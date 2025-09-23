Erste Verträge für Fusionsenergie: Öl- und Gaskonzern in den USA nimmt Strom von Commonwealth Fusion ab

Eni ist eines der weltweit größten Öl- und Gasunternehmen. Der Konzern gibt jetzt bekannt, Strom im Wert von einer Milliarde US-Dollar von einem Kraftwerk von Commonwealth Fusion Systems zu kaufen. Das Kraftwerk muss zwar erst noch gebaut werden, demonstriert aber bereits jetzt das Investitionspotenzial, das mit Commonwealth und anderen Fusionsunternehmen verbunden ist. Das alles geschieht vor dem Hintergrund, Fusionsenergie aus dem Labor- und Experimentierstadium ins reale Stromnetz zu bringen.



Fusionskraftwerk soll Anfang der 2030er Jahre in Betrieb gehen

„Dies zeigt deutlich, dass Menschen, die große Mengen an Energie verbrauchen und den Energiemarkt kennen, Fusionsenergie wollen und bereit sind, Verträge dafür abzuschließen und dafür zu bezahlen“, sagte Bob Mumgaard, Mitbegründer und CEO von Commonwealth, in einer Pressekonferenz zu dem Vertrag.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Eni Strom aus dem ersten kommerziellen Fusionskraftwerk von Commonwealth in Virginia beziehen wird. Die Anlage befindet sich noch in der Planungsphase, soll aber Anfang der 2030er Jahre in Betrieb gehen.

Die Nachricht kommt wenige Wochen, nachdem Commonwealth eine Finanzierungsrunde in Höhe von 863 Millionen US-Dollar bekannt gegeben hat, wodurch sich die bisher eingeworbenen Mittel auf fast drei Milliarden US-Dollar belaufen. Das Fusionsunternehmen gab Anfang des Jahres außerdem bekannt, dass Google sein erster kommerzieller Stromkunde für das Kraftwerk in Virginia sein wird.

Wie sieht der Plan von Commonwealth und Eni aus?

Commonwealth, ein Spin-off des Plasma Science and Fusion Center des MIT, gilt weithin als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Fusionsenergie in den USA. Die Investitionen in das Unternehmen machen fast ein Drittel der weltweiten Gesamtinvestitionen in private Fusionsunternehmen aus. (Anmerk.: Das US-Magazin MIT Technology Review gehört dem MIT, ist jedoch redaktionell unabhängig.)

Eni investiert seit 2018 in Commonwealth und hat sich an der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligt. Der Großteil des Geschäfts des Unternehmens entfällt auf Öl und Gas, aber in den letzten Jahren hat es auch in Technologien wie Biokraftstoffe und erneuerbare Energien investiert.

„Ein Unternehmen wie das unsere kann nicht einfach abwarten, bis etwas passiert“, sagt Lorenzo Fiorillo, Direktor für Technologie, Forschung und Entwicklung sowie Digitalisierung bei Eni.

Eine offene Frage ist, was Eni genau mit diesem Strom vorhat. Darauf angesprochen auf dem Pressetermin verwies Fiorillo auf die Wind- und Solarkraftwerke, die Eni besitzt, und sagte, der Plan „unterscheidet sich nicht von dem, was wir in anderen Bereichen in den USA und weltweit tun“. Eni verkauft Strom aus eigenen Kraftwerken, darunter Anlagen für erneuerbare Energien und fossile Brennstoffe.

Wie weit Commonwealth bei Fusionsreaktoren ist

Commonwealth baut Tokamak-Fusionsreaktoren, die supraleitende Magnete verwenden, um Plasma an Ort und Stelle zu halten. In diesem Plasma finden Fusionsreaktionen statt, bei denen Wasserstoffatome zusammengebracht werden, um große Mengen an Energie freizusetzen.

Der erste Demonstrationsreaktor des Unternehmens trägt den Namen Sparc und ist außerhalb von Boston zu über 65 Prozent fertiggestellt. Das Team testet derzeit Komponenten und baut sie zusammen. Der Plan sieht vor, dass der Reaktor innerhalb von zwei Jahren Plasma erzeugt und dann – idealerweise – demonstriert, dass er mehr Energie erzeugen kann, als für seinen Betrieb erforderlich ist.

