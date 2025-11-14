Whatsapp öffnet sich: Meta lässt Drittanbieter-Chats zu

Whatsapp-Postfach wird zur Schnittstelle: Bald kann man auch Messenger von anderen Anbietern über die App nutzen. (Foto: Cristian Valderas/Shutterstock)

Whatsapp bereitet sich darauf vor, externe Messenger-Apps zuzulassen. Ermöglicht hat das die EU durch den Digital Markets Act, der große Plattformen seit 2024 zur Interoperabilität verpflichtet.

Und nun bestätigt Whatsapp selbst in einem neuen FAQ-Beitrag: „In den kommenden Monaten planen wir, zusätzliche von uns zertifizierte Dritt-Messaging-Clients zu unterstützen.“ Die Botschaft ist eindeutig: Wer künftig mit Whatsapp-Nutzer:innen chatten will, muss nicht mehr zwingend die offizielle App verwenden – allerdings bleibt gerade der Datenschutz komplex.

Wie The Verge berichtet, will Meta zuerst Birdy Chat und der sprachzentrierte Messenger Haiket in Whatsapp integrieren. Nutzer:innen können auswählen, ob sie Nachrichten der Drittanbieter in einem extra Ordner oder in einer gemeinsamen Inbox empfangen wollen.

Dritt-Messenger-Apps werden aber nicht einfach Teil von Whatsapp. Jede angebundene App bringt ihre eigenen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien mit. Das führt bei Verbraucher:innen eventuell zu Unübersichtlichkeit bei den unterschiedlichen Regelwerken.

Diese können sich nämlich deutlich von den Meta-Standards unterscheiden. Das Unternehmen hat durch die E2E-Verschlüsselung laut eigener Aussage keinen Einblick in die verschickten Daten.

Wer also aus Whatsapp heraus einen Kontakt in einer anderen App anschreibt, willigt damit auch in die Regelvorgaben dieses Dienstes ein – inklusive dessen Vorgaben zu Datenspeicherung, Serverstandorten und Auswertung von Nutzungsdaten.

Telefon­nummer bei Dritt-Anbietern einsehbar

Whatsapp betont in seiner europäischen Datenschutzrichtlinie, was technisch unvermeidlich ist: Sobald eine Nachricht an einen Dritt-Dienst gesendet wird, erhält dieser auch die Telefonnummer der Person.

Ohne diese Information kann kein interoperabler Chat aufgebaut werden – doch für Nutzer:innen bedeutet das ein klares Risiko: Über jeden kompatiblen Messenger, der freigeschaltet ist und die Nummer kennt, kann jemand Kontakt aufnehmen.

Blockieren und Spam

Auch beim Thema Blockierungen wird es kompliziert: Ein in Whatsapp blockierter Kontakt bleibt nicht automatisch in allen Dritt-Apps blockiert. Jede angebundene App hat ihr eigenes System – wer sicher gehen will, muss die Block-Einstellungen in allen verbundenen Diensten separat pflegen. Mit den unterschiedlichen Anbietern wächst dabei sehr wahrscheinlich auch das Risiko für Spam und Betrugsversuche.

Dass ausgerechnet Meta vor dem Umgang anderer Dienste mit Nutzerdaten warnt, dürfte vielen aber ein Schmunzeln entlocken – besonders jenen, die die Datenschutzpraxis des Konzerns der letzten Jahre kennen.

Wer sich schon auf die Neuerung freut, muss sich aber wohl noch etwas gedulden. Der Rollout erfolgt noch nicht sofort, sondern irgendwann in den kommenden Monaten.

