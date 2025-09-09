Energie vom Thorium-Reaktor: Dieses Startup will Indien Kernkraft liefern

Zum zweiten Mal in gut zwei Jahrzehnten haben die Vereinigten Staaten einem US-Unternehmen, das den Verkauf von Nukleartechnologie an Indien plant, eine Exportlizenz erteilt. Das erfuhr die US-Ausgabe von MIT Technology Review. Die Entscheidung, der Firma Clean Core Thorium Energy die Ausfuhr ihrer Technologie zu erlauben, gilt als wichtiger Schritt in der atomaren Zusammenarbeit beider Länder. Es ist auch aus einem anderen Grund ein Meilenstein: Bei dem Projekt geht es um die Entwicklung von Thorium als Alternative zu Uran für die Brennstoffversorgung von Kernreaktoren.

Anzeige Anzeige

Seit der Erteilung der Lizenz in der vorvergangenen Woche kann das von der in Chicago ansässigen Clean Core hergestellte Thorium nach Indien für den dortigen Gebrauch in Reaktoren geliefert werden. Doch noch braucht die Firma die endgültige Genehmigung der indischen Aufsichtsbehörden. Die gilt allerdings als quasi schon erteilt. Danach wird Clean Core eines der ersten US-Unternehmen sein, das Nukleartechnologie auf dem boomenden Markt im bevölkerungsreichsten Land der Erde verkaufen kann. Zuvor hatte Indien seine strengen Regeln gelockert, die es der kommerziellen US-Kernindustrie lange unmöglich gemacht hatten, einzusteigen.

Thorium als Alternative zu Uran?

„Diese Lizenz markiert einen Wendepunkt, nicht nur für Clean Core, sondern für die zivile Nuklearpartnerschaft zwischen den USA und Indien“, sagt Mehul Shah, Geschäftsführer und Gründer des Unternehmens. Und: „Sie rückt Thorium in den Mittelpunkt der globalen Energiewende.“ Der Kernbrennstoff gilt seit Langem als Alternative zu Uran: Thorium ist reichlicher vorhanden, generiert weniger gefährliche Abfälle und auch der Anteil von Nebenprodukten, die eine Halbwertszeit von Jahrhunderten haben, ist geringer. Fast noch wichtiger: Der Brennstoff verringert das Risiko, dass Material aus dem Brennstoffkreislauf zur Herstellung von Atomwaffen abgezweigt werden. Hinderlich waren aber bisher die langen Innovationszyklen der Branche, um Thorium zu etablieren. Ob sich das mit der Lizenz ändern könnte?

Anzeige Anzeige

Thorium bringt auch Nachteile mit sich

Allerdings wird zumindest ein gewisser Anteil an Uranbrennstoff benötigt, um Thorium-Atome zu spalten, was es noch zu einem unvollkommenen Ersatz macht. Außerdem ist das Material weniger gut für den Einsatz in Leichtwasserreaktoren geeignet, mit denen die überwiegende Mehrheit der kommerziellen Kernkraftwerke weltweit noch betrieben wird. Schließlich ist die komplexe, stark regulierte Atomindustrie äußerst widerstandsfähig gegenüber größeren Veränderungen. Für Indien, das nur über geringe Uranreserven, aber reichlich Thorium-Vorkommen verfügt, ist der Brennstoff jedoch ein No-Brainer: Er soll langfristig die Abhängigkeit von Importen reduzieren. Das Land begann daher schon Anfang der 2000er Jahre mit den Verhandlungen über einen Atomausfuhrvertrag mit den USA. 2008 wurde dann ein 123-Abkommen – ein spezieller, vom Senat genehmigter Vertrag, den die Regierung mit einem anderen Land abschließen muss, bevor sie zivile Nuklearprodukte dorthin liefern darf – offiziell genehmigt.

