Energieverbrauch von KI: Diese drei Fragen bleiben weiter offen

Bei der Frage, wie klima- und energiebelastend KI ist, bleibt eine grundlegende Zahl konsistent schwer zu fassen: Wie viel Energie verbrauchen führende KI-Modelle wie ChatGPT oder Gemini, um eine einzige Antwort zu generieren? Unternehmen hielten sich in der Vergangenheit mit Informationen darüber sehr bedeckt. In einer großen Berechnung haben wir uns Anfang des Jahres versucht, den Werten zu nähern. Denn es sind eigentlich Zahlen nötig, über die nur KI-Unternehmen verfügen. Wir haben Google, OpenAI und Microsoft getriezt, aber alle Unternehmen weigerten sich, ihre Zahlen offenzulegen.

Forscher:innen, die sich für die Auswirkungen von KI auf Stromnetze interessieren, verglichen das mit dem Versuch, den Kraftstoffverbrauch eines Autos zu messen, ohne es jemals fahren zu können. Stattdessen müsse man Vermutungen auf der Grundlage von Gerüchten über seine Motorgröße und das Geräusch beim Fahren auf der Autobahn anstellen.

Doch in jüngster Zeit gab es dann tatsächlich einige Verlautbarungen: Im Juni etwa meldete sich Sam Altman zum Strom- und Wasserverbrauch von ChatGPT-Anfragen zu Wort. Er führt die Angaben vermeintlich plastisch mit Entsprechungen von „einer Sekunde Backofen-Betrieb“ und „einem Fünfzehntel eines Teelöffels“ vor Augen. Im Juli folgte eine Initiative vom französischen KI-Startup Mistral, das zwar keine konkreten Zahlen teilte, jedoch eine Schätzung der verursachten Emissionen bekanntgab. Und schließlich stieg Google Ende August in den Haushaltswaren-Vergleich ein, um den Energieverbrauch seiner KI-Produkte anzugeben. So lieferte der Konzern mit dem Betrieb einer Mikrowelle eine Sekunde lang eine Angabe in seinem technischen Bericht. Die Zahlen von Google und OpenAI entsprachen in etwa MIT Technology Reviews Schätzungen für mittelgroße KI-Modelle.

Doch trotz dieser Transparenz-Offensive, blieben zum einen noch Fragen und Berechnungsgrundlagen offen, zum anderen ist unklar, wie es nun für diejenigen weitergeht, die sich mit den Auswirkungen von KI auf das Klima beschäftigen. Mich beschäftigen dabei konkret drei Fragen:

1. Warum sind die Zahlen vage und beziehen sich nur auf Chats?

Tatsächlich sind die Zahlen, die die Technologieunternehmen diesen Sommer veröffentlicht haben, vielen Expert:innen zufolge unvollständig. Die Angaben von OpenAI beispielsweise waren nicht in einer detaillierten Fachpublikation erschienen, sondern in einem Blogbeitrag von Altman, der viele Fragen offenlässt. Dazu gehört etwa, auf welches Modell er sich bezog, wie der Energieverbrauch gemessen wurde und wie stark er variiert.

Die Zahlen von Google beziehen sich allerdings nur auf den Medianwert des Energieverbrauchs pro Anfrage, was keinen Einblick in die energieintensiveren Gemini-Antworten erlaubt: beispielsweise dann, wenn ein Schlussfolgerungsmodell verwendet wird, um ein schwieriges Problem zu „durchdenken“, oder wenn eine sehr lange Antwort generiert wird. Die Zahlen beziehen sich auch nur auf Interaktionen mit Chatbots, nicht auf die anderen Bereiche, in denen Menschen zunehmend auf generative KI angewiesen sind.

„Da Videos und Bilder immer mehr an Bedeutung gewinnen und von immer mehr Menschen genutzt werden, brauchen wir Zahlen aus verschiedenen Bereichen und müssen wissen, wie diese im Vergleich abschneiden“, sagt Sasha Luccioni, Leiterin für KI und Klima bei der KI-Plattform Hugging Face.

Dies ist auch deshalb wichtig, weil die erwartungsgemäß geringen Zahlen für eine Frage an einen Chatbot mit dafür verantwortlich sind, dass KI- und Klimaforscher:innen die KI-Nutzung durch eine einzelne Person nicht als erhebliche Belastung für das Klima sehen.

Eine vollständige Bilanzierung des KI-Energiebedarfs, die über den Verbrauch für die Beantwortung einer einzelnen Anfrage hinausgeht und uns hilft, ihre gesamten Nettoauswirkungen auf das Klima zu verstehen, würde anwendungsspezifische Informationen darüber erfordern, wie all diese KI genutzt wird.

