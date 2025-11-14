Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Whatsapp öffnet sich: Meta lässt Drittanbieter-Chats zu

Whatsapp reagiert auf den DMA: Künftig sollen im EU-Gebiet auch Dritt-Apps mit dem Messenger kommunizieren können – inklusive Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Meta warnt aber vor Datenschutzrisiken und Spam-Gefahr.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Whatsapp öffnet sich: Meta lässt Drittanbieter-Chats zu

Whatsapp-Postfach wird zur Schnittstelle: Bald kann man auch Messenger von anderen Anbietern über die App nutzen. (Foto: Cristian Valderas/Shutterstock)

Whatsapp bereitet sich darauf vor, externe Messenger-Apps zuzulassen. Ermöglicht hat das die EU durch den Digital Markets Act, der große Plattformen seit 2024 zur Interoperabilität verpflichtet.

Anzeige
Anzeige

Und nun bestätigt Whatsapp selbst in einem neuen FAQ-Beitrag: „In den kommenden Monaten planen wir, zusätzliche von uns zertifizierte Dritt-Messaging-Clients zu unterstützen.“ Die Botschaft ist eindeutig: Wer künftig mit Whatsapp-Nutzer:innen chatten will, muss nicht mehr zwingend die offizielle App verwenden – allerdings bleibt gerade der Datenschutz komplex.

Meta warnt: Die neuen Freiheiten und der Datenschutz

Wie The Verge berichtet, will Meta zuerst Birdy Chat und der sprachzentrierte Messenger Haiket in Whatsapp integrieren. Nutzer:innen können auswählen, ob sie Nachrichten der Drittanbieter in einem extra Ordner oder in einer gemeinsamen Inbox empfangen wollen.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Dritt-Messenger-Apps werden aber nicht einfach Teil von Whatsapp. Jede angebundene App bringt ihre eigenen Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien mit. Das führt bei Verbraucher:innen eventuell zu Unübersichtlichkeit bei den unterschiedlichen Regelwerken.

Diese können sich nämlich deutlich von den Meta-Standards unterscheiden. Das Unternehmen hat durch die E2E-Verschlüsselung laut eigener Aussage keinen Einblick in die verschickten Daten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Wer also aus Whatsapp heraus einen Kontakt in einer anderen App anschreibt, willigt damit auch in die Regelvorgaben dieses Dienstes ein – inklusive dessen Vorgaben zu Datenspeicherung, Serverstandorten und Auswertung von Nutzungsdaten.

Telefon­nummer bei Dritt-Anbietern einsehbar

Whatsapp betont in seiner europäischen Datenschutzrichtlinie, was technisch unvermeidlich ist: Sobald eine Nachricht an einen Dritt-Dienst gesendet wird, erhält dieser auch die Telefonnummer der Person.

Anzeige
Anzeige

Ohne diese Information kann kein interoperabler Chat aufgebaut werden – doch für Nutzer:innen bedeutet das ein klares Risiko: Über jeden kompatiblen Messenger, der freigeschaltet ist und die Nummer kennt, kann jemand Kontakt aufnehmen.

Blockieren und Spam

Auch beim Thema Blockierungen wird es kompliziert: Ein in Whatsapp blockierter Kontakt bleibt nicht automatisch in allen Dritt-Apps blockiert. Jede angebundene App hat ihr eigenes System – wer sicher gehen will, muss die Block-Einstellungen in allen verbundenen Diensten separat pflegen. Mit den unterschiedlichen Anbietern wächst dabei sehr wahrscheinlich auch das Risiko für Spam und Betrugsversuche.

Dass ausgerechnet Meta vor dem Umgang anderer Dienste mit Nutzerdaten warnt, dürfte vielen aber ein Schmunzeln entlocken – besonders jenen, die die Datenschutzpraxis des Konzerns der letzten Jahre kennen.

Anzeige
Anzeige

Wer sich schon auf die Neuerung freut, muss sich aber wohl noch etwas gedulden. Der Rollout erfolgt noch nicht sofort, sondern irgendwann in den kommenden Monaten.

Das sind die neuesten 5 Akquisitionen im Metaverse

5 Bilder ansehen
Das sind die neuesten 5 Akquisitionen im Metaverse Quelle:

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren