Aufgebläht, komplex, finanziell fragil: EU-Starlink-Alternative Iris2 wackelt

Schnelles und sicheres Satelliteninternet und mehr strategische Autonomie: Das sollte die Starlink-Alternative Iris2 (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites) der EU bringen. Im November 2022 hatte die EU 2,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt – 2029 soll Iris2 den aktuellen Plänen nach an den Start gehen und 2032 voll einsatzbereit sein.

Anzeige Anzeige

Massiver Widerstand gegen Iris2?

Doch daraus wird wohl nichts. Das gesamte Projekt droht zu scheitern, wie Golem unter Berufung auf den freien Berater für Satellitenkommunikation Christian Freiherr von der Ropp berichtet. Ein Grund dafür soll sein, dass es von deutscher Seite, etwa dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) „ganz massiven Widerstand gegen Iris2“ gebe.

Frankreich sei bei dem Projekt „massiv bevorteilt“ worden, so der Vorwurf. Einig ist man sich offenbar bei der Beurteilung der Lage. Beim französischen DLR-Pendant CNES rechne man damit, dass Iris2 „schon nächstes Jahr nach Abschluss der Phase 1 scheitern“ werde, so von der Ropp.

Anzeige Anzeige

Iris2: Zu komplex und zu teuer

Neben den internen Zwistigkeiten hat der Brancheninsider noch eine andere wichtige Schieflage ausgemacht. Das gesamte Projekt sei „derart aufgebläht, komplex und finanziell fragil, dass es niemals seinen Zweck erfüllen wird“, wie von der Ropp Golem sagte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Kosten seien schon jetzt auf 10,6 Milliarden Euro explodiert. Damit ist Iris2 fast so teuer wie Starlink von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX. Die Leistung ist aufgrund des komplexeren Ansatzes und der nur rund 290 verwendeten Kommunikationssatelliten aber kaum vergleichbar.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Entwicklung von User-Terminals nachrangig

Noch ein Detail, das zeigt, wie groß die – großteils hausgemachten – Probleme bei Iris2 sind: Die EU hat, so der Vorwurf von Expert:innen, zu wenig Anstrengungen auf die Entwicklung und Massenproduktion von User-Terminals verwendet, wie es bei Klartext Raumfahrt heißt.

37 Bilder ansehen Das Leben kommt zurück: Satellitenaufnahmen zeigen die Erholung der Landschaft nach einem Vulkanausbruch Quelle: NASA Earth Observatory

Problematisch sei nicht zuletzt, so von der Ropp, dass die verschiedenen Komponenten – von Satelliten bis hin zu den Terminals – von unterschiedlichen Parteien entwickelt werden sollen. Bei Starlink komme hingegen alles gut abgestimmt aus einer Hand – mit Optimierung auf die User-Terminals hin.

Mehr zu diesem Thema