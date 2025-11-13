Anzeige
MIT Technology Review Feature
Erfindung von Werner Siemens: Wie ein unscheinbares Bauteil die Welt veränderte

Eine einzelne Erfindung kann den Anstoß zu einem technischen Umbruch geben – wenn sie zur richtigen Zeit auf die richtigen Menschen trifft. Einem unscheinbaren Bauteil gelang dies in gleich drei Industriezweigen.

Gregor Honsel Von Gregor Honsel
13 Min.
Der 1846 entwickelte Zeigertelegraph bildete die Grundlage für den späteren Siemens-Konzern.
(Foto: Siemens / Jurga Graf)

Am Anfang stehen Zigarrenkisten, Blech und Draht. Am Ende drei disruptierte Branchen. Praktisch alles, was heute mit elektrischem Strom zu tun hat, wurde auf die eine oder andere Weise von einer Erfindung beeinflusst, die 1846 ihren Anfang nahm. Werner Siemens ist zu diesem Zeitpunkt Ende zwanzig und dient noch in der preußischen Armee. Seine Leidenschaft gilt aber weniger dem Militär, sondern Wissenschaft und Technik. Seine erste Erfindung war eine Methode zur galvanischen Beschichtung von Metallen. Dann bekommt er über den Vater eines Brigadekameraden einen vom Engländer Charles Wheatstone entwickelten „Zeigertelegraphen“ in die Hände.

Gregor Honsel
Gregor ist seit 2006 Redakteur der MIT Technology Review, vor allem für die Themen Verkehr und Energie. Er glaubt, dass komplexe Probleme meist einfache, aber falsche Lösungen haben. 
