Das KI-Unternehmen Anthropic aus San Francisco meldet die Entdeckung und Beendigung einer neuartigen Cyber-Spionage-Kampagne. Wie Anthropic in einem Blogbeitrag und einem dazugehörigen ausführlichen Report (PDF) darlegt, handelt es sich um den ersten bekannten Fall, in dem eine kriminelle Kampagne im großen Stil „KI-orchestriert” ablief.

Die Angreifer:innen, die Anthropic mit hoher Sicherheit einer chinesischen, staatlich geförderten Gruppe (GTG-1002) zuordnet, nutzten das hauseigene Modell Claude Code. Sie setzten es jedoch nicht nur als beratenden Assistenten ein, sondern als „agentische KI”.

KI als Orchestrator statt nur als Assistent

Der entscheidende Unterschied liegt in der Autonomie. Die Angreifer:innen bauten ein Framework, das Claude als eine Art Orchestrierungs-Engine für Cyberangriffe nutzte. Die KI führte dabei 80 bis 90 Prozent der taktischen Operationen selbstständig aus.

Um die Sicherheitsvorkehrungen von Claude zu umgehen, griffen die Hacker:innen zu einem Trick, den man als „Social Engineering gegen die KI” bezeichnen könnte. Mittels Rollenspiel überzeugten sie das Modell davon, es sei ein Mitarbeiter einer legitimen Cybersicherheitsfirma und führe lediglich defensive Penetrationstests durch.

Einmal „gejailbreakt”, zerlegte das Framework der Angreifer:innen komplexe Angriffe in viele kleine, harmlos erscheinende Einzelaufgaben für Claude.

Die KI erhielt dann über das Model Context Protocol (MCP) Zugriff auf ein Arsenal an gängigen Open-Source-Sicherheitstools. Die eigentliche Innovation der Angreifer:innen war also nicht die Entwicklung neuer Malware, sondern die intelligente Orchestrierung dieser Werkzeuge durch die KI.

Autonome Aufklärung, „unmögliche” Geschwindigkeit

Laut dem Report von Anthropic war Claude in der Lage, selbstständig die Infrastruktur von Zielen zu scannen, Schwachstellen zu identifizieren, eigenen Exploit-Code zu schreiben und sogenannte „Credentials” (Zugangsdaten) zu erbeuten.

Menschliche Angreifer:innen mussten nur noch an wenigen „kritischen Entscheidungspunkten” eingreifen, etwa um die nächste Phase des Angriffs freizugeben. Anthropic stellt fest, dass die KI dabei „physisch unmögliche Anfrageraten” von Tausenden Anfragen pro Sekunde erreichte.

Ziel der Operation waren rund 30 globale Unternehmen und Behörden, darunter Tech-Firmen, Finanzinstitute und Chemieunternehmen. In einer kleinen Anzahl von Fällen sei der Einbruch erfolgreich gewesen.

Halluzinationen als Hindernis – und KI als Verteidigung

Vollständig autonom war der Angriff jedoch nicht. Eine wesentliche Einschränkung, die Anthropic beobachtete, waren die bekannten KI-Halluzinationen. Das Modell meldete mitunter das Erbeuten von Zugangsdaten, die sich später als nutzlos erwiesen. In anderen Fällen „entdeckte” die KI vermeintlich sensible Daten, die sich bei der Überprüfung als öffentlich verfügbare Informationen herausstellten.

Diese Fehleranfälligkeit bleibt offenbar ein Hindernis für völlig autarke KI-Angriffe und erforderte weiterhin menschliche Validierung. Anthropic betont, dass die neuen Bedrohungen durch agentische KI real sind und die Eintrittsbarrieren für komplexe Angriffe drastisch senken. Gleichzeitig seien dieselben KI-Fähigkeiten aber auch entscheidend für die moderne Cyber-Abwehr.

Das Unternehmen habe selbst Claude intensiv genutzt, um die enormen Datenmengen des Angriffs zu analysieren und die Bedrohung zu stoppen. Sicherheitsteams in Unternehmen seien nun angehalten, den Einsatz von KI für die Verteidigung zu beschleunigen, etwa in der SOC-Automatisierung und der Bedrohungserkennung.

Kritik an Anthropics Entdeckung

Die Erkenntnisse, die Anthropic veröffentlicht hat, sorgen bei einigen Sicherheits- und KI-Expert:innen für Fragezeichen und Zweifel. Der ehemalige Cybersecurity-Journalist Jeremy Kirk schreibt auf Bluesky: „Anthropics Cyberspionage-Bericht fühlt sich genauso seltsam an wie der vorherige.“ Er kritisiert, dass der Bericht lediglich 13 Seiten lang ist und viele Elemente eines herkömmlichen Berichts wie forensische Daten über digitale Spuren der Angreifer:innen oder Payload-Hashes schlichtweg fehlen.

Gegenüber Ars Technica meldete sich Dan Tentler, Gründer der Phobos Group und Experte für Cybersecurity, zu Wort: „Ich weigere mich weiterhin, daran zu glauben, dass Angreifer es irgendwie schaffen, KI-Modelle diese Tricks durchführen zu lassen, obwohl es niemand anders kann. Warum geben KI-Modelle gerade Angreifern in 90 Prozent der Fälle, was sie wollen, während wir es mit Schleimerei, Verweigerung oder Acid-Trips zu tun haben?“

Michał Woźniak, ein unabhängiger Cybersicherheitsexperte, sagte gegenüber The Guardian: „Für mich beschreibt Anthropic hier einen schicken Weg der Automatisierung, nichts weiter. Code-Generierung ist zwar Teil des Ganzen, aber nicht intelligent. Es handelt sich nur um besseres Copy-Paste“. Für Woźniak gibt es ein viel größeres Problem, das Anthropic übersehen hat. Indem Unternehmen KI in ihre Abläufe implementieren, ohne sie und die möglichen Risiken der Tools zu verstehen, drohen ihnen deutlich größere Sicherheitsprobleme.