Entscheidungen im Gehirn: Warum sie parallel statt hierarchisch fallen

Einem internationalen Team von Wissenschaftler:innen ist es erstmals gelungen, die neuronale Aktivität während eines Entscheidungsprozesses im Gehirn von Mäusen nahezu vollständig zu kartieren. Die Ergebnisse, die das jahrzehntealte Modell einer streng hierarchischen Verarbeitung im Gehirn infrage stellen, wurden in zwei Artikeln im renommierten Fachjournal Nature veröffentlicht.

Verantwortlich für diese Erkenntnisse ist das International Brain Laboratory (IBL), ein globaler Zusammenschluss von Dutzenden Forschungslaboren, darunter Teams der Princeton University im US-Bundesstaat New Jersey und des University College London in Großbritannien. In einem standardisierten Experiment trainierten die Forscher:innen 139 Mäuse darauf, auf ein visuelles Signal mit der Drehung eines kleinen Rades zu reagieren, um eine Belohnung zu erhalten. Währenddessen maßen sie die Aktivität von hunderttausenden Neuronen in fast allen Hirnregionen.

Denkprozess ist kein Domino-Effekt

Die zentrale Erkenntnis widerspricht der klassischen Vorstellung, dass eine Entscheidung wie ein Signal schrittweise von einer Gehirnregion zur nächsten weitergeleitet wird. Stattdessen zeigen die Daten, dass Signale im Zusammenhang mit der Entscheidung über das gesamte Gehirn verteilt sind und zahlreiche Areale gleichzeitig aktiv werden – auch solche, die primär für Sensorik oder Motorik zuständig sind.

Dieser ganzheitliche Ansatz war in Fachkreisen zwar bereits vermutet, aber nie zuvor in diesem Umfang beobachtet worden. Juan Lerma, ein Forschungsprofessor am Spanischen Nationalen Forschungsrat, der nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte die Ergebnisse gegenüber dem Science Media Centre España, wie das Magazin Wired berichtet: „Es ist, als ob wir vermutet hätten, wie ein Film enden würde, ohne das Ende gesehen zu haben; jetzt wurde es uns gezeigt.“ Die zweite Nature-Veröffentlichung des Teams stützt diese Sichtweise und zeigt, dass auch Vorerfahrungen und Erwartungen nicht lokal, sondern breitflächig im Gehirn kodiert sind.

Inspiration für zukünftige KI-Systeme

Bei aller Bedeutung der Studie ist eine Einordnung wichtig. Die Beobachtungen stammen aus dem Gehirn einer Maus, dessen Komplexität nicht mit der des menschlichen Gehirns mit seinen rund 86 Milliarden Neuronen vergleichbar ist. Der Weg zum vollständigen Verständnis menschlicher Kognition bleibt also weiterhin sehr lang.

Dennoch könnten die Erkenntnisse weitreichende Implikationen haben, insbesondere für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Heutige neuronale Netze sind oft noch stark hierarchisch aufgebaut. Das Wissen, dass biologische Gehirne offenbar weitaus verteilter und paralleler arbeiten, könnte Architekturen für zukünftige KI-Systeme inspirieren, die anpassungsfähiger und effizienter sind.

Ein weiterer entscheidender Aspekt des Projekts ist sein Open-Science-Ansatz. Das International Brain Laboratory hat den gesamten, riesigen Datensatz öffentlich zugänglich gemacht. Damit können Forscher:innen weltweit auf diesen Daten aufbauen, sie für eigene Analysen nutzen und die Ergebnisse überprüfen, ohne das aufwendige Experiment selbst wiederholen zu müssen. Dieser Schritt allein hat das Potenzial, die neurowissenschaftliche Forschung erheblich zu beschleunigen.