Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Warum Epic-CEO Tim Sweeney Microsoft kritisiert – und damit vielen Nutzern aus der Seele spricht

Tim Sweeney, der CEO von Epic Games, hat Microsoft öffentlich wegen Windows 11 kritisiert. Zwei Punkte stören ihn besonders am Betriebssystem. Und damit ist er nicht allein.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Warum Epic-CEO Tim Sweeney Microsoft kritisiert – und damit vielen Nutzern aus der Seele spricht

Windows 11 steht erneut in der Kritik. (Bild: Shutterstock/IB Photography)

Epic-CEO Tim Sweeney ist bekannt dafür, öffentlich gerne mal kritische Fragen an große Tech-Unternehmen zu stellen. Diesmal hat er Microsoft wegen Windows 11 ins Visier genommen.

Anzeige
Anzeige

Elon Musk springt Tim Sweeney zur Seite

Sweeney missfällt, dass die Möglichkeit, die Taskleiste zu verschieben, entfernt wurde. Der Fortnite-Schöpfer missbilligte zudem, dass Microsoft die Anmeldung mit einem lokalen Konto abgeschafft und alle Nutzer:innen zur Anmeldung mit einem Microsoft-Konto (MSA) gezwungen hat.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Nur wenige Stunden später meldete sich auch Elon Musk zu Wort und antwortete auf Tim Sweeneys Kommentar: „Vor allem die Sache mit dem Windows-Konto.“ Was die Taskleiste betrifft, ist der Epic-CEO mit seiner Meinung nicht alleine: Viele Nutzer:innen ärgert das, weil sie in Windows 10 diese Möglichkeit noch hatten.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

So kann man trotzdem die Taskleiste in Windows 11 verschieben

Ein Produktchef von Microsoft hatte gegenüber Medienvertreter:innen erklärt, warum Microsoft die Möglichkeit, die Taskleiste zu verschieben, entfernt hat. Als Grund wurde laut der News-Plattform Windows Latest angegeben, dass die Umsetzung sehr aufwendig sei und nicht genügend Nutzer:innen danach gefragt hätten. Es gibt jedoch weiterhin Möglichkeiten, die Taskleiste in Windows 11 manuell zu verschieben. Tim Sweeney sagte dazu in einem weiteren X-Beitrag, dass er hierfür das kostenlose Programm ExplorerPatcher verwende.

12 krasse Fehlprognosen der Tech-Geschichte: Auch Experten liegen mal daneben

12 Bilder ansehen
12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov

Hintertür für lokale Konten seit Oktober geschlossen

Was die Nutzung lokaler Konten betrifft, hat Microsoft diese seit Jahren zunehmend eingeschränkt. Windows 11 Home und Windows 11 Pro erlaubten lokale Konten nur, wenn das Gerät für die Arbeit oder Schule eingerichtet wurde. Dennoch bot Microsoft fortgeschrittenen Nutzer:innen eine Hintertür, um die Einrichtung des Microsoft-Kontos während der Einrichtung zu umgehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Im Oktober 2025 entfernte Microsoft diese Möglichkeiten jedoch endgültig. In den Windows 11 Insider Preview Builds 26120.6772 und 26220.6772 wurden alle bekannten Umgehungsmöglichkeiten für lokale Konten entfernt.

Sweeneys öffentliche Beschwerde spricht das aus, was vielen Microsoft-Nutzer:innen auf der Seele liegt. Da bereits der KI-Assistent Copilot bei vielen Microsoft-Nutzer:innen in der Kritik steht, tut sich der US-Konzern wohl keinen Gefallen damit, wenn auch Windows 11 immer wieder für Unmut sorgt.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren