Mit steuerbegünstigten Essenszuschüssen zum starken Employer Branding

Pluxee Pluxee ist der weltweit führende Partner für Mitarbeitervorteile und -engagement. Sorge mit Pluxee für zufriedene Mitarbeitende dank steuerfreier Gehaltsextras.

Ganze 41 Prozent der Beschäftigten würden derzeit für ein höheres Gehalt ihren Job wechseln. Die Studienergebnisse aus dem aktuellen Randstad Employer Brand Research sind ein deutliches Warnzeichen für alle Arbeitgebenden, die ihr Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft steuern wollen. Wenn ihr eure Mitarbeitenden halten wollt, müsst ihr jetzt aktiv werden und ihnen einen Ausgleich für die Inflation und steigende Lebenshaltungskosten anbieten.

Klar ist aber auch, dass flächendeckende Gehaltserhöhungen in Zeiten knapper Budgets keine nachhaltige Option darstellen. Besonders Sachbezüge, beispielsweise in Form eines steuerbegünstigten Essenszuschusses, sind daher eine effiziente Lösung für dieses Dilemma. Sie bieten euren Mitarbeitenden eine sofortige Kostenentlastung und wirken damit als Reallohnerhöhung, ohne euer Budget übermäßig zu strapazieren.

Attraktive Zusatzleistungen: Steuerfreie Sachbezüge im Unternehmen

Steuerfreie Sachbezüge sind Zusatzleistungen, die ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewährt, ohne dass darauf Lohnsteuer oder Sozialabgaben anfallen. Euer Team kann diese Zuwendungen also in voller Höhe nutzen. Gleichzeitig profitiert aber auch ihr als Arbeitgebende auf mehreren Ebenen.

Gehaltsvorteile für eure Mitarbeitenden

Sachbezüge müssen unter gewissen Voraussetzungen nicht versteuert werden und eure Mitarbeitenden bekommen mehr als bei einer klassischen Gehaltserhöhung. Ein Beispiel: Wenn ihr das Gehalt eines Mitarbeiters um 100 Euro erhöht, erhält er davon netto oft nur einen Bruchteil. Wenn ihr denselben Betrag hingegen in einen Essenszuschuss investiert, kommen die 100 Euro in voller Höhe bei ihm an.

Finanzieller Nutzen auch für Arbeitgebende

Mitarbeitende zu ersetzen kostet euch bis zu 200 Prozent ihres jeweiligen Jahreseinkommens. Zu diesem Ergebnis kommt die Tech Jury Studie zur Mitarbeiterzufriedenheit in Deutschland 2024. Eine Investition in die Zufriedenheit eures Teams macht sich daher immer bezahlt. Und in Form geeigneter Sachbezüge sogar doppelt. Steuerprofis wissen: Sachbezüge im Rahmen der gesetzlichen Freibeträge schonen nachhaltig euer Budget für die Mitarbeiterbindung.

Warum Essenszuschüsse für die Mitarbeiterbindung besonders wertvoll sind

Essenszuschüsse zeichnen sich im Vergleich mit anderen steuerfreien Benefits durch eine große Besonderheit aus: Sie bieten tagtäglich einen unmittelbaren Nutzen:

Essen ist ein Grundbedürfnis

Jeder Mensch muss essen und ein finanzieller Zuschuss macht diesen unvermeidbaren Kostenpunkt wesentlich günstiger. Dadurch entsteht ein direkter Mehrwert, den eure Mitarbeitenden täglich wahrnehmen.

Jeder Mensch muss essen und ein finanzieller Zuschuss macht diesen unvermeidbaren Kostenpunkt wesentlich günstiger. Dadurch entsteht ein direkter Mehrwert, den eure Mitarbeitenden täglich wahrnehmen. Wertschätzung, die man schmeckt

Essenszuschüsse sind mehr als eine finanzielle Entlastung. Sie vermitteln Fürsorge und Wertschätzung. Eure Mitarbeitenden assoziieren eine warme Mahlzeit mit Wohlbefinden und genau diese emotionale Komponente macht eure Unterstützung zu einem besonders starken Bindungsinstrument.

Essenszuschüsse sind mehr als eine finanzielle Entlastung. Sie vermitteln Fürsorge und Wertschätzung. Eure Mitarbeitenden assoziieren eine warme Mahlzeit mit Wohlbefinden und genau diese emotionale Komponente macht eure Unterstützung zu einem besonders starken Bindungsinstrument. Stärkung des Gemeinschaftsgefühls

Ob in der Kantine, im Lieblingsrestaurant oder miteinander Kochen im Büro: Gemeinsame Mittagspausen und Mahlzeiten fördern den Austausch unter Kolleginnen und Kollegen. Mit einem Essenszuschuss stärkt ihr das Wir-Gefühl im Team und tragt aktiv zu einer positiven Unternehmenskultur bei.

Mehr als 1.300 Euro steuerbegünstigt

Für euer Team sind Essenszuschüsse eine direkte und spürbare Entlastung. Wenn ihr den steuerbegünstigten Maximalbetrag (7,50 Euro pro Arbeitstag) voll ausnutzt, bleibt jedem Teammitglied bis zu 1.350 Euro pro Jahr mehr im Portemonnaie. Eine wertvolle Unterstützung, die angesichts laufend steigender Preise und Lebenshaltungskosten erhebliche Wirkung entfaltet.

Essensgutscheine als effektive Enabler für modernes Employer Branding

Im turbulenten Arbeitsalltag sind Gutscheine die beste Möglichkeit für die einfache Bereitstellung steuerbegünstigter Essenszuschüsse. Damit eure Investition jedoch ihr volles Potenzial entfaltet, braucht es neben einem breiten Netzwerk an Einlösestellen vor allem fundiertes Wissen zu gesetzlichen Regelungen sowie eine transparente Abwicklung.

All das bietet euch Pluxee aus einer Hand. Mit unseren bewährten Benefitlösungen holen wir das Beste für euch und eure Mitarbeitenden heraus. Seid ihr bereit für starkes Employer Branding? Dann lernt jetzt eure Möglichkeiten in der grenzenlosen Welt von Pluxee kennen.