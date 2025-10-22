Envision Energy: Kann diese chinesische Windkraftfirma die Schwerindustrie dekarbonisieren?

Envision Energy ist einer der größten Windkraftanlagenhersteller Chinas – und damit einer der bedeutendsten Windradproduzenten des Planeten. Nun will der Konzern, der 2007 gegründet wurde, in neue Geschäftsfelder vordringen: Akkus, Wasserstoff und grüne Industrieparks. Dabei soll auch die Schwerindustrie mit sauberer Energie versorgt werden. Mit Vorzeigeprojekten in der Inneren Mongolei und neuen Vorhaben im Ausland testet das Unternehmen momentan, ob es auch Sektoren dekarbonisieren kann, die mit erneuerbarem Strom allein nicht zu erreichen sind.

Anzeige Anzeige

Windenergie ist heute neben Solar die bedeutendste Quelle für grüne Energien weltweit. Chinesische Windkraftanlagenhersteller dominieren den Sektor inzwischen, darunter auch Envision Energy. 2024 war der Konzern aus Shanghai laut Daten des Energieanalysten BloombergNEF bereits der zweitgrößte Windkraftanlagenhersteller weltweit. Die neueste Entwicklung sind smarte Windkraftanlagen, die KI-Algorithmen nutzen, um mehr Strom zu erzeugen als herkömmliche Windmühlen. Nun will man neue Kunden in den Bereichen Stahl, Chemie und Großfertigung finden.

„Betriebssystem“ für saubere Energie

Envision wurde vom Unternehmer Zhang Lei im ostchinesischen Jiangyin gegründet und begann als Hersteller von Windmühlen. Seitdem hat das Unternehmen seine Mission erweitert und sieht sich als „Betriebssystem” für die Umstellung auf saubere Energie in China, das Stromerzeugung, Energiespeicherung und Brennstoffproduktion miteinander verwebt.

Anzeige Anzeige

Envisions Projekt in Ordos in der Inneren Mongolei soll eine vollständig von der Kohle abhängige Region in ein Vorzeigeprojekt für die Dekarbonisierung der Industrie verwandeln. Die Anlage produziert Batterien für Elektrofahrzeuge, stellt Windturbinen her und erzeugt grünen Wasserstoff – alles ausschließlich mit Wind- und Sonnenenergie.

Bessere Koordinierung der Anlagen

Windkraft hatte schon immer mit Zuverlässigkeitsproblemen zu kämpfen. Tägliche bis saisonale Schwankungen der Windverhältnisse machen es schwierig, sich für eine stabile, groß angelegte Versorgung auf die Systeme zu verlassen. Die „Smart Turbine”-Technologie von Envision soll helfen, diese Schwankungen zu verringern, indem Windparks als koordinierte Netzwerke statt als isolierte Erzeuger behandelt werden. Jede Turbine analysiert die Windverhältnisse in Echtzeit, passt ihre Leistung an und synchronisiert sich mit anderen, um mehr Energie zu gewinnen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Ansatz die Stromerzeugung im Vergleich zu herkömmlichen Turbinen um etwa 15 Prozent steigern kann. Außerdem testet das Unternehmen ein neues Windmühlendesign mit zwei Rotorblättern, von dem es sich erhofft, dass es die gleiche Menge Strom wie eine typische Turbine mit drei Rotorblättern erzeugen kann, dabei aber weniger Material verbraucht.

Grüner Wasserstoff statt grüner Strom

Envision hat auch stark in grünen Wasserstoff investiert, der als eine der wenigen Optionen für die Dekarbonisierung von Sektoren gilt, die nicht ohne Weiteres auf grünen Strom umstellen können, wie beispielsweise die Stahl-, Chemie- und Schifffahrtsindustrie. Die Anlage der Firma in der Inneren Mongolei ist für die Produktion von 320.000 Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr ausgelegt – eine Verbindung aus Wasserstoff und Stickstoff, die als sauberer Brennstoff verwendet werden kann.

Anzeige Anzeige

Industrielle Klimagase gehören zu den am schwierigsten zu bekämpfenden Emissionen. Viele Fertigungsprozesse sind auf extreme Hitze und chemische Reaktionen angewiesen, die nicht ohne Weiteres allein mit Strom betrieben werden können. Ammoniak gilt hier als Möglichkeit.

