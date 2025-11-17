Europäische Lösungen statt Big-Tech: Digitale Souveränität ist eine Existenzfrage

Beim Wirtschaftstag des Wirtschaftsrats Deutschland Anfang November betonten Politiker wie Thomas Jarzombek, Ralph Brinkhaus, Dorothee Bär, Kristina Sinemus, Philipp Amthor oder Axel Voss die Dringlichkeit digitaler Souveränität. Die Botschaft: „Europa muss selbstbestimmt handeln.“

Doch das Programmheft erzählte eine andere Geschichte: Cisco, Salesforce, Autodesk, Google, Microsoft, SAP mit seiner Azure-basierten Delos Cloud und Schwarz Digital als Google-Partner dominierten die Bühne. Ihre Strategie: Lobbyarbeit als „Innovationsdialog“ tarnen, eigene Produkte als alternativlos präsentieren, Abhängigkeiten als „Partnerschaften“ verkaufen. Der Unmut darüber wurde auf Zuhörerseite spürbar größer.

„We Love the EU!“ – Die 151-Millionen-Lüge

Bei zahlreichen Veranstaltungen auf EU- und nationaler Ebene höre ich dasselbe Mantra von Google, Meta und Microsoft: „Wir lieben die EU! Wir sind zu 100 Prozent vertrauenswürdig! Wir würden niemals eure Daten an die US-Regierung weitergeben!“

Die Realität? Ein aktueller Bericht von Corporate Europe Observatory und LobbyControl zeigt: Die Tech-Industrie gibt 151 Millionen Euro jährlich für Lobbyarbeit in Brüssel aus – ein Anstieg von 33,6 Prozent in zwei Jahren. Allein zehn Unternehmen verantworten 49 Millionen Euro. Von Januar bis Juni 2025 hatten Big-Tech-Vertreter 146 Treffen mit hochrangigen EU-Kommissionsbeamten – mehr als ein Meeting pro Arbeitstag.

Die Tech-Industrie beschäftigt mittlerweile 890 Vollzeit-Lobbyisten in Brüssel – mehr, als es Abgeordnete im Europäischen Parlament gibt.

MAGA – nicht nur Trumps Slogan

Microsoft, Amazon, Google, Apple – kurz: MAGA. Während Trump mit „Make America Great Again“ europäische Regulierung attackiert, arbeiten diese Konzerne als treue Vasallen daran, dieses Motto in Form einer amerikanischen Dominanz in Europa zu zementieren. Zugleich unterliegen diese Unternehmen der US-Gesetzgebung einschließlich des Cloud Act. Ihre Loyalität gilt den Interessen ihrer Heimatregierung.

Wenn US-Außenminister Rubio Diplomaten dazu aufruft, den Digital Services Act zu untergraben, Vizepräsident Vance unverhohlen die Meinungsfreiheit in Europa anzweifelt und Trump Strafzölle als Erpressungsinstrument einsetzt und die genannten Unternehmen ihrer Regierung treu ergeben sind, wer glaubt dann noch daran, dass ausgerechnet sie sich für Europa einsetzen? Das können nur wir Europäer selbst!

Klartext hinter verschlossenen Türen

Hinter verschlossenen Türen wird Klartext geredet. Das gilt auch für diejenigen, die auf EU-Ebene ganz besonders im Fokus der Lobbyisten stehen. Die Sorge: Die Tech-Giganten huldigen Trump wie einem König, Europa ist ihnen ausgeliefert. Die angedrohten Strafzölle gegen den Digital Markets Act sind nur der Anfang.

Die Forderung ist eindeutig: Europa muss sich lösen und auf eigene Lösungen sowie Open Source setzen. Doch während in kleinen Runden gemahnt wird, gehört die große Bühne denen, die sie finanzieren. Die Politik erkennt den Wert digitaler Souveränität – und lässt vor allem die zu Wort kommen, von denen man sich emanzipieren will.

Ein Hoffnungsschimmer am 18. November

Doch es gibt Grund zur Hoffnung. Das Programm des EU-Gipfels zeigt: keine Side‑Events von Microsoft, Google oder Amazon. Keine US-Tech-dominierten Debatten. Stattdessen: europäische Stimmen und echte Alternativen. Hier präsentieren Vertreter aller pro-demokratischen EU-Parlamentsfraktionen gemeinsame Forderungen an Bundesregierung und Europäische Kommission. Das kann ein echter Weckruf werden.

Was jetzt passieren muss

Transparenz schaffen: Wer 151 Millionen Euro ausgibt, darf nicht unwidersprochen die Debatte dominieren. Europäische Alternativen positionieren: Mistral AI, Silicon Saxony, der IPAI Park in Heilbronn, die Industrial AI Cloud und andere europäische Cloud-Anbieter brauchen die großen Bühnen – nicht nur einen Platz im hinteren Programmteil. Taten folgen lassen: Die 8ra Initiative und NeoNephos Foundation zeigen mit 120 Partnern aus 12 EU-Staaten, wie souveräne Cloud-Infrastruktur funktioniert. Unbequem werden: Wenn wieder eine SAP-OpenAI-Kooperation für kritische Infrastruktur gefeiert wird, dürfen, ja müssen wir widersprechen.

Digitale Souveränität ist eine Existenzfrage für Europas Demokratie, Wirtschaft und Sicherheit. Der 18. November könnte der Wendepunkt sein – wenn wir aufhören, Souveränität zu beschwören, während wir sie verschenken. Europa hat die Expertise, die Unternehmen und die Marktmacht. Jetzt braucht es den politischen Willen. Die Zeit der schönen Worte ist vorbei. Vertrauen wird nicht mit Lobbygeldern aufgebaut, sondern mit Code, Infrastruktur und Transparenz.