Während Sparc noch im Bau ist, arbeitet Commonwealth an Plänen für Arc, sein erstes kommerzielles Kraftwerk. Der Bau dieser Anlage soll 2027 oder 2028 beginnen und Anfang der 2030er Jahre Strom für das Netz erzeugen, sagt Mumgaard.

Trotz der Milliarden US-Dollar, die Commonwealth bereits aufgebracht hat, benötigt das Unternehmen noch mehr Geld für den Bau seines Arc-Kraftwerks. Das ist ein Projekt, das mehrere Milliarden Dollar kosten wird, wie Mumgaard im August in einer Pressekonferenz über die jüngste Finanzierungsrunde des Unternehmens erklärte.

Vereinbarung mit Signalwirkung?

Die jüngste Zusage von Eni könnte Commonwealth dabei helfen, die für den Bau von Arc erforderlichen Finanzmittel zu sichern. „Diese Vereinbarungen sind eine wirklich gute Möglichkeit, das richtige Umfeld für weitere Investitionen zu schaffen“, sagt Paul Wilson, Vorsitzender des Fachbereichs Kerntechnik und Technische Physik an der University of Wisconsin in Madison.

Auch wenn die kommerzielle Nutzung der Fusionsenergie noch einige Jahre entfernt ist, haben Investoren und große Technologieunternehmen Geld in die Branche gepumpt und Vereinbarungen unterzeichnet, um Strom aus den Anlagen zu kaufen, sobald diese in Betrieb sind.

Blick in die Fusionsenergie-Branche

Helion, ein weiteres führendes Fusions-Startup aus den USA, plant, ab 2028 Strom aus seinem ersten Reaktor zu produzieren. Einige Experten stehen diesem ehrgeizigen Zeitplan skeptisch gegenüber. Diese Anlage soll eine Gesamtleistung von 50 Megawatt haben. Microsoft unterzeichnete bereits 2023 eine Vereinbarung über den Kauf von Energie aus dieser Anlage, um seine Rechenzentren mit Strom zu versorgen.

Blickt man nach Europa so ist hier das Münchner Unternehmen Marvel Fusion ein aussichtsreicher Kandidat. Das Team entwickelt eine neuartige Technologie zur laserbasierten Kernfusion. Doch Heike Freund, Chief Operating Officer bei Marvel Fusion merkt an, dass Deutschland und die EU bei den Investitionen hinterherhinken. Von den weltweit über acht Milliarden US-Dollar, die bislang in private Fusionsunternehmen geflossen sind, seien weniger als vier Prozent davon in die EU gegangen.

Tatsächlich gibt es noch viele Hürden bei der Fusionsenergie zu meistern. Bislang hat nur die National Ignition Facility am Lawrence Livermore National Laboratory gezeigt, dass ein Fusionsreaktor mehr Energie erzeugen kann, als in die Reaktion investiert wurde. Kein kommerzielles Projekt hat dies bisher geschafft.

Fusionsenergie als echter Durchbruch?

„Derzeit fließt viel Kapital in diese Start-up-Unternehmen“, sagt Ed Morse, Professor für Kerntechnik an der University of California in Berkeley. „Was mir fehlt, ist ein von Fachkolleg:innen begutachteter wissenschaftlicher Artikel, der mir das Gefühl gibt, dass wir in der Physik wirklich einen Durchbruch erzielt haben.“

Andere hingegen sehen große kommerzielle Verträge von Commonwealth und anderen als Grund zum Optimismus. „Die Fusion verlässt das Labor und wird zu einer richtigen Industrie“, sagt Sehila Gonzalez de Vicente, globale Direktorin für Fusionsenergie bei der gemeinnützigen Clean Air Task Force. „Das ist sehr gut für den gesamten Sektor, der nun als echte Energiequelle wahrgenommen wird.“

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.

