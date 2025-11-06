Anzeige
MIT Technology Review Feature
Sie leuchten rot: Wie Pflanzen ihren Stress mitteilen – und so beim Klimaschutz helfen

Pflanzen strahlen ein rotes Licht ab, das Aufschluss über ihr Befinden gibt. Eine Esa-Satellitenmission soll den Pflanzenstress demnächst aus dem All messen.

Andrea Hoferichter Von Andrea Hoferichter
11 Min.
Die rote Chlorophyllfluoreszenz ist nur mit Tricks zu sehen, etwa in einem dunklen Raum und mit Farbfiltern. (Bild: JB Hyperspectral Devices)

Es ist der Countdown vor dem Countdown: Der kleinwagengroße, 400 Kilogramm schwere Satellit Fluorescence Explorer (kurz: FLEX) thront auf einem Podest in einer staubfreien Halle in Cannes und wird beim Hersteller Thales Alenia Space gerade etlichen Funktionsprüfungen und Härtetests unterzogen. Nur ein Jahr noch, dann wird er auf eine Umlaufbahn in 800 Kilometern Höhe katapultiert werden und von dort sein „Auge“ auf die Erde richten. Mit zwei Spektrometern und einem Teleskop an Bord wird er die sogenannte Chlorophyllfluoreszenz von Pflanzen messen – ein kaum wahrnehmbares rotes Leuchten, das Hinweise darüber liefert, wie gut es Feldern und Wäldern geht. Die Messdaten werden die Grundlage für Vegetationskarten mit einer Auflösung von 300 mal 300 Metern sein.

Andrea ist TR-Redakteurin für die Themen Biotechnologie, Medizin und Umwelt. Sie schreibt Online- und Magazin-Artikel und berichtet in Podcasts über spannende Entwicklungen, die schon heute wichtig sind – und für die Zukunft unserer Kinder.
