Robinhood-Rivale eToro: Krypto-Plattform legt erfolgreiches Debüt aufs Börsenparkett

eToro startet an der Nasdaq durch. (Foto: Immersion Imagery/Shutterstock)

Ursprünglich hatte eToro schon 2021 an die Börse gehen wollen. Doch damals hatte die israelische Krypto- und Aktienhandelsplattform den Börsengang an der Nasdaq mehrmals verschieben müssen.

Anzeige Anzeige

Hohe Nachfrage sorgt für Preisexplosion

Nachdem die US-Börsianer:innen die Unwägbarkeiten der Zollpolitik von Präsident Donald Trump offenbar abgeschüttelt haben, verlief das Debüt am 14. Mai 2025 für eToro äußerst erfolgreich. Schon im Vorfeld war die Nachfrage so hoch, dass der Ausgabepreis über die angestrebte Preisspanne hinaus angehoben werden musste.

War zunächst geplant, mit dem Verkauf von zehn Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 46 und 50 Dollar einzusammeln, gingen letztlich 11,92 Millionen Aktien zu je 52 Dollar weg. Damit stieg das Volumen von bis zu 500 Millionen auf 620 Millionen Dollar.

Anzeige Anzeige

eToro ist jetzt 5,64 Milliarden Dollar wert

Im Verlaufe des ersten Handelstages ging es dann noch weiter steil nach oben. Der Robinhood-Rivale verbuchte – ausgehend vom Ausgabepreis von 52 Dollar – ein Plus von satten 34 Prozent. Die erreichten 69,7 Dollar pro Aktie bedeuten eine Marktkapitalisierung 5,64 Milliarden Dollar.

Damit ist eToro aktuell um 61 Prozent mehr wert als bei der bis dato letzten Investitionsrunde im Jahr 2023, an deren Ende eine Bewertung von 3,5 Milliarden Dollar stand, wie Reuters berichtet. Hinter dem Aufwärtskurs steckt eine große Nachfrage nach Plattformen, die auch Privatleuten den Handel mit Kryptowährungen oder Aktien ermöglichen.

Anzeige Anzeige

Positives Börsenumfeld zieht weitere IPOs an

Konkurrent Robinhood etwa, der schon im Juli 2021 an die Börse gegangen ist, verzeichnete seit Jahresbeginn ein Aktienplus von über 60 Prozent. Das aktuell positive Börsenumfeld ausnutzen will auch das Banking-Fintech Chime, das am 13. Mai einen IPO beantragt hat. Der könnte laut Beratungsfirma Renaissance Capital bis zu einer Milliarde Dollar einbringen.

7 Bilder ansehen Podcast-Tipps: Finanz- und Geldanlage Quelle: SFIO CRACHO / Shutterstock

Und die Liste der IPO-Kandidaten im Fintech- und Kryptosektor ist noch länger. Auch die Kryptobörse Kraken soll einen Börsengang noch im Jahr 2025 erwägen, wie der Aktionär schreibt. Und Stablecoin-Emittent Circle hat seinen Börsengang Anfang April beantragt.

Mehr zu diesem Thema