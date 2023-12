Fundstück Artikel merken

Epic schenkt euch zu Weihnachten 17 Games – und das ist noch nicht alles

Epic Games hat nach seinem Erfolg in der gerichtlichen Auseinandersetzung mit Google jetzt offenbar die Spendierhosen an. In seinem Games-Store verschenkt Epic über Weihnachten und Neujahr 17 Spiele – das erste könnt ihr euch schon abholen.