Kein Bau neuer Reaktoren

Die meisten Befürworter der Thorium-Technologie hatten den Bau neuer Reaktoren ins Auge gefasst, die nur mit diesem Brennstoff betrieben werden sollen. Shah und sein Team verfolgten einen anderen Ansatz. Clean Core entwickelte extra einen neuen Brennstofftyp, bei dem Thorium mit einer konzentrierteren Uranart namens Haleu (High-Assay Low-Enriched Uranium) gemischt wird. Dieser Mix kann in den vorhandenen indischen Druckwasserreaktoren verwendet werden, die den Großteil der bestehenden Anlagen des Landes und viele der derzeit in Entwicklung befindlichen neuen Anlagen ausmachen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Thorium ist selbst kein spaltbares Material, was bedeutet, dass seine Atome von Natur aus nicht instabil genug sind, um durch ein zusätzliches Neutron schnell gespalten zu werden – um Energie freizusetzen. Das Metall hat jedoch Brüteigenschaften, das heißt: Es kann Neutronen absorbieren und sich in das spaltbare Material Uran-233 wandeln. Uran-233 produziert weniger langlebige radioaktive Isotope als Uran-235, das den spaltbaren Teil herkömmlicher Brennstoffpellets ausmacht. Die meisten kommerziellen Reaktoren werden mit schwach angereichertem Uran betrieben, das etwa fünf Prozent U-235 enthält. Wenn der Brennstoff verbraucht ist, verbleiben jedoch 95 Prozent des Energiepotenzials im Metall. Was übrig bleibt, ist ein hochgiftiger Cocktail aus langlebigen radioaktiven Isotopen wie Cäsium-137 und Plutonium-239, die den Abfall für Zehntausende von Jahren gefährlich machen. Ein weiteres Problem ist, dass das Plutonium dann extrahiert und für Atomwaffen verwendet werden könnte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mit einer Anreicherung von bis zu 20 Prozent ermöglicht Haleu den Reaktoren, mehr der verfügbaren Energie zu nutzen und so das Abfallvolumen zu reduzieren. Die Brennstoffentwicklung von Clean Core geht aber noch weiter: Haleu liefert den ersten Funken, um das fertile Thorium zu zünden, und löst eine Reaktion aus, die viel heißer brennt und den größten Teil des Materials im Kern nutzen kann. Das zeigt eine Studie im Journal Nuclear Engineering and Design. „Thorium bietet die Eigenschaften, die für einen höheren Ausbrenngrad erforderlich sind“, sagt Koroush Shirvan, Professor für Nuklearwissenschaften am MIT, der an der Entwicklung der Brennelemente von Clean Core mitgewirkt hat. „Es ermöglicht eine höhere Nutzung, wodurch das Volumen der abgebrannten Brennelemente reduziert, die Brennstoffeffizienz erhöht und die benötigte Uranmenge verringert wird.“

Anzeige Anzeige

Im Vergleich zu herkömmlichem Uranbrennstoff reduziert der Brennstoff von Clean Core laut eigenen Angaben den atomaren Abfall um mehr als 85 Prozent und vermeidet gleichzeitig die problematischsten Isotope, die bei der Spaltung entstehen. „Das Ergebnis ist ein sicherer, nachhaltigerer Kreislauf, der die Kernenergie nicht als Quelle jahrtausendelanger Verbindlichkeiten, sondern als Weg zu sauberer Energie und einer tragfähigen zukünftigen Brennstoffversorgung neu definiert“, sagt Milan Shah, Chief Operating Officer von Clean Core und Sohn von CEO Mehul Shah.

Sehr alte Pläne nun in Umsetzung

Druckwasserreaktoren eignen sich besonders gut für Thorium, da schweres Wasser – eine Variante von H₂O, die ein zusätzliches Neutron am Wasserstoffatom hat – während des Spaltungsprozesses weniger Neutronen absorbiert, wodurch die Effizienz erhöht wird, da mehr Neutronen vom Thorium eingefangen werden können. Weltweit gibt es 46 sogenannte PHWRs: 17 in Kanada, 19 in Indien, jeweils drei in Argentinien und Südkorea und jeweils zwei in China und Rumänien, wie Daten der Internationalen Atomenergie-Organisation besagen. Bereits 1954 legte Indien einen dreistufigen Entwicklungsplan für die Kernenergie fest, der vorsah, Thorium schrittweise in den Brennstoffkreislauf seiner Reaktorflotte einzuführen.

