KI-Ernährungstipp: Mann vertraut ChatGPT und landet mit Psychose im Krankenhaus

Zu viel Salz ist ungesund. Maximal einen Teelöffel – etwa fünf Gramm – Kochsalz pro Tag sollen Erwachsene laut WHO-Empfehlung zu sich nehmen. Ein dauerhaft zu hoher Salzkonsum kann etwa Bluthochdruck fördern.

Anzeige Anzeige

Ernährung nach KI-Rat mit Folgen

Die Alternative, die ein 60-jähriger US-Amerikaner jetzt – auf Anraten von ChatGPT – wählte, hatte für ihn allerdings ebenfalls negative Auswirkungen, wie Live Science berichtet. Demnach kam der Mann mit Halluzinationen und Paranoia ins Krankenhaus, nachdem er sich auf den Ernährungstipp des KI-Chatbots verlassen hatte.

Wie konnte das geschehen? Auf der Suche nach einer Alternative zum Kochsalz (Natriumchlorid) hatte der Mann ChatGPT zu Rate gezogen. Das KI-Tool schlug vor, das Kochsalz durch Bromsalz (Natriumbromid) zu ersetzen.

Anzeige Anzeige

Bromsalz: 60-Jähriger erkrankt an Bromismus

Der 60-Jährige verließ sich offenbar ohne weitere Nachfragen auf den Tipp und besorgte sich Bromsalz im Internet. Nachdem er sein Essen damit über drei Monate lang gewürzt hatte, erkrankte er an Bromismus, eine Vergiftungserscheinung, die neurologische und psychiatrische Symptomatiken auslösen kann.

Das heute kaum noch bekannte Syndrom war im 19. und 20. Jahrhundert weit verbreitet. Zwischen fünf und zehn Prozent der psychiatrischen Krankenhausaufnahmen sollen zeitweise auf Bromismus zurückgeführt werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Bis 1980 weit verbreitetes Syndrom

Das Problem war, dass Bromid häufig in Medikamenten wie Beruhigungs- oder Schlafmitteln eingesetzt wurde. Erst ab den 1980er-Jahren, als bromidhaltige Wirkstoffe in Arzneimitteln verboten wurden, nahm die Zahl der Erkrankungen ab.

Daraufhin geriet das Krankenbild zunehmend in Vergessenheit, was auch dem an Bromismus Erkrankten 60-Jährigen beinahe zum Verhängnis wurde. Denn zunächst war der Mann in der Notaufnahme aufgetaucht, weil er befürchtete, sein Nachbar würde ihn vergiften.

Anzeige Anzeige

Psychose muss medikamentös behandelt werden

Der Mann, der bisher keine psychiatrische Krankengeschichte hatte, weigerte sich, im Krankenhaus Wasser zu trinken und entwickelte eine Psychose, die medikamentös behandelt werden musste.

Erste Bluttests zeigten einen erhöhten Chloridspiegel – ein falsches Ergebnis, das aufgrund der hohen Menge an Brom zustande kam. Erst nach weiterer Recherche und der Analyse der körperlichen Symptome kamen die Ärzt:innen auf die Diagnose Bromismus. Anschließend dauerte es noch drei Wochen, bis der Patient letztlich geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

ChatGPT empfiehlt Brom- statt Kochsalz

Bei ihren späteren Nachforschungen bekamen die Ärzt:innen von ChatGPT ebenfalls den Tipp, Natriumbromid als Alternative zu Kochsalz in Erwägung zu ziehen. Zwar habe der KI-Chatbot darauf hingewiesen, dass es auf den Kontext ankomme. Eine dezidierte gesundheitliche Warnung gab es aber nicht.

Anzeige Anzeige

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

In dem von den Mediziner:innen veröffentlichten Fallbericht heißt es, dass KI-Tools auch im medizinischen Bereich die Verbreitung von Falschinformationen förderten. Die Weitergabe von Informationen ohne Kontext sei eine große Gefahr. Es sei daher auch wichtig, dass bei der Untersuchung von Patient:innen erfragt wird, woher diese Informationen zu ihrer Gesundheit bezögen.