Energiewende in Indien: Wie viel das Land bei den Erneuerbaren nachholen muss

Fünf Mal die Fläche von Paris: So groß soll der größte Solarpark der Welt werden. Er entsteht in Khavda im westindischen Bundesstaat Gujarat, in einer Salzwüste nahe der Grenze zu Pakistan. Gerade beendete die Adani Green Energy Limited den ersten Bauabschnitt mit einer Leistung von einem Gigawatt. 2029 sollen hier dann 30 Gigawatt installiert sein, genug für 16 Millionen indische Haushalte. Allerdings: Die Adani-Gruppe ist gleichzeitig einer der größten Betreiber von Kohleminen in Indien.