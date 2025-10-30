Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
MIT Technology Review Ratgeber
Verpasse keine News mehr!

Energie sparen zu Hause: Hier findest du die Strom- und Gasfresser

Um merklich Energie zu sparen, ist es sinnvoll, zu wissen, wo sich die größten Posten verbergen. Kleinvieh macht zwar auch Mist, aber dort, wo wir viel Energie verbrauchen, ist der Hebel am größten.

Von MIT Technology Review Online
1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Energie sparen zu Hause: Hier findest du die Strom- und Gasfresser

Unsere Infografik schlüsselt die privaten Haushalte nach den einzelnen Verbrauchsquellen auf. (Foto: Andrey_Popov / Shutterstock.com)

Die Grafik „Energiefluss in Deutschland“ zeigt, dass schon bei der Umwandlung von Primär-Endenergie Verluste in Höhe von mehr als 2000 Petajoule entstehen – vor allem durch Gas- und Kohlekraftwerke, die Wärme freisetzen. Bei Erneuerbaren wird Primär- und Endenergie gleichgesetzt. Der Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergieverbrauch betrug 2021 rund 15,7 Prozent. Steigt dieser Anteil, gehen auch die Umwandlungsverluste (rechnerisch) entsprechend zurück.

Anzeige
Anzeige

Beim Endenergieverbrauch liegen die Haushalte hinter Industrie und Verkehr an dritter Stelle. Um zu sehen, wo Privatpersonen hier den größten Hebel für Einsparungen finden, haben wir das Haushaltssegment weiter aufgeschlüsselt (siehe Grafik „Energieverbrauch deutscher Haushalte“).

Energiefluss in Deutschland im Jahr 2021

Legende: 1 Petajoule (PJ) = 277.778 Megawattstunden. Primärenergie: in unverarbeiteten Energieträgern (Kohle, Erdgas, Rohöl, Uran etc.) enthalten. Endenergie: in nutzbarer Form geliefert (Strom, Benzin, Diesel, Gas etc.) (Grafik: MIT Technology Review)

Energieverbrauch deutscher Haushalte

Energieverbrauch deutscher Haushalte 2021. Angaben in Petajoule. (Grafik: MIT Technology Review)

Einsparpotenziale im Einfamilienhaus

Die größten Brocken in der Energiebilanz für Haushalte sind die Raumwärme und warmes Wasser. Dort liegt damit auch das größte Einsparpotenzial. Der wichtigste Energieträger für die kuschelige Wohnung und die warme Dusche ist Gas. Allein durch Verhaltensänderung und technische Maßnahmen lassen sich große Spareffekte erzielen. Diese Werte sind allerdings keine exakte Prognose, sondern verdeutlichen lediglich die erwartbare Größenordnung.

Einsparpotenziale im Einfamilienhaus (Grafik: MIT Technology Review)

Den Text für diese Grafiken verfasste der Journalist Udo Flor. Die Grafiken erstellte Matthias Timm.
Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren