Kolumne
Entscheidungen treffen: Forscher erklären, warum wir den Rat anderer systematisch unterschätzen

Je schwieriger eine Entscheidung, desto wahrscheinlicher treffen Menschen sie allein – so eine aktuelle Studie. Leider ist das keine gute Idee.

Von Isabell Prophet
3 Min.
Entscheidungen treffen: Forscher erklären, warum wir den Rat anderer systematisch unterschätzen
Entscheiden: Studie findet überraschende Muster. (Foto: eopleImages / Shutterstock)

Entscheiden ist schwierig, entscheiden im Team ist noch schwieriger. Entscheiden ist so schwierig, dass manche Menschen schnell damit durch sein wollen. Andere quälen sich lange, fragen ihr Umfeld um Rat und entscheiden letztlich doch allein und dann aus dem Bauch heraus.

Wir könnten das als Speisekarten-Effekt bezeichnen: Manche Menschen wägen minutenlang ab, wollen ausführlich darüber reden und nehmen am Ende etwas, das irgendwie passend erscheint. Und das hätten sie auch schneller haben können.

Eine internationale Studie hat sich jetzt angeschaut, wie Menschen zu Entscheidungen kommen. Dabei wurden mehr als 3.500 Erwachsene aus zwölf Ländern befragt, darunter Deutschland, Kanada, China, die USA, Japan und Indien. Das überraschende Ergebnis: Menschen erwarten grundsätzlich, dass andere ihre Meinung bei Entscheidungen einbeziehen. Umgekehrt trifft eine große Mehrheit ihre eigenen Entscheidungen allein.

Entscheiden: Studie findet überraschende Muster

Der Psychologe Igor Grossmann von der kanadischen University of Waterloo war der leitende Wissenschaftler des Forschungsprojekts. Grossmann widmet sich in seiner Arbeit menschlichen Entscheidungsprozessen: Wie entscheiden wir? Unter welchen Umständen entscheiden wir weise – unter welchen nicht?

Im Forschungsprojekt unterschied er vier Arten von Entscheidungsprozess: Bauchgefühl, eigene Abwägung, Rat von Freund:innen und Schwarmintelligenz. Menschen wurden in sechs alltäglichen Dilemmata gefragt, wie sie selbst entscheiden und was sie vermuten, wie andere entscheiden. Diese Daten hat das Forschungsteam dann untersucht und verglichen.

Die Zustimmung für eigene Abwägungen lag bei 37 bis 60 Prozent, für Intuition 23 bis 40 Prozent. Der Rat von Nahestehenden erhielt 9 bis 22 Prozent, Crowd-Wisdom nur 2 bis 12 Prozent Zustimmung.

Kurz: Wir denken gern nach und wir entscheiden gern allein. So fehlen uns Informationen und Sichtweisen.

Wissensaustausch und Schwarmintelligenz können wir als globalen Megatrend betrachten – nur haben sie im Alltag einen deutlich geringeren Effekt, als man annehmen sollte. Kostenloser und einfach verfügbarer Rat wird selten angefragt und schnell verworfen, schreiben Grossmann und sein Team im Fachmagazin „Proceedings of the Royal Society B“.

Das Rätsel sei nun, warum Mitglieder einer Spezies, die ihren Wohlstand aus dem Wissensaustausch generiert, dennoch am liebsten allein entscheiden.

Deutsche schätzen die zweite Meinung

Die Daten aus Deutschland zeigten dabei eine Abweichung vom Rest der Welt. Bei uns gilt die Crowd Wisdom mit zwölf Prozent Zustimmung als angesehener als anderswo. Auch hier treffen Menschen ihre Entscheidungen am liebsten selbst. Aber der Effekt ist insgesamt weicher. Wir schätzen also den Rat des Umfeldes als zweite Meinung – oder sagen das zumindest, wenn Forschende danach fragen.

In China spielte übrigens die Intuition eine auffallend niedrige Rolle. Lediglich 23 Prozent vertrauen ihr bevorzugt. Hier wird sich eher an sachlichen Überlegungen orientiert. Ein Hintergrund sei es, dass Menschen ostasiatischer Kulturen andere nicht mit ihren Fragen belasten wollten und gleichzeitig ein niedrigeres Vertrauen herrsche.

Insgesamt zeigt sich deutlich, dass Menschen häufig allein entscheiden, sei es nach gründlichen Überlegungen oder aus dem Bauch heraus. Das Forschungsteam erklärt sich die Ergebnisse damit, dass es als Schwäche ausgelegt werden könnte, die Meinungen anderer zu hoch zu gewichten oder sich nach den Ansichten anderer zu richten.

Andere Perspektiven nicht nur als Alibi

Die Ergebnisse sind überraschend, weil sie ein langgehegtes Narrativ hinterfragen: Es sind eben nicht nur westliche Kulturen, in denen Menschen allein entscheiden, auch wenn die Perspektiven anderer bedeutsam wären. Es zeigt sich ein Muster über alle hier untersuchten Länder und Kulturgruppen hinweg. Zwei Haltungen können wir daraus mitnehmen:

Erstens: Es ist nicht ungewöhnlich, wenn wir allein entscheiden. Die meisten Menschen machen das so.

Zweitens: Der Rat der Menschen um uns herum ist tendenziell unterbewertet, der eigene Rat überbewertet.

In beruflichen Entscheidungssituationen sollten wir den Ergebnissen des Forschungsprojekts nach, berücksichtigen, was die meisten von uns nur von anderen erwarten: andere Perspektiven.

Umgekehrt passt die Arbeit zu der Annahme, dass wir in unseren Beziehungen und Freundschaften heute die wichtigsten Job-Coaches unseres Umfeldes sind. Doch wir können nicht füreinander entscheiden. Wir können höchstens dabei sein, während die andere Person es selbst tut.

Das ist manchmal frustrierend. Aber vielleicht ist es genug.

Kommentare (1)

Raymond Wilke
10.09.2025, 11:33 Uhr

Dies allein ist es nicht, eine zweite Meinung, ist nicht immer aber meistens Gold wert. Aber weitere ins Boot zu holen heißt oft, vom Ziel abzuweichen und dem Profit interesse Anderer zu Dienen, gerade wenn Umwelt erhalt und Wiederaufbau das Ziel ist droht dann eher ein Scheitern der Gasamtmission. Also bleibt sich dies gleich wenn wenn man allei scheitert.

