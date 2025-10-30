Energie sparen zu Hause: Hier findest du die Strom- und Gasfresser
Die Grafik „Energiefluss in Deutschland“ zeigt, dass schon bei der Umwandlung von Primär-Endenergie Verluste in Höhe von mehr als 2000 Petajoule entstehen – vor allem durch Gas- und Kohlekraftwerke, die Wärme freisetzen. Bei Erneuerbaren wird Primär- und Endenergie gleichgesetzt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergieverbrauch betrug 2021 rund 15,7 Prozent. Steigt dieser Anteil, gehen auch die Umwandlungsverluste (rechnerisch) entsprechend zurück.
Beim Endenergieverbrauch liegen die Haushalte hinter Industrie und Verkehr an dritter Stelle. Um zu sehen, wo Privatpersonen hier den größten Hebel für Einsparungen finden, haben wir das Haushaltssegment weiter aufgeschlüsselt (siehe Grafik „Energieverbrauch deutscher Haushalte“).
Energiefluss in Deutschland im Jahr 2021
Energieverbrauch deutscher Haushalte
Einsparpotenziale im Einfamilienhaus
Die größten Brocken in der Energiebilanz für Haushalte sind die Raumwärme und warmes Wasser. Dort liegt damit auch das größte Einsparpotenzial. Der wichtigste Energieträger für die kuschelige Wohnung und die warme Dusche ist Gas. Allein durch Verhaltensänderung und technische Maßnahmen lassen sich große Spareffekte erzielen. Diese Werte sind allerdings keine exakte Prognose, sondern verdeutlichen lediglich die erwartbare Größenordnung.