Doch in den 56 Jahren seit dem Bau des ersten kommerziellen Kernkraftwerks ist der staatlich kontrollierte Kernsektor Indiens für den privaten Sektor und den Rest der Welt relativ abgeschottet geblieben. Als die USA 2008 dann das 123-Abkommen mit Indien unterzeichneten, hätte dies eine neue Ära einläuten können, in der der Subkontinent zu einem Testfeld für neue amerikanische Reaktorkonzepte wird.

Anzeige Anzeige

Indiens Umgang mit Nukleartechnologie

Im Jahr 2010 verabschiedete Indien jedoch das Gesetz über die zivilrechtliche Haftung für nukleare Schäden. Die neue Regelung basierte auf den rechtlichen Mängeln, die der Gesetzgeber nach der Katastrophe in der Chemiefabrik von Bhopal im Jahr 1984 sah. Damals konnte eine Tochtergesellschaft des amerikanischen Industriegiganten Dow Chemical hohe Zahlungen an die Opfer der Katastrophe umgehen, bei der Tausende Menschen ums Leben kamen. Das neue Gesetz ging den US-Nuklearexportierern dann aber zu weit: Mit ihm würde die Verantwortung für einen Unfall in einem indischen Kernkraftwerk bei den Lieferanten liegen. Die Verabschiedung machte jegliche Exporte nach Indien aus dem Westen praktisch unmöglich, da nur wenige Unternehmen diese Last tragen wollten. Es geschah, was niemand wollte: Einzig das staatliche russische Unternehmen Rosatom trieb den Export von Reaktoren nach Indien voran.

Aber die Dinge ändern sich nun. In einer gemeinsamen Erklärung, die nach einem Gipfeltreffen im Februar 2025 veröffentlicht wurde, kündigten Premierminister Narendra Modi und US-Präsident Donald Trump eine Verpflichtung an, das zivile Nuklearabkommen zwischen den USA und Indien vollständig umzusetzen. Pläne, gemeinsam in den USA entwickelte Reaktoren an den Markt anzupassen und Technologietransfer zu leisten, sollen nun endlich beginnen.

Der Weg des geringsten Widerstands

Im März 2025 erteilten US-Bundesbeamte zunächst dem Kernkraftwerksentwickler Holtec International eine Exportlizenz für den Verkauf seiner noch nicht gebauten modularen Kleinreaktoren, die auf dem in den USA verwendeten Leichtwasserreaktordesign basieren, an indische Unternehmen. Im April schlug dann die indische Regierung vor, das Nuklearhaftungsgesetz zu reformieren, um die Vorschriften für ausländische Unternehmen zu lockern – in der Hoffnung, mehr ausländische Entwickler anzuziehen. Im vergangenen Monat bestätigte dann ein hochrangiger Minister, dass die Regierung Modi das Gesetz überarbeiten werde. „Für Indien ist es wichtig, einen weiteren internationalen Player auf den Markt zu lassen“, sagt Chris Gadomski, Chefanalyst für Kernenergie bei der Beratungsfirma BloombergNEF.

Anzeige Anzeige

CEO Shah sieht ein größeres Potenzial für Clean Core als für ganz neue Anbieter. Im Gegensatz zu Holtec, dessen Exportlizenz von den beiden in Mumbai ansässigen Industriegiganten Larsen & Toubro und Tata Consulting Engineers befördert wurde, wird die Genehmigung für Clean Core von zwei indischen Atomaufsichtsbehörden und dem wichtigsten staatlichen Atomunternehmen erteilt. Durch die Konzentration auf Brennstoff statt auf neue Reaktoren könnte Clean Core zum Lieferanten für die meisten der bereits in Indien betriebenen Anlagen werden. Seine Technologie unterscheidet sich nicht nur von der anderer US-amerikanischer Kerntechnikunternehmen, sondern auch von dem in China verwendeten Ansatz. Im vergangenen Jahr sorgte Peking für Aufsehen, als es seinen ersten eigenen Thorium-Reaktor in Betrieb nahm. Damit konnte das Land sich in einer Technologie etablieren, die die USA erfunden und dann aufgegeben hatten.

