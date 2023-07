Endspurt beim Prime Day: 7 Technik-Deals von Apple bis Zelda, die sich lohnen

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Am Prime Day macht Amazon den Eindruck, als bestünde der Onlineshop nur aus Sonderangeboten. Doch nicht jeder angegeben Rabatt ist wirklich auch ein Angebot. Wir haben deshalb besonders spannende Technik-Deals aus sieben Kategorien für euch herausgesucht. Wer zuschlagen möchte, sollte sich beeilen. Offiziell endet der Prime Day nämlich heute um Mitternacht. Unter Umständen sind einige Angebote allerdings noch in den Folgetagen verfügbar – eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht.

Anzeige Anzeige

1. Tiefpreis beim Microsoft Surface

So günstig war das Microsoft Surface selten. Hier wartet der Prime Day wirklich mit satten Rabatten: Das Surface Pro 9, i5 (8GB RAM,256GB SSD) gibt es für 899 Euro statt 1.299 Euro*. Es sind aber auch viele weitere Modelle des Microsoft Surface bei Amazon deutlich rabattiert. Hier geht es zu unserer Liste mit allen Microsoft-Surface-Deals.

2. Kopfhörer und Bluetooth-Boxen

Bluetooth-Boxen und Kopfhörer sind besonders beliebte Technikprodukte am Prime Day. Wir haben einige der spannendsten Deals für euch zusammengestellt:

Anzeige Anzeige

Hier geht’s zu unserer Übersicht aller empfehlenswerten Angebote für Bluetooth-Boxen.

3. Angebote für Apple-Fans

Wer auf der Suche nach einem Apple-Rabatt ist, wird in diesem Jahr vor allem bei der Apple Watch, dem iPad und diversem Apple-Zubehör fündig:

Anzeige Anzeige

Hier geht es zu unsere Liste mit allen Apple-Schnäppchen am Prime Day.

4. Schnäppchen für Gamer

Mit „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ ist Nintendo ein echter Hit gelungen. Jetzt ist das beliebte Spiel im Angebot: Ihr bekommt es aktuell für 49,99 Euro bei Amazon*. Zudem gibt es ein interessantes Bundle, das das Spiel plus eine Nintendo Switch (OLED Modell) für 349,99 Euro umfasst*.

Anzeige Anzeige

Xbox-Besitzer können Microsofts „Forza Horizon 5“ aktuell für 29,99 Euro erwerben*.

Noch mehr Prime-Day-Highlihts für Gamer findet ihr hier.

5. Saug- und Wischroboter am Prime Day günstiger

Bei den Saug- und Wischrobotern gibt es dieses Jahr einige große Rabatte auf Geräte, die im t3n-Test und bei Stiftung Warentest gut abgeschnitten haben:

Anzeige Anzeige

Hier geht es zu unserer Übersicht der besten Angebote für Saug- und Wischroboter.

6. Smartphones im Prime-Day-Sale

Wer auf spektakuläre iPhone-Angebote am Prime Day gewartet hat, dürfte eher enttäuscht sein. Einige nette Deals sind aber dabei. Dazu zählt beispielsweise das Apple iPhone 14 Pro (128 GB) in Dunkellila für 1.079 Euro statt 1.299 Euro*. Ebenfalls aktuell etwas günstiger: das Google Pixel 7a (128 GB) für 479 Euro statt 509 Euro* (Google Pixel 7a im Test).

Wer noch etwas günstiger einkaufen will, findet das Samsung Galaxy A54 (128 GB) bei Amazon jetzt noch für 351,99 Euro statt 489 Euro* . Auch das Nothing Phone 1 ist im Angebot für für 319,99 Euro statt 469 Euro* (Nothing Phone (1) im Test). Das Nothing Phone 2 steht allerdings schon in den Startlöchern.

Anzeige Anzeige

Alle Angebote findet ihr hier in unserer Liste mit den besten Smartphone-Deals zum Prime Day.

7. Amazon-Produkte zum halben Preis

Auf eins ist am Prime Day Verlass und zwar, dass Amazon seine hauseigenen Produkte zu stark reduzierten Preisen unter die Leute bringt. Fraglich, warum man die Geräte überhaupt außerhalb von Prime Day und Black Friday kaufen sollte. Mit dabei sind unter anderem 2-für-1-Aktionen und 50 bis 60 Prozent Rabatt auf Smart-TVs, Haussicherheit und mehr:

Hier geht’s zu unserer Liste mit weiteren spannenden Amazon-Deals in der Übersicht.