Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Erste Tests mit Wi-Fi 8, obwohl kaum jemand Wi-Fi 7 hat: Was ihr vom neuen Standard erwarten könnt

TP-Link arbeitet schon jetzt am Nachfolger von Wi-Fi 7, obwohl dieser bisher nicht einmal weitverbreitet ist. Dennoch gab es schon jetzt erste Erfolge bei Wi-Fi 8. Warum mit der nächsten Generation allerdings keine neuen Geschwindigkeiten einhergehen sollen.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Erste Tests mit Wi-Fi 8, obwohl kaum jemand Wi-Fi 7 hat: Was ihr vom neuen Standard erwarten könnt
Der neue Standard Wi-Fi 8 wirft schon seine ersten Schatten voraus. (Bild: Shutterstock/Ground Picture)

Seit Anfang 2024 ist Wi-Fi 7 offiziell auf dem Markt. Doch seither gibt es nur einige High-End-Router, die den neuen Funkstandard überhaupt unterstützen. Hierzulande ist aktuell eher Wi-Fi 6 der Status quo, der auch in deutlich günstigerer Hardware zum Einsatz kommt. Dennoch wird hinter verschlossenen Türen schon mit Hochdruck am Nachfolger gearbeitet.

Anzeige
Anzeige

Wi-Fi 8: Was mit dem neuen Standard möglich sein soll

Der Hardware-Hersteller TP-Link war jetzt in der Lage, einen ersten Prototypen mit Wi-Fi 8 an Bord zum Laufen zu bringen. So heißt es in der Ankündigung (via Businesswire): „Der Test validierte sowohl den Wi-Fi-8-Knoten als auch den Datendurchsatz. Das ist ein entscheidender Meilenstein in der Entwicklung von Wi-Fi 8 und bestätigt die Durchführbarkeit der Technik“. Die Test-Hardware soll laut TP-Link durch die Zusammenarbeit mehrerer Industriepartner entstanden sein. Weitere Details zum Test oder den Beteiligten gab das Unternehmen aber nicht preis.

Laut der Infoseite von TP-Link könnten erste Produkte mit Wi-Fi 8 noch vor der eigentlichen Ratifizierung des neuen Standards erscheinen. Ersten Informationen zufolge soll das 2028 der Fall sein. Bis zum Release des Nachfolgers geht also noch etwas Zeit ins Land. Wer jetzt erst einen Wi-Fi-7-Router gekauft hat, muss sich also nicht zeitnah nach neuer, wohl noch kostenintensiverer Hardware umschauen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Für Privatanwender:innen, die nur nach neuen Geschwindigkeitsrekorden für ihren Router suchen, könnte Wi-Fi 8 ohnehin weniger interessant ausfallen. Denn die maximale, theoretische Datenrate liegt wie beim Vorgänger bei 23 Gigabit pro Sekunde und auch die Frequenzbänder bleiben mit 2,4 sowie 5 und 6 identisch. Tatsächlich geht es bei der nächsten Generation vielmehr darum, die Zuverlässigkeit der kabellosen Internetverbindung zu verbessern.

Dafür sorgen etwa Techniken wie „Distributed tone Resource Units“ und „Enhanced Long Range“, die die Verbindung auch über weite Entfernungen zum nächsten Access-Point aufrechterhalten. Durch „verbessertes nahtloses Roaming“ sollen die verschiedenen Access-Points zudem besser mit Endgeräten kommunizieren. Bewegt ihr euch etwa durch eure Wohnung, verliert ihr nicht zwischen dem Router und dem Wifi-Repeater die Verbindung, weil sich euer Smartphone erst neu einwählen muss.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Zu guter Letzt sollen Geräte durch „Non-Primary Channel Access“ automatisch einen Wi-Fi-Unterkanal wählen, wenn der Hauptkanal des Routers ausgelastet ist. Dadurch verteilt sich die Last des Heimnetzwerks besser auf das gesamte System. Die Neuerungen eignen sich dabei nicht nur für Privatanwender:innen mit mehreren Geräten. Wi-Fi 8 soll auch in der Industrie bei der Steuerung autonomer Fahrzeuge und Roboter unterstützen oder in öffentlichen Gebäuden mit hohem Besucheraufkommen den kabellosen Internetzugang verbessern.

Geniale Websiten, die ihr womöglich noch nicht kennt

Eine weibliche Person steht im Anzug vor einer riesigen Wand aus Bildschirmen.
11 Bilder ansehen
10 geniale Websites, die du noch nicht kennst Quelle: (Foto: Gorodenkoff / Shutterstock)
Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren