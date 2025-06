Formationsflug geglückt: ESA-Satelliten erzeugen künstliche Sonnenfinsternis

Die innere Korona der Sonne erscheint grünlich in diesem Bild, das am 23. Mai 2025 vom ASPIICS-Koronagraphen an Bord von Proba-3 aufgenommen wurde, der ESA-Mission mit Formationsflug, die künstliche totale Sonnenfinsternisse in der Umlaufbahn erzeugen kann. Dieses Bild, das im sichtbaren Lichtspektrum aufgenommen wurde, zeigt die Sonnenkorona ähnlich wie das menschliche Auge sie während einer Sonnenfinsternis durch einen Grünfilter sehen würde. Die haarähnlichen Strukturen wurden mithilfe eines speziellen Bildverarbeitungsalgorithmus aufgedeckt. (Quelle: ESA/Proba-3/ASPIICS/WOW algorithm)