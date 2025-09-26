„Erfüllende 20 Prozent“: Warum dieser kleine Teil deiner Arbeit deine Motivation rettet

Zum 20-jährigen Jubiläum von t3n haben wir Expert:innen gefragt, welche Trends und Technologien die Zukunft prägen werden. Einer von ihnen ist Marcus Buckingham. Der Unternehmensberater ist für seine Arbeiten zur Mitarbeiterführung bekannt ist und hat mehrere Bestseller geschrieben, darunter „Neun Lügen über die Arbeit“ und „Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt!: Das Gallup-Prinzip für individuelle Entwicklung und erfolgreiche Führung.”

Anzeige Anzeige

t3n: Die Welt wird unsicherer, Krisen scheinen zum Alltag zu werden. Wie motiviert man als Führungskraft die Mitarbeitenden in schweren Zeiten?

Marcus Buckingham: Das hängt von der Branche und der Krise ab, aber grundsätzlich brauchen Menschen bei der Arbeit immer ähnliche Dinge. Zuerst einmal Sinn: Wir wollen verstehen, warum wir tun, was wir tun – und für wen. Es ist Aufgabe von Führungskräften, diesen Zweck klar und lebendig zu vermitteln. Je greifbarer er wird, desto besser – durch Geschichten, Bilder und Beispiele.

Anzeige Anzeige

Dann spielt das Miteinander eine große Rolle. Menschen arbeiten nicht gerne isoliert. Einsamkeit macht uns auf Dauer nicht nur unzufrieden, sie mindert auch die Leistung. Deshalb sollten Führungskräfte die Zusammenarbeit bewusst gestalten: Wer arbeitet mit wem? Wie oft treffen wir uns? Gibt es Räume für Austausch und Unterstützung?

Was oft unterschätzt wird – aber vielleicht am wichtigsten ist –, ist die Tätigkeit selbst. Also das, was Menschen jeden Tag tun. Nicht jede Aufgabe muss Spaß machen, aber es sollte einen Teil der Arbeit geben, der wirklich zu einem passt, vielleicht sogar Freude macht. Untersuchungen zeigen, dass es reicht, wenn wir rund 20 Prozent der Aufgaben als erfüllend erleben – das macht schon einen großen Unterschied. Führungskräfte müssen ihren Mitarbeiter:innen helfen, diese 20 Prozent zu identifizieren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

„In Krisenzeiten müssen wir uns auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können: die Bedeutung unserer Arbeit, die Zusammenarbeit und die Gestaltung der Aufgaben.“

Gerade in Krisenzeiten können wir vieles nicht kontrollieren. Deshalb ist es entscheidend, sich auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können: die Bedeutung unserer Arbeit, die Zusammenarbeit und die Gestaltung der Aufgaben.

Was ist der größte Fehler, den Führungskräfte derzeit machen können?

Anzeige Anzeige

Die Verunsicherung ist gerade enorm. Wie sich die Weltwirtschaft, einzelne Branchen oder ganze Länder entwickeln, ist kaum absehbar. Gleichzeitig verändert die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle grundlegend – das schafft Ängste und schürt Misstrauen.

Ich beobachte seit 30 Jahren, wie sich Vertrauen in Organisationen verändert – gegenüber dem Topmanagement, den direkten Vorgesetzten, den Kolleg:innen. Das aktuelle Niveau ist so niedrig wie nie zuvor.

6 Bilder ansehen Führungsstile: Diese sechs solltest du kennen Quelle: Anija Schlichenmaier

Anzeige Anzeige

Gerade in solchen Zeiten machen viele Führungskräfte denselben Fehler: Sie lassen sich von ihrer eigenen Unsicherheit leiten. Sie kommunizieren weniger, vermeiden Transparenz und begrenzen den Handlungsspielraum ihrer Teams. Aus Angst vor Kontrollverlust ziehen sie sich zurück.

Doch wer sich einigelt, verliert den Kontakt zu neuen Ideen – und zu den Menschen. Wenn Entscheidungen nur noch an der Spitze getroffen werden, bleiben wichtige Impulse von Mitarbeiter:innen auf der Strecke, vor allem von jenen aus dem direkten Kundenkontakt. So verliert das Unternehmen schnell den Bezug zum Markt. Gleichzeitig fühlen sich Mitarbeiter:innen entmündigt und ihre Motivation sinkt. Das verschärft die Krise, anstatt sie zu lösen.

Du hast die Unsicherheit durch KI angesprochen. Aber bringt KI nicht auch Vorteile in der Mitarbeiterführung?

Anzeige Anzeige

KI kann einiges sehr gut, anderes gar nicht. Sie ist sehr gut darin, Informationen abzurufen, Kontext zu geben und Muster zu erkennen. Wenn eine Managerin die Performance der letzten sechs Monate zusammenfassen möchte, wird KI hilfreich sein. Sie kann Daten und Metriken auswerten und der Managerin Zeit sparen.

Worin KI jedoch schlecht ist, ist Fürsorge. Und das ist ein wichtiger Aspekt des Performance Managements. Echte Leistungsverbesserung geschieht durch regelmäßiges, situationsbezogenes und individuelles Feedback. Ein Fußballtrainer wartet ja auch nicht bis zum Saisonende, um mit seinen Spielern zu sprechen – er coacht sie nach jedem Spiel.

Menschen entwickeln sich weiter, indem sie auf andere Menschen reagieren. Ich spreche in diesem Kontext von Liebe. Damit meine ich nicht romantische Liebe, sondern die tiefe und unerschütterliche Verpflichtung, sich für das Wohl einer anderen Person einzusetzen. Oft sieht man außergewöhnliche Leistungen dort, wo diese Verbundenheit spürbar ist – sei es zur Aufgabe, zur Führungskraft oder zum Team.

Anzeige Anzeige

Leistung steigt nicht, wenn Menschen nur das Gefühl haben, für jemanden zu arbeiten. Sie steigt, wenn sie sich gesehen fühlen – nicht nur für das, was sie tun, sondern für das, was sie sind. Echte Entwicklung beginnt, wenn Führung auf persönliches Wachstum abzielt und nicht nur auf die Kontrolle von Ergebnissen.