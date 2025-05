Europas KI-Zukunft: Die wichtigsten Köpfe diskutieren auf der Rise of AI 2025

Technologie entscheidet über unsere Zukunft – aber Menschen über die Richtung. Deshalb wurde die Rise of AI Konferenz ins Leben gerufen.

Am 14. Mai 2025 treffen sich in Berlin die relevanten Köpfe aus KI, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Nicht zum Präsentieren, sondern zum Denken, Diskutieren und Entscheiden. Für einen Tag – mit einer klaren Mission: Wo stehen wir mit KI? Und was tun wir damit?

Orientierung in Zeiten ohne Kompass

2025 fühlt sich nicht wie ein Übergangsjahr an – es ist ein Knotenpunkt. Der AI Act steht vor der Anwendung. Die großen Modelle skalieren weiter. Open Source steht unter Druck. Und geopolitisch? Wir wissen immer weniger, wer Freund ist – und wer Gegner werden könnte. Vertrauen wird zur neuen Infrastruktur. Darum holen wir jene auf die Bühne, die nicht nur Teil der Debatte sind – sondern sie gestalten.

Rise of AI 2025: Wer kommt? Wer spricht? Worum geht’s?

Rise of AI 2025 bringt die Köpfe zusammen, die Europas KI-Zukunft aktiv gestalten – aus Technologie, Politik, Forschung und Wirtschaft. Mit dabei sind die Führungspersönlichkeiten der wichtigsten KI-Unternehmen, darunter NVIDIA, Meta, Silo AI und Aleph Alpha.

Gesellschaft und Verantwortung: Wer entscheidet, wie KI aussieht?

KI ist kein isoliertes Technologiefeld mehr – sie verändert Arbeitswelten, Kommunikation, Bildung, Medizin. Aber wie stellen wir sicher, dass das gut passiert?

In Panels wie „AI for Society“ oder Sessions mit Empion, Deloitte, feminist AI oder Windmöller & Hölscher geht es darum, wie Organisationen Verantwortung konkret umsetzen – und Mitarbeitende mitnehmen.

Politik trifft auf Realität – und auf Verteidigung

Ein Höhepunkt: „Software Defined Defense“ – ein Panel mit zwei Generälen der Bundeswehr und zivilen KI-Expert:innen zum Thema: Wie sichern wir Europas Handlungsfähigkeit in einer Welt, in der KI auch ein Machtfaktor im Militärischen ist? Mit dabei: Dr. Yorck Hesselbarth, Generalmajor Armin Fleischmann und Generalleutnant André Bodemann.

Warum du kommen solltest:

Wenn du zu den Menschen gehörst, die gestalten wollen – nicht nur beobachten – ist Rise of AI 2025 dein Raum. Ob bei Panels, AI Topic Tables oder im Cognitive Lab – wir kuratieren Verbindungen, keine Kontakte.

Fazit: Kein Hype mehr – es geht um Haltung

KI ist nicht das nächste große Ding. Sie ist das Ding. Jetzt. Und es liegt an uns, was daraus wird – technologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

👉 Die Rise of AI Konferenz findet am 14. Mai 2025 in Berlin statt. Alle Informationen und Tickets findest du auf riseof.ai.

📺 Du kannst nicht vor Ort sein? Kein Problem: Die Hauptbühnen werden kostenlos live gestreamt.

Jetzt für Stream anmelden