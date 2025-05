Erstmals seit 2015: Google ändert sein Logo – und deutet damit die KI-Zukunft an

Das neue Google-App-Icon spiegelt die KI-Ära des Unternehmens wider. Der subtile Farbverlauf erinnert an das Gemini-Logo und unterstreicht Googles Fokus auf KI-Integration in Suchfunktionen. (Foto: Skorzewiak / Shutterstock)

Wenn eine Weltmarke ihr Logo ändert, dann schlägt das hohe Wellen. Google bedient täglich Milliarden Nutzer:innen, pro Tag werden über die Suchmaschine über 14 Milliarden Anfragen verarbeitet. So fällt es den Usern rasch auf, wenn dieses Unternehmen das eigene Logo anpasst. Für iOS-User und erste Android-User ist genau das inzwischen zu sehen. Denn die Alphabet-Tochter hat dem App-Icon zunächst im App-Store und dann auf ersten Pixel Phones ein erstes visuelles Update seit langer Zeit verpasst. Während dieses mit der Gen-AI-Ära des Unternehmens zu tun haben mag, setzt Google für Gen-AI-User auch funktionelle Neuerungen ein und präsentiert das Modell Gemini 2.5 Pro in optimierter Version.

So sieht das neue Google-Logo aus

Viele haben es direkt im App-Store von Apple entdeckt, das neue Icon der Google-App. Das große G vor weißem Hintergrund bleibt. Dieses wurde 2015 zuletzt umfassend angepasst, die CI-Farben Rot, Gelb, Grün und Blau sind im G zu finden, das serifenlos daherkommt. Daran ändert sich beim neuen Design nichts, allerdings erhält dieses einen Farbverlauf. Dieser erinnert ein wenig an den Farbverlauf in Googles Logo für den AI-Bot Gemini. Somit könnte eine thematische und visuelle Kongruenz betont werden, da Google diverse Gen-AI-Features mit der Suche kombiniert – nicht zuletzt im neuen AI-Mode, der bislang in den USA getestet wird. Auch im Rahmen dieser Suchoption finden User einen Farbverlauf vor.

Im Google Play-Store ist noch das alte Logo zu sehen. Nach Informationen von The Verge sehen aber einige Google Pixel User ebenfalls schon das neue Logo – wir bisher nicht.

Wer sich weniger von Logos und mehr von technischem Fortschritt beeindrucken lässt, kann neuerdings auf Googles Gemini 2.5 Pro setzen, das kürzlich ein Update erhielt (die I/O Edition). Mit diesem bisher intelligentesten Modell von Google können die User vor allem im Coding deutlich mehr umsetzen als bisher. Mit nur wenigen Prompts soll sie mithilfe von Gemini 2.5 dazu in der Lage sein, interaktive Web-Apps über Canvas zu kreieren. Dazu müssen sie nur Canvas in der Prompt-Bar auswählen.

Ein Beispiel liefert Googles Tulsee Doshi, Senior Director Product Management, auf dem Blog The Keyword. Die Google Updates beschäftigen SEOs, Händler:innen, Tech-Expert:innen und Milliarden von Usern zugleich. Das nächste dürfte schon bald folgen.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