China hat den echten Thorium-Reaktor

Das Vorantreiben dieser Technologie erfordert jedoch den Bau einer völlig neuen Art von Reaktoren. Das hat zwar große Vorteile, ist aber mit Kosten verbunden. Eine aktuelle Studie der Johns Hopkins University ergab, dass Chinas Erfolg beim Bau von Kernreaktoren zum großen Teil auf der Standardisierung und Nachahmung erfolgreicher Konstruktionen beruht, bei denen es sich fast ausschließlich um Leichtwasserreaktoren handelt. Die Verwendung von Thorium in bestehenden Schwerwasserreaktoren senkt laut dem Shah Junior nun die Hürden für die Verbreitung des Brennstoffs. „Wir glauben, dass unser Weg der Weg des geringsten Widerstands ist“, sagt Milan Shah. „Vielleicht ist er nicht ganz revolutionär, wenn man die heutige Sichtweise auf die Kernenergie betrachtet, aber er ist unglaublich evolutionär, um die Menschheit voranzubringen.“

Das Unternehmen hat aber auch Pläne, über Druckwasserreaktoren hinauszugehen. Innerhalb von zwei Jahren, so der CEO Shah, plant Clean Core die Entwicklung einer Version seines Brennstoffs, die in den Leichtwasserreaktoren eingesetzt werden kann, aus denen die gesamte US-Flotte von 94 Reaktoren besteht. Aber das ist keine einfache Umstellung. Da wäre zunächst einmal die Größe: Während die PHWR-Brennstäbe etwa 50 Zentimeter lang sind, sind die Stäbe, die in Leichtwasserreaktoren verwendet werden, etwa vier Meter lang. Hinzu kommt eine lange Geschichte voller Herausforderungen mit der Absorption von Neutronen durch Leichtwasser, die sonst eingefangen werden könnten, um die Kernspaltung in Thorium auszulösen.

Anzeige Anzeige

Mit Thorium gegen die Verbreitung von Atomwaffen

Für Anil Kakodkar, den ehemaligen Vorsitzenden der indischen Atomenergiekommission und Mentor von Shah, könnte die Verbreitung von Thorium dazu beitragen, eines der dunkleren Kapitel in der nuklearen Entwicklung seines Landes zu korrigieren. 1974 war Indien das erste Land seit der Unterzeichnung des ersten globalen Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, das erfolgreich eine Atomwaffe testete. Neu-Delhi war nie Unterzeichner des Vertrags. Aber dieser Meilenstein veranlasste das Nachbarland Pakistan, eigene Waffen zu entwickeln.

Als Reaktion darauf versuchte Präsident Jimmy Carter, Washingtons Engagement für die Umkehrung des Wettrüstens im Kalten Krieg zu demonstrieren. Langjährige Bemühungen der USA zur Kommerzialisierung der Wiederaufbereitung von Atommüll wurden eingestellt, da die Technologie zur Trennung von Plutonium und anderen Radioisotopen aus Uran in abgebrannten Brennelementen weithin als potenzielle neue Quelle für waffenfähiges Material angesehen wurde. Durch den Betrieb eigener Thorium-Reaktoren, so Kakodkar, könne Indien einen neuen Weg für Schwellenländer aufzeigen, die die Kraft des Atoms nutzen wollen – ohne Ängste vor einer weiteren Verbreitung von Atomwaffen. „Die Bedenken werden weitgehend ausgeräumt, was ein schnelleres Wachstum der Kernenergie in Schwellenländern ermöglicht“, sagt er. „Das wäre für die ganze Welt eine gute Sache“, glaubt er.

Dieser Artikel stammt von Alexander C. Kaufman. Er ist Autor der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und seit über zehn Jahren Reporter für die Themenbereiche Energie, Klima, Umwelt, Geopolitik und Wirtschaft.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review China