Euro statt Dollar: Europäische Banken gründen Konsortium für neuen Stablecoin
Ob Tether, Ripple oder Circle: Im digitalen Zahlungsverkehr dominieren US-Dollar-Stablecoins. Also Kryptowährungen, die an den Wert des Dollars gebunden sind. Euro-Stablecoins, die sich an die Währung der Europäischen Union anlehnen, gibt es nur wenige.
Dekabank als deutsche Vertreterin im Konsortium
Neun europäische Banken wagen sich nun mit einem gemeinsamen Projekt in die Offensive. Dies teilte die Dekabank am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Das Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe ist der einzige deutsche Vertreter im gerade gegründeten Konsortium.
Dabei sind außerdem acht Banken aus sieben EU-Ländern. Aus Italien sind mit der Banca Stella und Unicredit gleich zwei Geldinstitute vertreten. Dazu kommen: ING aus den Niederlanden, KBC aus Belgien, die Danske Bank, die schwedische SEB, die spanische Caixabank und die Raiffeisen Bank International aus Österreich. Weitere Teilnehmer seien willkommen, heißt es in der Mitteilung.
Unternehmen in den Niederlanden gegründet
Um den noch unbenannten Stablecoin zu etablieren, hat das Konsortium ein Gemeinschaftsunternehmen in den Niederlanden gegründet. Ein CEO soll bald benannt werden. Die Aufsichtsbehörden müssen dem Projekt aber noch zustimmen. Der Euro-Stablecoin soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 ausgegeben werden.
Die niederländische Zentralbank soll den Konzern als E-Geld-Institut lizenzieren und überwachen. Diese Lizenz ist obligatorisch, damit ein Unternehmen ohne Banklizenz digitale Währungen herausgeben kann. Dies sehen die Regeln der EU-Verordnung „Markets in Crypto-Assets Regulation“ (MiCAR).
Stablecoin soll „europäischer Zahlungsstandard“ werden
Die Macher versprechen unter anderem effiziente Transaktionen über Ländergrenzen hinweg. Das Ziel des Vorhabens ist ambitioniert. Der auf Blockchain-Technologie basierende Stablecoin soll als „vertrauenswürdiger europäischer Zahlungsstandard im digitalen Ökosystem etabliert werden“. Er soll darüber hinaus zur „strategischen Autonomie Europas im Zahlungsverkehr“ beitragen.