News

Esa-Sonde Hera startet zu Dimorphos: Wie die Mission bei der Planetenabwehr helfen soll

Am Nachmittag des 7. Oktober 2024 soll die Esa-Sonde Hera an Bord einer SpaceX-Rakete in Richtung der Doppel-Asteroiden Dimorphos und Didymos starten. Was das mit der Verteidigung der Erde vor Gefahren aus dem All zu tun hat.