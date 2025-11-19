Es fließt wieder mehr Geld in deutsche Startups: Welche Branchen davon profitieren

Der europäische Startup-Markt wächst wieder. Das geht aus dem Bericht „State of European Tech 25“ von Atomico hervor. So zeigen die Daten etwa, dass es seit der Corona-Pandemie wieder eine wachsende Zahl von Startups gibt, die den Marktwert von einer Milliarde US-Dollar überschreiten konnten. Waren es 2023 nur neun Unternehmen und im darauffolgenden Jahr 15 Startups, sind es 2025 bisher 28. Dazu zählen auch die deutschen Unternehmen n8n, Parloa, Quantum Systems und Hornet Security.

So wird in deutsche und europäische Startups investiert

Dieser Erfolg stammt auch aus den gestiegenen Investitionen für deutsche Startups. Rund 7,4 Milliarden Dollar sollen in diesem Jahr an junge Unternehmen fließen. Damit geben Investoren im Vergleich zum Vorjahr etwa zehn Prozent mehr für die Ideen der Startups aus. Zuvor lag die Investitionssumme bei 6,4 Milliarden Dollar. Insgesamt sollen in Europa in diesem Jahr 44 Milliarden Dollar investiert werden.

Im europäischen Vergleich landet Deutschland auch 2025 auf Platz 2. Deutlich höhere Investitionssummen gibt es nur im Vereinigten Königreich. Dort wurden schon 2024 rund 13,1 Milliarden Dollar in Startups investiert. 2025 steigt dieser Wert auf 14,4 Milliarden Dollar. Auf dem dritten Platz für 2025 landet Frankreich mit Investitionssummen von 6,1 Milliarden Dollar. Laut Atomico nehmen die Investitionen in nur zwei Ländern der europäischen Top 10 ab: In der Schweiz und in Italien wird im Vergleich zum Vorjahr weniger in Startups investiert.

Die Investitionen in Europa entfallen dabei primär auf Startups rund um Deeptech und Künstliche Intelligenz. Insgesamt 36 Prozent aller Gelder fließen in diese beiden Branchen. Aber auch Defencetech-Startups wachsen enorm. Hier gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 55 Prozent, was einer Investitionssumme von 1,6 Milliarden Dollar entspricht. Einen großen Anteil daran hatte die Finanzierungsrunde des Unternehmens Helsing, das 660 Millionen Dollar von Investor:innen für sich gewinnen konnte.

Dennoch sehen zahlreiche europäische Startups ihre Zukunft in den USA. Während in der Anfangsphase nur 18 Prozent der in Europa gegründeten Tech-Unternehmen ihren Sitz außerhalb der EU haben, steigt dieser Wert mit der dritten Finanzierungsrunde schon auf 30 Prozent. Das liegt primär an den höheren Investitionen in den USA. So flossen 2025 rund 146 Milliarden Dollar allein in Startups in den USA, die sich mit KI beschäftigen. In Europa waren es lediglich 14 Milliarden Dollar. Zudem schließen etwa fünfmal so viele US-Startups ihre Finanzierungsrunden mit über 100 Millionen Dollar ab.

Sarah Guemouri, Principal bei Atomico, sagt dazu: „Europas Mission war noch nie stärker. Talent, Ehrgeiz und Ideen sind vorhanden. Doch noch fehlen die Rahmenbedingungen, um dieses Potenzial voll auszuschöpfen: simplere Regulierung, langfristig angelegtes Kapital und öffentliches Engagement. Der diesjährige Report ist eine Blaupause für den Wandel. Denn die nächsten zehn Jahre entscheiden, ob Europa die nächste Technologie-Ära anführt oder anderen den Vortritt lässt.“