Spanien, Brasilien, Australien

Das Unternehmen plant, dieses Konzept auch im Ausland umzusetzen: mit einem integrierten grünen Wasserstoffpark in Spanien. dem ersten seiner Art in Europa sowie einem klimaneutralen Industriepark in Brasilien und einem weiteren in Australien. Alle Projekte befinden sich allerdings noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Ein zweiter Teil des Puzzles ist die Energieversorgungssicherheit. Industrielle Betriebe benötigen eine konstante, vorhersehbare Stromversorgung – eine Herausforderung für Wind- und Solarenergie. Die „Smart Turbine”-Technologie zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen, indem sie die Effizienz von Windparks steigert und die Vorhersagbarkeit zumindest verbessert. Für Fabriken, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen, könnte diese zusätzliche Stabilität den Unterschied zwischen schlichten Pilotprojekten und einer langfristig tragfähigen Umstellung ausmachen.

Anzeige Anzeige

Durchdachter Plan oder fixe Idee?

Das integrierte Industrieparkmodell von Envision ist allerdings mit sehr hohen Eintrittsbarrieren verbunden. Die Standorte erfordern enorme Vorabinvestitionen und jahrelange Planung sowie die Koordination zwischen Regierungen, Versorgungsunternehmen, Geldgebern und den verschiedenen Branchen. Die Entwicklung der Anlage in Ordos dauerte Jahre und erforderte staatliche Investitionen in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro. Was auf dem Papier wie ein gut durchdachter Plan aussieht, kann in der Praxis schnell zu jahrzehntelangen Bürokratieabenteuern führen.

Grüner Wasserstoff ist zudem immer noch weitaus teurer als herkömmlicher Wasserstoff auf fossiler Basis, und die Infrastruktur für seine Speicherung und seinen Transport in großem Maßstab steckt weiter in den Kinderschuhen. Die Geopolitik sorgt für zusätzliche Unsicherheit. Als chinesisches Unternehmen stößt Envision bei seinen Auslandsprojekten je nach Region auf Vorschriften, die Unternehmen dazu verpflichten, möglichst lokale Materialien und Arbeitskräfte einzusetzen – plus nationale Sicherheitsüberprüfungen und Sensibilitäten im Zusammenhang mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen. In Märkten wie den USA und der EU unterliegen Importe grüner Energietechnik aus China bereits zunehmend hohen Zöllen und teils harten Vorschriften.

Zehnmal mehr Energie bei 90 Prozent geringeren Kosten?

Schließlich wird die Branche durch physische Lieferketten eingeschränkt. Die Steigerung der Anzahl von Turbinen, Batterien und Maschinen, die Wasserstoff aus Wasser herstellen, hängt vom stetigen Zugang zu Seltenen Erden, Kupfer, Lithium sowie Bauteilen wie Transformatorentechnik und Spezialstahl ab. Keine dieser Komponenten ist immun gegen Engpässe oder geopolitische Konflikte. Der Bau von Übertragungsleitungen und Netzverbundsystemen dauert in vielen Ländern bereits Jahre.

Anzeige Anzeige

Diesen März sagte Envision-Gründer Zhang Lei auf dem China Development Forum, dass chinesische Technik in den kommenden Jahrzehnten die Produktion von zehnmal mehr Energie bei 90 Prozent geringeren Kosten ermöglichen könnte. Die laufenden Projekte in Spanien und Brasilien werden ein wichtiger Test dafür sein, wie skalierbar dieser Plan tatsächlich ist.

Weiter Weg trotz großer Pläne

2025 wird Envision den Betrieb der nach eigenen Angaben weltweit größten Anlage zur Betankung von Schiffen mit grünem Wasserstoff aufnehmen und damit vielleicht zeigen können, wie Wasserstoff zur Reduzierung der Emissionen im internationalen Seeverkehr beitragen kann. Das Unternehmen erweitert außerdem seine Batterieproduktionskapazitäten, um den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge zu bedienen und gleichzeitig seine eigenen Produktionsprozesse klimaneutral zu halten.

Wenn sich der Ansatz von Envision als tragfähig erweist, wäre das Unternehmen nicht nur führend bei der Umstellung auf saubere Energie in China, sondern würde auch die weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie neu gestalten. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg zurückzulegen.

Dieser Artikel stammt von Caiwei Chen. Sie ist China-Reporterin der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und schreibt über alles, was mit dem Reich der Mitte und dessen Platz in der Technikwelt zu tun hat.