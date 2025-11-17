Warum Epic-CEO Tim Sweeney Microsoft kritisiert – und damit vielen Nutzern aus der Seele spricht

Epic-CEO Tim Sweeney ist bekannt dafür, öffentlich gerne mal kritische Fragen an große Tech-Unternehmen zu stellen. Diesmal hat er Microsoft wegen Windows 11 ins Visier genommen.

Anzeige Anzeige

Elon Musk springt Tim Sweeney zur Seite

Sweeney missfällt, dass die Möglichkeit, die Taskleiste zu verschieben, entfernt wurde. Der Fortnite-Schöpfer missbilligte zudem, dass Microsoft die Anmeldung mit einem lokalen Konto abgeschafft und alle Nutzer:innen zur Anmeldung mit einem Microsoft-Konto (MSA) gezwungen hat.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Nur wenige Stunden später meldete sich auch Elon Musk zu Wort und antwortete auf Tim Sweeneys Kommentar: „Vor allem die Sache mit dem Windows-Konto.“ Was die Taskleiste betrifft, ist der Epic-CEO mit seiner Meinung nicht alleine: Viele Nutzer:innen ärgert das, weil sie in Windows 10 diese Möglichkeit noch hatten.

Anzeige Anzeige

So kann man trotzdem die Taskleiste in Windows 11 verschieben

Ein Produktchef von Microsoft hatte gegenüber Medienvertreter:innen erklärt, warum Microsoft die Möglichkeit, die Taskleiste zu verschieben, entfernt hat. Als Grund wurde laut der News-Plattform Windows Latest angegeben, dass die Umsetzung sehr aufwendig sei und nicht genügend Nutzer:innen danach gefragt hätten. Es gibt jedoch weiterhin Möglichkeiten, die Taskleiste in Windows 11 manuell zu verschieben. Tim Sweeney sagte dazu in einem weiteren X-Beitrag, dass er hierfür das kostenlose Programm ExplorerPatcher verwende.

12 krasse Fehlprognosen der Tech-Geschichte: Auch Experten liegen mal daneben

12 Bilder ansehen 12 krasse Fehlprognosen der Techgeschichte: Auch Experten liegen mal daneben Quelle: Shutterstock/ Andrey_Popov

Hintertür für lokale Konten seit Oktober geschlossen

Was die Nutzung lokaler Konten betrifft, hat Microsoft diese seit Jahren zunehmend eingeschränkt. Windows 11 Home und Windows 11 Pro erlaubten lokale Konten nur, wenn das Gerät für die Arbeit oder Schule eingerichtet wurde. Dennoch bot Microsoft fortgeschrittenen Nutzer:innen eine Hintertür, um die Einrichtung des Microsoft-Kontos während der Einrichtung zu umgehen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Im Oktober 2025 entfernte Microsoft diese Möglichkeiten jedoch endgültig. In den Windows 11 Insider Preview Builds 26120.6772 und 26220.6772 wurden alle bekannten Umgehungsmöglichkeiten für lokale Konten entfernt.

Sweeneys öffentliche Beschwerde spricht das aus, was vielen Microsoft-Nutzer:innen auf der Seele liegt. Da bereits der KI-Assistent Copilot bei vielen Microsoft-Nutzer:innen in der Kritik steht, tut sich der US-Konzern wohl keinen Gefallen damit, wenn auch Windows 11 immer wieder für Unmut sorgt.