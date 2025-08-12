Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Ethereum boomt – warum Investoren jetzt auf die Kryptowährung setzen

Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt verzeichnet starke Kurszuwächse – das verdankt sie nicht nur Donald Trump.

Von Ulrike Barth
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Ethereum boomt – warum Investoren jetzt auf die Kryptowährung setzen

Ether ist die zweitgrößte Kryptowährung der Welt (Foto: sukrit3d/Shutterstock)

Ether (ETH) legt gerade eine echte Kursrallye hin und erreicht einen Wert von über 4.300 US-Dollar. Damit verdreifachte sich der Preis der zweitgrößten Kryptowährung der Welt seit Mai – und übertrifft damit sogar die Performance des Bitcoin. Die Marktkapitalisierung liegt mittlerweile bei 517 Milliarden Dollar.

Anzeige
Anzeige

Der starke Kursanstieg hat mehrere Ursachen, die sich teils gegenseitig verstärken. Ein wesentlicher Treiber sind Ether-ETFs. Das sind börsengehandelte Fonds, die es Anlegern ermöglichen, in Ether zu investieren, ohne die Kryptowährung direkt zu kaufen. Große Investmentgesellschaften wie Blackrock und Fidelity machen die Kryptowährung damit zugänglicher für institutionelle Investoren.

Die ETFs haben allein im Juli 2025 Rekordzuflüsse von 5,43 Milliarden Dollar verzeichnet, insgesamt halten Ether-ETFs inzwischen Vermögenswerte im Wert von mehr als 21 Milliarden Dollar.

Anzeige
Anzeige

Unternehmen kaufen Ether als strategische Reserve

Gleichzeitig kaufen immer mehr Unternehmen Ether als strategische Reserve und kopieren damit eine Strategie, die sich bereits bei Bitcoin-Investments bewährt hat: Nach dem Vorbild von Michael Saylors Unternehmen Strategy kaufen sie die Kryptowährung im großen Stil und teils auf Kredit, um damit langfristig Rendite zu machen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

So hält etwa BitMine Immersion Technologies mittlerweile 1,15 Millionen ETH im Wert von rund 4,9 Milliarden Dollar. Die hohen Investitionen der Firmen verknappen gleichzeitig das Angebot an den Handelsplätzen – was den Preis zusätzlich treibt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Zusätzlich profitiert auch Ether von der kryptofreundlichen Politik des US-Präsidenten Donald Trump. Der kündigte zuletzt an, die in den USA gängigen Altersvorsorge-Sparpläne für Digitalwährungen öffnen zu wollen.

Noch wichtiger für den Ether-Kurs ist aber der GENIUS Act, ein neues US-Gesetz, das die Herausgabe sogenannter Stablecoins regelt. Das sind Kryptowährungen, deren Kurs an eine stabile Referenz gebunden ist, meist sind das Fiatwährungen wie der US-Dollar oder Euro. Damit eignen sie sich besser als schwankende Kryptowährungen wie der Bitcoin für normale Zahlungen.

Anzeige
Anzeige

Viele Experten gehen davon aus, dass es jetzt zu einem Boom neuer Stablecoins kommen könnte. Ethereum, die Blockchain hinter Ether, wird davon profitieren, denn viele Stablecoin-Projekte wickeln ihre Transaktionen hier ab. Dazu brauchen sie aber auch Ether – ihre Nachfrage stützt daher ebenfalls den Kurs der Kryptowährung.

Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information. Sie stellen keine Wertpapieranalyse im Sinne des § 34b WpHG, Empfehlung, Anlageberatung oder Aufforderung zum Handeln dar und ersetzen keine fachkundige, individuelle Anlageberatung.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Ethereum Kryptowährung
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren