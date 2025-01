News

Energieboost im Büro: So bekämpfst du Müdigkeit am Arbeitsplatz

Mikropausen und Unterstützung durch Vorgesetzte können die Produktivität und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz steigern, so eine neue Studie. In Kombination seien die beiden Strategie besonders effektiv.

Von Noëlle Bölling