Ketan Joshi, Analyst für Klima- und Energiegruppen, räumt ein, dass Forscher:innen solche spezifischen Informationen von anderen Branchen normalerweise nicht erhalten. In diesem Fall aber könne es gerechtfertigt sein. „Das Wachstum der Rechenzentren ist zweifellos ungewöhnlich“, sagt Joshi. „Unternehmen sollten deutlich stärker kontrolliert werden.“

2. Wie steht es um die Energieeffizienz?

Unternehmen, die Milliardeninvestitionen in KI tätigen, haben Schwierigkeiten, diesen Anstieg des Energiebedarfs mit ihren Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen. Im Mai gab Microsoft bekannt, dass seine Emissionen seit 2020 um über 23 Prozent gestiegen sind. Das ist vor allem auf KI-Nutzung zurückzuführen, obwohl das Unternehmen versprochen hat, bis 2030 CO₂-negativ zu werden. „Es ist klar geworden, dass unser Weg zur CO₂-Negativität ein Marathon und kein Sprint ist“, schrieb Microsoft.

Tech-Unternehmen rechtfertigen diese Emissionsbelastung oft mit dem Argument, dass KI schon bald Effizienzsteigerungen ermöglichen wird, die sich insgesamt positiv auf das Klima auswirken werden. Das richtige KI-System könnte beispielsweise effizientere Heiz- und Kühlsysteme für Gebäude entwickeln oder dabei helfen, die für Elektrofahrzeugbatterien erforderlichen Mineralien zu finden.

Es gibt jedoch noch keine Anzeichen dafür, dass KI bereits sinnvoll für diese Zwecke eingesetzt wird. Unternehmen haben beispielsweise Anekdoten über den Einsatz von KI zur Lokalisierung von Methanemissions-Hotspots erzählt, aber sie waren nicht transparent genug, zu zeigen, ob diese Erfolge die steigende Stromnachfrage und die Emissionen aufwiegen, die Big Tech im KI-Boom verursacht hat. In der Zwischenzeit sind weitere Rechenzentren geplant, und der Energiebedarf der KI steigt weiter und weiter.

3. Handelt es sich beim prognostizierten KI-Bedarf um eine Blase?

Eine der großen Unbekannten in der KI-Energie-Gleichung ist, ob die Gesellschaft KI jemals in dem Maße annehmen wird, wie es die Pläne der Technologieunternehmen vorsehen. OpenAI hat angegeben, dass ChatGPT täglich 2,5 Milliarden Anfragen erhält. Es ist möglich, dass diese Zahl und die entsprechenden Zahlen anderer KI-Unternehmen in den kommenden Jahren weiter steigen werden. Prognosen, die letztes Jahr vom Lawrence Berkeley National Laboratory veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass KI allein bis 2028 jährlich so viel Strom verbrauchen könnte wie 22 Prozent aller US-Haushalte.

In diesem Sommer gab es jedoch auch Anzeichen für eine Abschwächung, die den Optimismus der Branche dämpften. Die Einführung von GPT-5 durch OpenAI wurde weitgehend als Flop angesehen, und das sogar vom Unternehmen selbst. Es veranlasste Kritiker zu der Frage, ob die KI möglicherweise an ihre Grenzen stößt. Als eine Gruppe am MIT feststellte, dass 95 Prozent der Unternehmen keine Rendite aus ihren massiven KI-Investitionen erzielen, gerieten die Aktien ins Straucheln. Der Ausbau von KI-spezifischen Rechenzentren könnte eine Investition sein, die sich nur schwer wieder reinholen lässt, zumal die Einnahmen für KI-Unternehmen nach wie vor schwer fassbar sind.

Eine der größten Unbekannten hinsichtlich der zukünftigen Energiebelastung durch KI ist nicht, wie viel eine einzelne Abfrage verbraucht oder andere Zahlen, die offengelegt werden können. Es geht vielmehr darum, ob die Nachfrage jemals das Ausmaß erreichen wird, auf das die Unternehmen hinarbeiten, oder ob die Technologie unter ihrem eigenen Hype zusammenbrechen wird. Die Antwort darauf wird entscheiden, ob der heutige Ausbau zu einer dauerhaften Veränderung unseres Energiesystems oder zu einem kurzlebigen Anstieg führen wird.

Der Artikel stammt von James O’Donnell. Er ist Redakteur bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review. O’Donnell schreibt regelmäßig über Hardware-, aber auch KI-Themen.

