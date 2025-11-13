Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Erste US-Großbank startet eigenen Krypto-Coin: So will J.P. Morgan Überweisungen beschleunigen

Die US-Großbank launcht einen eigenen Token. Die Einführung verspricht schnelle und rund um die Uhr verfügbare Zahlungen über die Blockchain. So funktioniert das Ganze.

Von Ulrike Barth
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Erste US-Großbank startet eigenen Krypto-Coin: So will J.P. Morgan Überweisungen beschleunigen
Wall-Street-Bank JPMorgan empfiehlt Bitcoin. (Foto: Bumble Dee / Shutterstock.com)

J.P. Morgan hat als erste US-Großbank einen eigenen Coin herausgegeben. Der JPM Coin (JPMD) ist ein Deposit-Token, der die Einlagen bei der Bank abbildet. Kunden können damit Geld über die Blockchain senden und empfangen, sodass Zahlungen innerhalb von Sekunden und rund um die Uhr erfolgen. Die Bank nutzt dafür zunächst die Blockchain Base, die zu Coinbase Global gehört.

Anzeige
Anzeige

Deposit-Token statt Stablecoin

Der JPM Coin unterscheidet sich von Stablecoins, die an den Wert einer Fiat-Währung wie den US-Dollar gebunden sind und dadurch einen stabilen Wert haben. US-Stablecoins sind 1:1 durch echte Dollar oder US-Staatsanleihen gedeckt. Deposit Tokens hingegen sind digitale Ansprüche auf reale Bankeinlagen, die auf dem Bankkonto hinterlegt sind.

Empfehlungen der Redaktion

Zunächst steht der JPM Coin nur institutionellen Kunden zur Verfügung. Langfristig sollen aber auch Kunden der Kunden den Token nutzen können. Außerdem plant die Bank, den JPM Coin auf anderen Blockchains und auf weitere Währungseinheiten auszuweiten. Es könnte also bald auch einen Euro-Coin geben, sobald das regulatorisch möglich ist. Das Tickersymbol JPME dafür hat sich die Bank bereits schützen lassen.

Anzeige
Anzeige

Im Juni hatte Kinexys als Blockchain-Tochter von J.P. Morgan ein Pilotprojekt für den eigenen Coin gestartet, an dem auch Unternehmen wie Mastercard, Coinbase und B2C2 beteiligt sind.

Banken erforschen Blockchain-Technologie

Viele Banken beschäftigen sich derzeit mit der Blockchain-Technologie. So erforschen auch Citigroup, Banco Santander, Deutsche Bank und Paypal digitale Token, um Zahlungen zu beschleunigen und Kosten zu senken. Der Genius Act in den USA, der im Sommer klare Regeln für die Ausgabe von US-Stablecoins eingeführt hat, beschleunigt diese Entwicklung. In Europa fallen entsprechende Token unter die MICA-Regulierung („Markets in Crypto Assets“).

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Ein Bankenkonsortium um die DekaBank, ING und Unicredit plant einen euro-basierten Stablecoin, der bereits in der zweiten Jahreshälfte 2026 ausgegeben werden könnte. Damit wollen die Banken eine europäische Alternative zum US-Stablecoin-Boom schaffen.

Bislang dominieren US-Stabelcoins den Markt, die größten Emittenten sind Circle und Tether Circle hat mit EURC allerdings auch einen Euro-Stablecoin im Angebot. Auch das Startup Allunity hat bereits einen Euro-Stablecoin gestartet, ein anderer kommt von Forge, an der die Société Générale beteiligt ist.

Top-Artikel
MIT Technology Review Blockchain
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren