Kommunikationskanal für Creator, Brands und Publisher viele Vorteile bieten. Diese Kanäle liefern regelmäßig Updates für die Abonnent:innen, die chronologisch im Channel auftauchen. Für die optimierte Auffindbarkeit einzelner Updates gibt es jetzt allerdings ein bewährtes Feature: Nutzer:innen können einzelne Posts mit einem Stern markieren und besonders schnell wiederfinden.

Der auf Whatsapp spezialisierte Publisher WABetaInfo berichtet vom Feature, das Usern den vereinfachten und schnellen Zugriff auf spezifische Channel-Updates ermöglicht. Demnach haben erste Betatester:innen schon seit einiger Zeit Zugriff auf die Option. Doch auch wir können sie nutzen – und du womöglich auch schon.

Wenn du auf Whatsapp einen abonnierten Channel aufrufst, kannst du die gewünschte Nachricht einfach für einen Moment antippen. Dann öffnet sich zum einen der Emoji-Picker, im oberen Screen-Bereich kannst du aber ebenso die Funktionen zum Teilen des Links, zum Weiterleiten oder zum Kopieren der Nachricht aufrufen. Neben den entsprechenden Icons dazu siehst du einen Stern. Beim Tippen darauf markierst du das Update.

Ist ein Update markiert, kannst du es mit einem Tippen auf das Icon, das dann einen durchgestrichenen Stern als Option zeigt, wieder aus der Markierung entfernen. Auf diese Weise kannst du sämtliche Updates, die du eventuell später noch einmal benötigst, teilen oder einfach rasch auf Abruf zur Verfügung haben möchtest, an einem Ort gesammelt wissen. Denn User können ihre mit Stern markierten Inhalte sowohl im Kontext eines einzelnen Channels als auch alle derartigen Inhalte aus verschiedenen Channels und Chats gesammelt überblicken. Im Channel selbst kannst du die Kanalinfo aufrufen und du findest unter dem Schieberegler zu den Benachrichtigungen eine Übersicht mit Anzahlanzeige zu den markierten Updates. Wenn du die Updates aufrufst, kannst du die markierten Elemente direkt ansehen. Ein Stern-Icon am unteren Ende des Updates zeigt an, dass du es entsprechend markiert hast.

Außerdem kannst du direkt in der App in jedem Bereich das Dreipunktemenü aufrufen und du findest den Reiter „Mit Stern markiert“ vor. Beim Tippen darauf sind alle Inhalte – auch aus privaten Chats – abrufbar, die du derart markiert hast.

Dieses kleine, feine Update sorgt dafür, dass die Whatsapp-User deutlich weniger scrollen müssen, um relevante Nachrichten und Updates von Channel-Betreiber:innen wiederzufinden. Um zu sehen, wie Marken einen Whatsapp-Channel erfolgreich aufbauen können, kannst du dir im Bereich „Aktuelles“ auf Whatsapp einfach mal populäre Channel anschauen oder nach deinen favorisierten Marken, Publishern und Creator suchen.

