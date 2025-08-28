Anzeige
MIT Technology Review Kolumne
Ermittlungen im Turbo-Modus als Versprechen – doch es gehen Gefahren von der Palantir-Software aus

Provisorien sind wie Kaugummi unter dem Tisch: Gedacht für den Moment, bleiben sie oft für immer. Das kann zur Gefahr werden, wenn sie in einem sensiblen Bereich wie der polizeilichen Ermittlungsarbeit eingesetzt werden – so wie Palantir.

Von MIT Technology Review Online
3 Min.

Die Palantir-Software namens Gotham hält unter verschiedenen Namen auch Einzug in Polizeiarbeit in einigen Bundesländern. (Foto: Jaromir Chalabala / Shutterstock)

Als ich vor zehn Jahren in meine Wohnung zog, fehlte mir eine Schlauchschelle. Also habe ich den Abflussschlauch meiner Waschmaschine kurzerhand mit einem Kabelbinder fixiert. Wir alle wissen: Nichts hält so lange wie ein Provisorium. Ein notdürftig geflicktes Dach, das später eingedeckt werden soll, eine provisorische Krone vorm endgültigen Zahnersatz – oder eine Analysesoftware für die Polizei, bis eine souveräne, europäische Lösung verfügbar ist.

Ermittlungen im Turbo-Modus mit Palantir-Software

So wie der schleichende Rollout von Palantir-Software in Deutschland. Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen sind bereits Kunden. Baden-Württemberg ändert gerade das Polizeigesetz, um ab 2026 einzusteigen. Die Software namens Gotham – mal als VeRA, DAR oder HessenDATA getarnt – soll der Polizei helfen, große Datenmengen zu verknüpfen und automatisiert auszuwerten. Die Idee: Ermittlungen im Turbo-Modus.

Julia Kloiber

Julia Kloiber arbeitet als Mitgründerin der feministischen Organisation Superrr Lab an gerechten und inklusiven digitalen Zukünften. (Foto: Oliver Ajkovic)

Interim, vorübergehend, Zwischenlösung – heißt es oft von offizieller Seite. Schließlich ahnt man, dass es eine schlechte Idee ist, sich in die Abhängigkeit eines Konzerns zu begeben, dessen Gründer bekennende Anti-Demokraten und Trump-Anhänger sind. Eines Unternehmens, das in den USA hilft, Migrantinnen und Migranten zu deportieren und Protestbewegungen zu überwachen. Doch wenn man zweistellige Millionenbeträge in eine Plattform steckt, sie als „alternativlos“ bezeichnet, Monat für Monat Wartung zahlt und tausende Polizistinnen und Polizisten schult – ist man dann nicht längst fest im Griff dieses Konzerns?

Welche Gefahren von der Palantir-Software ausgehen

Mein Kabelbinder könnte jederzeit reißen und eine Überschwemmung verursachen. Klassische Übergangslösungen haben ganz offensichtliche Schwachstellen. Bei Palantir droht kein Wasserschaden, sondern der Abfluss sensibler Daten in die USA. Der Konzern ist eng mit der CIA verbandelt. Oder Deutschland könnte die Software einfach abgeschaltet werden. Unter einem Präsidenten Trump ist nichts ausgeschlossen.

Und als wären das nicht schon Gründe genug für einen sofortigen Stopp, gibt es tatsächlich noch schwerer wiegende: Beim Data Mining verknüpfen die Systeme Daten, die für völlig unterschiedliche Zwecke erhoben wurden – Straftaten, aber auch Angaben von Unbeteiligten, Zeuginnen, Opfern – oder Menschen, deren Handys in einer Funkzellenabfrage auftauchen. So kann jede und jeder ins Visier geraten. Wie genau, bleibt dank proprietärer Algorithmen im Dunkeln. Die Software wird längst nicht nur bei akuter Gefahr eingesetzt, sondern auch für Alltagsdelikte. Kurz: Die automatisierte Massendatenanalyse ist Polizeialltag. Genau das macht Palantir als „Übergangslösung“ so gefährlich: Sie normalisiert einen Umgang mit Daten, der Grundrechte verletzt. Selbst wenn irgendwann die vielbeschworene europäische Alternative kommt – der Standard ist gesetzt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Weitere Texte von Julia Kloiber:

Unter dem Deckmantel der Terrorabwehr

Das ist politisch gewollt. Bayern setzt sich mit dem Data Mining über ein Verfassungsgerichtsurteil hinweg. Es wird eine Erzählung bedient, die wir alle kennen: Unter dem Deckmantel der Terrorabwehr werden Freiheitsrechte beschnitten. Das Risiko, sich in die Abhängigkeit eines umstrittenen US-Konzerns zu begeben, ist man gewillt einzugehen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte und der Chaos Computer Club haben aktuell eine Verfassungsbeschwerde gegen die massenhafte Datenauswertung in Bayern eingelegt. Bleibt zu hoffen, dass sie Erfolg haben.

​Denn leider ist Palantir kein Kabelbinder, der irgendwann ausleiert. Palantir ist eine polierte Manschette, die sich leise festzieht und kann morgen die Infrastruktur eines autoritären Staates sein. Ganz legal. Ganz normalisiert.

Autorin dieses Textes ist Julia Kloiber. In der gedruckten Ausgabe von MIT Technology Review berichtet sie in ihrer Kolumne über ihre Erfahrungen in und mit der Tech-Welt.

 

