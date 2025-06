eSIM-Wechsel in iOS 26: Was eine Android-Beta über das kommende iPhone-System verrät

Laut einem Bericht des Blogs Android Authority arbeitet Apple in Zusammenarbeit mit Google daran, die bisher komplizierte Übertragung von eSIMs zwischen verschiedenen Handy-Betriebssystemen zu erleichtern.

Was sind eSIMs und wo liegt das Problem?

Schon seit Jahren kommen vermehrt elektronische SIM-Karten (eSIMs) zum Einsatz, die physische SIM-Karten ersetzen und direkt im Gerät gespeichert werden. Bei iPhones können Nutzer neben der physischen SIM mehrere eSIMs hinterlegen und zwischen diesen wechseln – praktisch etwa für günstige Auslandstarife.

Der Wechsel zu einem neuen Gerät gestaltet sich jedoch oft schwierig. Während Apple für den Transfer zwischen iPhones bereits Lösungen anbietet, müssen Nutzer beim Wechsel zu einem Android-Gerät bisher den Mobilfunkanbieter kontaktieren. Dieser muss dann einen neuen eSIM-QR-Code ausstellen, was teilweise nur per Brief möglich ist.

So soll der neue Transfer funktionieren

Apple scheint jetzt bei der Entwicklung mit Google zusammenzuarbeiten. Erste Hinweise auf die neue Funktion finden sich in einer Beta-Version von Android 16, genauer in der SIM-Manager-App.

In iOS 19 – das womöglich iOS 26 heißen wird – soll eine neue „Nach Android transferieren“-Option in den Systemeinstellungen erscheinen, ähnlich der bestehenden Transfermöglichkeit von einem iPhone zum nächsten. Der Prozess sieht vor, dass das iPhone einen QR-Code anzeigt, den Nutzer mit ihrem Android-Gerät scannen können, um die eSIM zu übernehmen.

Der Code in der Android-Beta deutet zudem auf einen „Drahtlos“-Modus sowie die Möglichkeit hin, eine Session-ID oder einen Passcode einzugeben. Die genaue Funktionsweise dieser Optionen bleibt jedoch unklar. Als Mindestvoraussetzung wird iOS 19 genannt, das voraussichtlich im September erscheinen wird.

Reaktion auf den Druck der EU?

Unklar ist, ob Apple mit dieser neuen Funktion regulatorischem Druck der EU-Kommission zuvorkommen möchte. Die EU drängt den Konzern derzeit verstärkt zu mehr Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen.

Offen bleibt, ob auch der umgekehrte Weg ermöglicht wird, also die Übertragung einer eSIM von Android zu iPhone. Diese Funktion könnte Google in seinen eigenen SIM-Manager integrieren.

